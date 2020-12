Bien que cette année Jorge Iván Ospina, le maire de Cali, ait annoncé qu’il n’y aurait pas de salon en face-à-face en raison de la pandémie de covid-19, Il a alloué 11 milliards de pesos pour le réaliser virtuellement, ce qui a provoqué dès le début des réactions mitigées car, comme le confirme le portail Colombiacheck, la contribution publique (le salon est financé de manière mixte) cette année a dépassé celle des années précédentes. Cependant, ce 25 décembre, le premier événement a eu lieu: le Salsódromo et le maire Ospina ont affirmé qu’il y a des robots dans les réseaux sociaux qui tentent d’attaquer la foire.

L’émission qui avait le chanteur Yury Buenaventura et qui comptait plus de 1500 artistes était une tendance sur Twitter avec #FeriaDeCaliPorLaVida et # Salsódromo2020, mais ce samedi le tag #FeriaDeCaliEsUnRobo s’est glissé dans la liste des chansons. En dialogue avec Semana, Ospina a souligné que ce label était construit «à partir d’un robot» et a appelé les citoyens à s’interroger sur les intentions de ceux qui sont derrière. Le président a affirmé qu’il existe une stratégie contre son administration en raison des attaques qu’il a reçues pour la foire.

Semana s’est entretenue avec Katherine Becerra Cárdenas, coordinatrice de la communication numérique pour le bureau du maire de Cali et elle a affirmé qu’ils avaient réussi à être une tendance sur Twitter pendant plus de 15 heures avec les chiffres qu’ils utilisaient. Il a également déclaré qu’ils étaient sur la tendance numéro 1 pendant huit heures jusqu’à 3 h 15 du matin et a déclaré que «au-delà des chiffres, nous avons vu comment organiquement, citoyens mobilisés par amour pour Cali et nos processus culturels ».

Dans la nuit du 25 décembre, un tweet a été publié sur Twitter dans lequel apparaissait un prétendu document avec plusieurs textes qui, selon l’utilisateur, Il a été créé pour positionner les hashtags auprès des responsables administratifs et des entrepreneurs. Cependant, le bureau du maire n’a pas commenté cela.

Il y a quelques jours, une autre polémique a éclaté au sujet de l’enregistrement de l’événement, où des plaintes sur les réseaux sociaux selon lesquelles les mesures de biosécurité contre le covid-19 n’avaient pas été mises en œuvre. Compte tenu de cela, le maire de la capitale de Valle a affirmé qu’ils contrôlaient tout et que chaque personne qui participait avait été soumise à un test. Il a expliqué que ceux qui ont été testés positifs ou qui ont été en contact avec des cas connaissances, ils ont été retirés et tous ceux qui ont été testés négatifs étaient ceux qui se sont manifestés. “La source de la culture populaire à Cali ne va pas être le mensonge”, a déclaré Ospina à ses détracteurs et les a accusés de promouvoir une “cave”.

La transmission a été effectuée en streaming via le site Web du bureau du maire et Les chaînes régionales du pays ont été ajoutées, telles que Canal Capital qui a emmené la foire à Bogotá, Teleíslas dans l’archipel de San Andrés, TeleCaribe dans le nord de la Colombie, et bien sûr TelePacífico, dans l’ouest de la Colombie, ainsi que Signal Colombia qui a diffusé à dans tout le pays, on estime donc qu’il a eu une audience de plus d’un million de téléspectateurs, selon les organisateurs de l’événement.

La transmission a été faite avec une présentation en direct au Colisée du Peuple, dans l’ouest de Cali, dans laquelle le Salsódromo traditionnel a été cédé, qui, bien qu’il ait été préenregistré, a eu la participation de 54 écoles de salsa pour adultes, 8 pour enfants. et 10 compagnies de danseurs, pour un total de 1 500 artistes sur scène qui ont donné un spectacle de performances de chorégraphie salsa, certaines avec des acrobaties.