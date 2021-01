Au milieu de la controverse entre le gouvernement et les campagnes sur la décision officielle de fermer les exportations de maïs, le secteur agricole exige des règles du jeu claires qui augmentent les investissements

L’intervention du marché du maïs par le gouvernement national en suspendant l’enregistrement des exportations jusqu’en mars n’a pas été bien accueillie par le secteur, qui de ce lundi à mercredi va procéder à un arrêt de la commercialisation des céréales. La décision officielle a été mise en œuvre avec les semis de céréales pour la nouvelle campagne presque terminés et les promesses précédentes de ne pas reprendre les mesures «kirchneristes», ce qui dans le passé a gravement nui à la production agricole.

La clôture des nouveaux enregistrements d’affidavits de ventes à l’étranger (DJVE) de maïs pour les expéditions antérieures au 1er mars a eu lieu à la veille de la nouvelle année, sur la base de la protection d’une partie de la production pour la consommation intérieure. Selon l’Agriculture, il restait un peu plus de 4 millions de tonnes à commercialiser, mais le secteur assure que le montant réel se situe entre 8 et 10 millions de tonnes, un volume excédentaire pour approvisionner le marché intérieur en janvier et février, ce qui a été ratifié cette semaine. par le portefeuille agricole lui-même.

La mesure était si surprenante et incohérente que personne n’aurait pu prévoir qu’elle se produirait. Cela a conduit non seulement à la convocation d’un secteur du Bureau de liaison et des producteurs auto-convoqués à l’arrêt de la commercialisation, mais aussi le Conseil agro-industriel argentin (CAA) a cherché à négocier avec le ministre de la région, Luis Basterra, une sorte d’engagement à l’approvisionnement pour lever l’embargo sur les exportations. Mais jusqu’à présent, il n’y a aucune nouvelle de la décision que le gouvernement prendra.

Une intervention sur les marchés affecterait à nouveau les investissements sur le terrain. Selon les spécialistes, il y aurait un impact sur l’utilisation de la technologie par les producteurs lors de la prochaine saison agricole (.)

Différents spécialistes ont convenu que le principal dommage de la fermeture des exportations de maïs est le coup porté à la confiance du secteur envers le gouvernement. L’incertitude régnait à nouveau et remet en cause les décisions et investissements à court et moyen terme, tels que ceux liés à la plantation et au paquet technologique, et à plus long terme, comme le semis de la belle saison, dans un contexte où l’imprévisibilité est une constante renvoyée. Aux problèmes que l’activité avait déjà (pression fiscale, partage des taux de change, climat), nous ajoutons maintenant la fermeture des exportations, avec les conséquences que nous savons qu’elles peuvent entraîner.

Pour le chef du département économique des confédérations rurales argentines (CRA), Matias Lestani, la décision prise par le ministère de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche «Cela ajoute beaucoup d’incertitude au secteur, davantage avec une culture déjà plantée. Ces scénarios sont générés par le manque de signaux clairs adressés au secteur, sans parler du fait que ces signaux sont défavorables ».

En ce sens, le spécialiste de l’ARC a fait remarquer Infobae qu’avec cette mesure «tout ce qu’ils font, c’est faire exploser les canaux habituels avec le secteur producteur. Cela ralentit la vitesse des investissements que le producteur avait prévu de développer, sans parler des investisseurs extérieurs au secteur qui avaient prévu d’investir ». «Des signes de ce type font que ceux qui sont à l’extérieur ne veulent pas entrer et le producteur, qui est à l’intérieur, retire le pied du gaz, car l’incertitude vous pousse à être prudent avec les investissements et les paquets technologiques. Tout cela signifie des taux de production plus faibles. Ce n’est pas une hypothèse ou une hypothèse. Nous le vivons déjà. Ce type de mesures, nous savons ce qu’ils peuvent faire“, Il ajouta.

Pour sa part, l’économiste en chef de la Bourse des céréales de Cordoue (BCCBA), Gonzalo agusto, a estimé que «ces mesures génèrent de la peur chez ceux qui sont dans le secteur, car elles affectent le prix, qui est ce qui est commercialisé lors de la récolte. Maintenant, cela n’aura pas beaucoup d’impact sur certaines décisions car tout est déjà planté ou en voie d’achèvement, mais peut-être pouvez-vous voir que le producteur retire quelque chose de la technologie pendant le développement. Cela peut également conduire à choisir une autre culture, comme le soja, à la place du maïs lors des semis l’année prochaine.».

La prochaine plantation de blé

Bien qu’il reste encore des mois avant le début des semis de blé, ce genre de politiques publiques génère un cadre de méfiance et d’incertitude qui pourrait affecter la prochaine campagne, surtout si l’on prend en compte que pendant les gouvernements de Cristina Fernández de Kirchner la céréale a subi une forte intervention qui a conduit à des récoltes très faibles qui ont presque forcé l’Argentine à importer du blé d’Uruguay.

Le président de l’Association argentine du blé (Argentrigo), Miguel Cané, a expliqué à ce médium que, d’un point de vue «rationnel», les prix internationaux devraient augurer de bons investissements de la part des producteurs, mais lorsque «des mesures telles que celles prises par le gouvernement interviennent ces derniers jours, totalement non consultées, où les membres de la filière maïs n’étaient même pas au courant, bien sûr et cela nuit au bon dialogue qui avait eu lieu et aussi à toute attente des producteurs d’investir dans une production, une technologie et une industrialisation encore plus importantes ».

La prochaine campagne de blé en vue en raison d’un possible effet négatif des mesures appliquées par le gouvernement

Malgré tout, Cané observe la prochaine campagne de blé «avec optimisme, car chez le producteur agricole le blé est déjà installé comme culture dans le menu des options, dans de nombreux domaines, non seulement dans le champ de blé, mais aussi dans ceux qui ont le plus souffert sécheresse, comme le centre et le nord du pays. C’est une culture très utile et ils ont trouvé (dans ces régions) le moyen et la technologie pour le faire avec une bonne production et une bonne rentabilité ».

Lestani, pour sa part, a souligné que les règles peu claires et changeantes affecteront la campagne du blé, même avec une baisse de la production. «Pour la campagne fina, ce qui s’est passé avec le maïs est clairement un signe défavorable. Il doit être résolu rapidement et montrer des règles du jeu transparentes et durables au fil du temps. Si vous devez semer, vous semerez mais pas avec tout le paquet technologique sans savoir ce qui va se passer demain. Face à l’incertitude, vous vous tenez immobile. Si les signes ne sont pas clairs, la saison de récolte sera beaucoup plus courte, avec un peu moins de superficie, mais surtout avec moins de paquet technologique, ce qui implique moins de résultats dans la récolte », a-t-il déclaré.

Agusto a déclaré à son tour que “bien qu’il reste un long chemin à parcourir avant le début des cultures d’hiver, leur développement, en dehors de la météo, dépendra des mesures prises par le gouvernement, mais ce qui s’est passé crée un précédent. Si, si une mesure comme celle-ci ou plus forte est prise à la fois pour le blé ou le maïs, moins de superficie pourrait être ensemencée et avec un retrait du paquet technologique ».

