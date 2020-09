Le maire de Portland a ordonné à la police de la ville de cesser d’utiliser des gaz lacrymogènes pour le contrôle des foules lors des manifestations qui secouent la ville depuis plus de 100 jours à la suite du meurtre par la police de George Floyd à Minneapolis.

Le maire Ted Wheeler a déclaré jeudi que l’interdiction était effective immédiatement et durerait jusqu’à nouvel ordre. Wheeler, qui a été gazé au gaz lacrymogène par des officiers fédéraux avec un grand groupe de manifestants en juillet, est également le commissaire de police de la ville.

« Au cours des cent derniers jours, Portland, le comté de Multnomah et la police d’État ont tous compté sur le gaz CS là où il y avait une menace pour la sécurité des personnes », a déclaré Wheeler dans un communiqué. « Nous avons besoin de quelque chose de différent. Nous en avons besoin maintenant. »

Le gaz CS est une forme courante de gaz lacrymogène qui peut immédiatement causer une irritation des yeux, du nez, de la bouche, des poumons et de la peau, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Une exposition prolongée au gaz, dont l’utilisation est interdite en temps de guerre mais légale pour les civils, peut entraîner des effets graves sur la santé tels que la cécité, le glaucome, une insuffisance respiratoire et la mort en raison de graves brûlures chimiques à la gorge et aux poumons, selon le CDC .

L’annonce de Wheeler intervient après des mois de critiques adressées à la police à travers le pays pour avoir utilisé des gaz lacrymogènes pour contrôler les foules lors des manifestations de Black Lives Matter.

En juin, Wheeler a ordonné à la police de freiner l’utilisation de gaz lacrymogènes peu de temps après que l’American Civil Liberties Union Oregon ait envoyé une lettre aux maires, aux directeurs de la ville et aux chefs de police de l’Oregon les exhortant à interdire l’utilisation de gaz lacrymogènes et d’appareils flash bang.

À l’époque, Wheeler a déclaré qu’il avait ordonné au chef de la police de Portland, Jami Resch, de n’utiliser du gaz lacrymogène que s’il y a « une menace sérieuse et immédiate pour la sécurité des personnes, et qu’il n’y a pas d’autre alternative viable pour la dispersion ».

Les manifestants de la plus grande ville de l’Oregon se sont parfois heurtés aux forces de l’ordre lors des manifestations nocturnes. Les manifestants veulent que les responsables de la ville réduisent le budget de la police et réaffectent cet argent aux résidents et aux entreprises noirs. Certains demandent également la démission de Wheeler.

Certains ont des vitres cassées, allumé de petits incendies, des pneus de voiture de police crevés et des agents bombardés de pierres et de bouteilles d’eau gelées. Wheeler a récemment déménagé après que des manifestants aient pris pour cible son immeuble, brisant des fenêtres et incendiant une entreprise au rez-de-chaussée.

Wheeler a déclaré qu’il s’attend toujours à ce que la police arrête toute personne engagée dans une activité criminelle et que le système de justice pénale « tienne ces personnes pour responsables ».

« Il est temps pour tout le monde de réduire la violence dans notre communauté », a-t-il déclaré jeudi. «Les incendies criminels, le vandalisme et la violence n’entraîneront pas de changement dans cette communauté».

Contribuer: The Associated Press

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY: le maire de Portland interdit l’utilisation de gaz lacrymogène par la police lors des manifestations