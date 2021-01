La ville de New York a dit au revoir à 2020 avec un solde de plus de 25000 décès et 430629 infections causées par COVID-19, et une moyenne de nouveaux cas quotidiens de 8,87%, avec 3259 personnes infectées en moyenne sur 7 jours. Les hospitalisations le dernier jour ont atteint 199 patients, et face à l’inquiétude quant à l’augmentation du nombre de New-Yorkais acquéreurs du virus, le maire Bill de Blasio a annoncé que la Grosse Pomme recevra 2021 avec un engagement complexe: vacciner 1 million de personnes dans le mois de janvier.

Monde de Miami/Le journal

«La résolution la plus importante du Nouvel An que je pourrais vous proposer en janvier est que nous vaccinerons un million de New-Yorkais. Nous atteindrons 1 million de personnes en janvier. Cette ville peut le faire », a déclaré De Blasio, soulignant que New York a ce qu’il faut pour relever un tel défi. «Les formidables professionnels de la santé de cette ville sont prêts. Nous allons établir de nouveaux sites dans toute la ville en plus des très nombreux sites qui fonctionnent déjà, nous allons étendre nos hôpitaux et nos cliniques à des cliniques communautaires, à des endroits que nous installerons partout. “

Le maire a assuré que l’une des priorités sera d’atteindre plus de 250 emplacements dans toute la ville et d’agrandir les postes de vaccination.

«Ce sera un énorme effort. Cela fera partie du plus grand effort de vaccination de l’histoire de New York. Cela va demander beaucoup de travail. Cela va nécessiter une extrême urgence et concentration », a déclaré le maire, insistant sur le besoin de soutien de différents secteurs, y compris le niveau fédéral, une fois que Trump quittera la Maison Blanche. «Nous aurons besoin de l’aide du gouvernement fédéral. Nous aurons besoin de l’aide du gouvernement de l’État. Nous aurons besoin de l’aide des fabricants de vaccins, mais nous expliquons clairement au monde entier que nous pouvons produire un million de vaccins en janvier. “

Malgré l’objectif de janvier, de Blasio a reconnu que la Grosse Pomme était encore loin d’atteindre cet objectif, les New Yorkais vaccinés jusqu’à présent ne comptant même pas 90 000 personnes.

«Nous sommes loin de là où nous devrions être. Jusqu’à présent, 88 000 New-Yorkais ont été vaccinés. Ça c’est génial. 88 000 personnes, ce n’est pas négligeable. Mais nous devons nous engouffrer maintenant », a déclaré le maire. «Nous devons accélérer chaque jour et toucher de plus en plus de personnes. Et nous nous engageons à le faire ».

Le démocrate a voulu infecter les New-Yorkais avec une atmosphère d’optimisme, après s’être souvenu de toute la douleur que le COVID-19 laissait dans les cinq arrondissements.

«Il y a maintenant beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de bonnes nouvelles à venir. 2021 sera une année de bonnes nouvelles, mais 2020 restera dans l’histoire comme l’une de nos années les plus tristes et les plus difficiles, probablement l’année la plus difficile de l’histoire de New York », a souligné De Blasio, avertissant que le 14 Mars 2021 sera créé comme la journée spéciale pour honorer ceux qui sont décédés, car elle marquera la première année du premier décès COVID de la ville.

«Nous savons qu’il a été incroyablement difficile de vivre cette douleur sans la possibilité de pleurer dans tant de cas, sans la possibilité d’être avec des êtres chers. Il est donc important que nous ayons une journée du souvenir “, a ajouté le politicien, soulignant qu’il espère que 2021 sera une année à célébrer, tant que les New-Yorkais continueront de se conformer aux normes de protection de base pour le moment.

“L’année prochaine, nous pouvons célébrer autant que nous voulons si nous faisons cela bien, mais si les gens continuent à tomber malades après avoir fait quelque chose de mal, cela n’accélérera pas nos jours de récupération”, a anticipé le président, prévenant que jusqu’à présent cela n’a pas été a constaté la présence de la nouvelle souche du coronavirus qui est plus contagieuse.

D’autre part, le président local a révélé qu’en raison de la pandémie COVID et du besoin des New-Yorkais d’avoir accès aux services et aux informations, au cours de cette année 2020, la ligne d’assistance 311 a reçu un nombre record de 23,5 millions d’appels. , le plus élevé en près de 18 ans de fonctionnement du programme d’aide.

Le leader politique de la Big Apple a souligné que cette ligne était “une bouée de sauvetage” en particulier au début de la pandémie, lorsque des milliers de New-Yorkais nécessiteux ont appelé pour demander des repas, des soins médicaux, des tests et des dispositifs d’apprentissage à distance pour les enfants.

«Lorsque les New-Yorkais ont besoin d’aide pour trouver de la nourriture, des tests, des appareils d’apprentissage à distance et plus encore, ils se tournent vers le 311», a déclaré De Blasio. «Il est difficile d’imaginer une période plus difficile que 2020, mais pensons un instant à quel point nous serions perdus sans les 311 travailleurs essentiels.

Le nombre moyen d’appels au 311 a augmenté de 20% par rapport à 2019, et dans le même temps, les délais d’attente ont été réduits de 33 secondes.