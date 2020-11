Les cas de Covid-19 continuent d’augmenter à New York, et si des mesures immédiates ne sont pas prises, le cauchemar d’une deuxième vague de virus sera réel très bientôt.

Cela a été annoncé ce lundi avec une grande inquiétude par le maire Bill de Blasio, après avoir averti que la Grosse Pomme est sur le point d’atteindre un abîme assez risqué qui pourrait larguer le confinement que le coronavirus est atteint depuis plusieurs mois.

«Nous devons empêcher une deuxième vague de se produire ici. Il se rapproche dangereusement. Je vous dis depuis des semaines que nous avions la capacité d’arrêter une deuxième vague. Et, pendant des semaines, nos chiffres étaient plus élevés que ce que nous voulions, mais ils s’étaient stabilisés. Aujourd’hui, malheureusement, on assiste à une réelle croissance du taux de cas positifs dans cette ville et c’est dangereux », a assuré le maire lors de sa conférence de presse quotidienne, où il a exhorté chacun à prendre cette alerte très au sérieux.

«Nous avons une dernière chance d’arrêter une deuxième vague. Tout comme nous avons combattu le coronavirus après mars et avril, nous avons récupéré la ville et en avons fait l’un des endroits les plus sûrs du pays. Il faut le refaire et il faut agir de toute urgence », a déclaré le démocrate, soulignant que les niveaux de contagion du dernier jour ont atteint 2,36% et le consolidé des 7 derniers jours, 2,21%. Bien que des progrès aient été réalisés dans les régions de Brooklyn et du Queens, il y a maintenant de graves problèmes à Staten Island.

«Le niveau de cas positifs est supérieur à 2% et augmente. C’est un problème. Nous avons largement dépassé le seuil du nombre de cas que nous avons établi. Le nombre de cas ne cesse d’augmenter, c’est un problème. Nous voyons la transmission à la maison, nous voyons la propagation dans la communauté, nous voyons des choses que nous n’avons pas vues depuis longtemps et nous devons les arrêter », a averti De Blasio.

Ne voyagez pas lors de fêtes

De Blasio a également insisté sur l’appel aux New-Yorkais de ne pas voyager ou de ne pas se rassembler au milieu de la saison des fêtes de fin d’année qui commence avec Thanksgiving, et a assuré que même s’il savait que c’était quelque chose de douloureux, il fallait le faire. car la situation est si délicate qu’il n’est pas nécessaire de jouer avec le feu.

«Nous sommes dans une situation dangereuse et nous devons changer nos habitudes. Nous ne pouvons pas risquer de revenir à des fermetures plus importantes dans notre ville, notre économie, de plus en plus de restrictions. Nous ne pouvons pas courir ce risque », a déclaré le politicien, après avoir insisté pour que les mesures telles que la distanciation sociale, l’utilisation de masques et les tests de dépistage du COVID-19 ne soient pas assouplies. «Les vacances que nous associons aux voyages et les vacances que nous associons aux rassemblements en salle, aux grands repas ensemble, qui, malheureusement, cette année ne peuvent pas être le cas (…) Si les gens évitent les rassemblements en salle et portent un masque, il sera crucial de changer cela. “

Le maire a de nouveau souligné qu’une deuxième vague impliquerait des mesures comme celles que la ville a connues il y a plusieurs mois.

“Dieu nous en préserve que cela continue ou nous avons une deuxième vague, ce qui signifie beaucoup plus de restrictions. Cela signifie que, malheureusement, cela pourrait même signifier devoir fermer à nouveau certaines parties de notre économie, ce qui serait horrible pour cette ville », a déclaré le président. «Ce serait horrible pour les moyens de subsistance des gens. Cela pourrait signifier devoir fermer des écoles. Il y a des dangers évidents et réels ici, et nous ne voulons pas que cela se produise. Alors je dis aux gens qu’il y a une dernière chance d’arrêter cela, et nous avons besoin que tout le monde participe. “

Et afin de fournir aux New-Yorkais des informations de première main sur le comportement quotidien du virus, le maire a annoncé que le ministère de la Santé reprendra les rapports en ligne pour chaque code postal.

“Ils pourront voir les niveaux de cas positifs par code postal, les tendances qui se produisent, les résultats des tests, les taux de transmission, les choses qui vous diront vraiment exactement ce qui se passe”, a déclaré le maire. “Vous pouvez visiter nyc.gov/health/coronavirus. L’idée ici est de prendre ces informations et de les transformer en énergie. Prenez ces informations et combattez-les, utilisez-les pour nous dire quoi faire ».

Le commissaire à la santé de la ville, Dave Chokshi, a averti qu’avec l’arrivée de la saison froide, les conditions se multiplient de sorte que «la plupart des virus respiratoires, comme le coronavirus, deviennent plus contagieux».

Ted Long, directeur du programme de dépistage et de suivi de New York, a annoncé que ce mardi il y aurait une journée de test à Staten Island avec plus de 75 bénévoles et employés qui éduqueront sur les soins nécessaires pour éviter les infections sur le ferry, le Staten Island. Mall, Brick Town Centre et Forest Plaza. “Les tests sont notre ligne de mire dans la lutte contre le coronavirus”, a averti le responsable.

Cuomo fait des changements dans la zone rouge

Le gouverneur Andrew Cuomo a également exprimé son inquiétude concernant l’avancée du COVID-19 et bien qu’il ait révélé comme une bonne nouvelle que la zone rouge à Brooklyn est maintenant devenue une zone d’avertissement orange, il a clairement indiqué que dans les quartiers avec une augmentation des cas, il y aura des restrictions.

“Le COVID est en hausse à travers le pays et dans le monde, et nous prévoyons que les taux continueront de grimper pendant l’automne et l’hiver”, a déclaré le Gouverneur Cuomo, avertissant que tant que le vaccin arrivera, des réglementations strictes devront être suivies. «Le pronostic à long terme est de se faire vacciner le plus rapidement possible et d’administrer le vaccin aussi rapidement, équitablement et équitablement que possible. En attendant, nous gérons l’augmentation en effectuant des tests et des restrictions plus spécifiques si nécessaire, et en étant plus agressifs envers l’application de la loi. “

Cuomo il insista pour que sa garde ne soit pas abaissée, maintenant moins que jamais.

«Je sais que les gens sont fatigués, la fatigue COVID est réelle. Mais le virus n’est pas fatigué. Les zones rouge, orange et jaune sont notre façon de dire que le virus progresse et que nous allons augmenter les restrictions (dans les zones les plus infectées) et nous allons augmenter l’application de la loi “, a déclaré le dirigeant de l’État. «Quand nous constatons une petite augmentation, nous attaquons cette petite augmentation, et les chiffres montrent que cela fonctionne. Si nous restons intelligents et disciplinés, nous pouvons gérer cela, mais il nous faudra tous être durs à New York », a conclu le président.

Le coronavirus à New York en chiffres:

71 hospitalisations ont été enregistrées le dernier jour 29,58% était le pourcentage de cas positifs dans ce groupe 779 cas d’hospitalisations au cours des 7 derniers jours 2,36% était le taux de nouvelles infections le dernier jour 2,21 est le nombre moyen d’infections en 7 derniers jours Pour rester informé de la progression du COVID-19 dans chaque code postal, visitez nyc.gov/health/coronavirus.