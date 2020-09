Les guppys font des animaux de compagnie sans prétention, mais dans la nature, ils adoptent une tactique audacieuse et contre-intuitive pour éviter de devenir un dîner. Lorsqu’ils repèrent un prédateur, ils assombrissent soudainement leurs yeux de l’argent au noir de jais, incitant l’attaquant à aller droit vers la tête du guppy.

Dans un article publié en juillet dans Current Biology, les chercheurs rapportent que ce comportement apparemment bizarre peut être une diversion qui aide les guppys à esquiver les chasseurs potentiels.

Robert Heathcote, écologiste comportemental à l’Université d’Exeter en Angleterre, dit qu’il a émis cette hypothèse en mangeant un muffin aux myrtilles dans un train. Il avait remarqué dans des vidéos à grande vitesse que des poissons prédateurs en embuscade appelés cichlidés brochets semblaient viser leurs attaques sur la tête des guppys aux yeux noirs. «Le guppy attendrait jusqu’à la dernière minute, puis s’inversait et s’esquivait», explique Heathcote, l’auteur principal de l’étude.

Pour tester la réponse des cichlidés brochets aux guppys aux yeux noirs par rapport aux guppys aux yeux argentés, Heathcote a d’abord essayé d’utiliser des lentilles de contact colorées, des vidéos iPad et même de tatouer l’œil d’un poisson mort – mais a découvert que l’aiguille ne pouvait pas percer la surface de l’œil étonnamment dure. Finalement, Heathcote et ses collègues ont construit des guppys robotiques, tirés par une ligne de pêche, pour tester leur hypothèse. Les cichlidés ciblaient les têtes des faux aux yeux noirs mais les corps des faux aux yeux argentés.

Une autre expérience, avec des guppys vivants protégés par une barrière transparente, a révélé comment les guppys ont rapidement balancé la tête pour fuir les gueules des prédateurs venant en sens inverse avec un réflexe de fuite inné «à démarrage rapide». Les attaques de cichlidés de brochets sont balistiques et ne dévient pas de leur cours une fois lancées, de sorte que les chercheurs pourraient «simuler» si un guppy se serait échappé sans l’intervention de la barrière.

Les guppys plus gros, qui sont généralement moins agiles et plus faciles à attraper, ont le plus profité de cette stratégie de matador. «C’est cette mauvaise direction», déclare l’auteur principal Darren Croft, également à Exeter. «En faisant cela, ils peuvent faire pivoter la tête et s’échapper.»

Ces guppys ne sont peut-être pas les seules proies à utiliser une telle stratégie. D’autres poissons changent également la teinte de leurs yeux, et les espèces, notamment les requins épaulettes et les tourterelles, ont des motifs de couleurs accrocheurs sur le dos.

« Ce [study] ouvre un tout nouveau domaine de recherche, et cela pourrait expliquer les cas où les yeux ou les taches oculaires sont très visibles », explique Karin Kjernsmo, écologiste comportementale et évolutionniste à l’Université de Bristol en Angleterre, qui n’a pas participé à l’étude. «Peut-être avec une stratégie évasive, [these results] pourrait expliquer pourquoi il en est ainsi.

Dans un monde à manger ou à manger, il y a toujours plus que ce que l’on voit.