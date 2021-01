M. Antonio Vázquez Alba, mieux connu sous le nom de sorcière plus âgée, montre une lettre, aujourd’hui, mercredi, à Mexico (Mexique). . / Sáshenka Gutiérrez

Mexique, 6 janvier . .- Un bon pronostic pour le féminisme dans le monde, un scénario difficile pour les Jeux Olympiques de Tokyo et de grandes catastrophes mondiales, étaient quelques-uns des présages annoncés par le maire mexicain de Brujo pour 2021 lors de sa conférence annuelle de prédictions.

Après avoir mélangé les cartes de tarot et préparé ses instruments pour commencer par les questions, Antonio Vázquez Alba, mieux connu sous le nom de Greater Brujo, a assuré que ce serait une bonne année pour les féministes malgré les tentatives de lutte des détracteurs.

“Ça va être très fort (le mouvement), il y a de la solidité, ils vont avoir une énorme influence sur la société, ils vont être approchés par des groupes qui vont les soutenir avec de l’argent et ont l’incroyable soutien de la société, bien que les machistes s’en vont de faire beaucoup d’efforts pour qu’ils ne soient pas ensemble, mais je ne pense pas qu’ils y parviendront, »répondit l’Ancien Warlock à Efe.

Concernant le débat existant sur l’avortement au Mexique, concernant sa récente légalisation en Argentine, la diseuse de bonne aventure a assuré que sa dépénalisation n’aura pas lieu cette année en raison du désintérêt de l’actuel président, Andrés Manuel López Obrador, sur cette question.

“Au Mexique ça n’arrive pas, Obrador ne veut pas jeter des choses qui ne l’intéressent pas pour le moment et ça ne transcende en rien”, a-t-il dit.

Il a également mentionné que cette année ne sera pas la plus positive pour le président américain sortant, Donald Trump, qui a perdu sa réélection.

“On voit un seul Trump, oublié et ces manifestations qui se déroulent auront de graves conséquences pour les Etats-Unis. Trump ne va pas se taire, il va continuer fort jusqu’en février mais il va avoir de nombreux problèmes”, a suggéré El Brujo, qui a annoncé que le Le président pouvait vivre une séparation conjugale, des maladies graves et être recherché par la police.

Aussi, face à l’interrogation sur une éventuelle tentative de réélection du président mexicain, le diseur de bonne aventure a assuré que malgré sa volonté de le mener à bien à la fin de son mandat (en 2024), sa santé ne le permettra pas.

En ce qui concerne les catastrophes naturelles, le Grand Warlock a assuré que le président élu des États-Unis, Joe Biden, devra prendre en charge les zones qui ont été oubliées par Trump en raison de son scepticisme sur le changement climatique et a exclu qu’il y aurait un tremblement de terre. dans le pays.

“Il y aura un plus grand nombre d’ouragans et d’inondations. Du Guatemala vers le bas, ils souffriront beaucoup des eaux, il n’y aura pas de tremblements de terre violents, mais il y en aura des doux, principalement dans la région des Caraïbes”, a-t-il dit.

En ce qui concerne le covid-19, le diseur de bonne aventure a prédit que ce sera une autre année de pandémie et que la sphère économique mondiale connaîtra une baisse considérable dont l’ampleur peut être vue à partir du 10 janvier.

“Il y aura des problèmes très graves en Europe en raison de la pandémie et la deuxième pandémie arrive, qui n’est pas le covid mais l’économie, elle tombera très fort et il y aura plus de suicides que jamais dans le monde”, a-t-il conclu.