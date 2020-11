15 minutes. Le maire de New York, Bill de Blasio, a assuré ce vendredi que la ville doit se préparer à une éventuelle fermeture d’écoles la semaine prochaine en raison de l’augmentation des cas de COVID-19, tandis que le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, Il a dit que le problème venait des restaurants, des bars et des gymnases.

“Ce n’est pas quelque chose que les parents veulent, mais nous devons nous préparer à la fermeture d’une école”, a déclaré De Blasio dans une interview à la station de radio locale WNYC.

De Blasio a demandé aux parents d’avoir des plans «alternatifs» pour une éventuelle fermeture temporaire des écoles.

La mesure éventuelle répond à une augmentation du taux de tests positifs pour le coronavirus dans la ville, qui s’approche du seuil de 3% imposé par la ville pour prendre des mesures plus restrictives.

Les indicateurs d’aujourd’hui donnent à nouveau à réfléchir: • 121 patients admis à l’hôpital

• 916 nouveaux cas

• Le taux d’infection moyen sur 7 jours est de 2,83% Nous devons nous battre ce week-end, à New York. Nous devons maîtriser ce virus. – Major Bill de Blasio (@NYCMayor) 13 novembre 2020

Le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, a déclaré lors d’une conférence de presse que la ville peut imposer ces limitations, car elles se situent dans les paramètres établis au niveau de l’État, mais il a recommandé de définir d’autres paramètres tels que le taux d’infections positives uniquement dans les écoles, où jusqu’à au moment où le covid-19 se manifeste de manière très modérée.

«Si les écoles étaient fermées, j’encouragerais les autorités locales, les parents et les enseignants à s’entendre sur de nouveaux paramètres pour ouvrir les écoles le plus rapidement possible», a déclaré le gouverneur.

Contagion familiale

De l’avis de Cuomo, le problème “ne se situe pas dans les écoles, mais dans les bars, les restaurants, les gymnases et les salons. Ce qu’on appelle maintenant la contagion familiale”.

Avec l’augmentation des infections, la ville a ordonné cette semaine de fermer les bars et restaurants à partir de 10 heures du soir.

Malgré tout, l’État de New York maintient des taux de contagion inférieurs à ceux de la plupart des autres pays.

Mise à jour d’aujourd’hui sur les chiffres: Sur les 203 721 tests signalés hier, 5 401 étaient positifs (2,65% du total). Le total des hospitalisations est de 1 737. Malheureusement, il y a eu 24 décès par COVID hier. pic.twitter.com/7cw62Mk8qN – Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) 13 novembre 2020

Cuomo rencontrera ce week-end les gouverneurs de six États contigus du nord-est pour coordonner les mesures. “New York est entouré par une mer de covid-19”, a déclaré Cuomo.

Les États-Unis enregistrent 10,6 millions de cas confirmés de coronavirus et plus de 243 000 décès dus à la maladie COVID-19.

Bien que New York ne soit plus l’État avec le plus grand nombre d’infections, c’est celui qui compte le plus de décès: 33 900.