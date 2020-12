Barby Franco a fêté Noël accompagné de son chien (Vidéo: Instagram)

Bien que dans certaines municipalités et provinces la pyrotechnie ait été interdite, dans les grandes villes sa commercialisation et son utilisation sont autorisées, malgré les dommages qu’elles causent aux animaux. En raison de leur sensibilité à l’ouïe, les bruits forts peuvent les faire paniquer et conduire à des comportements inhabituels tels que s’enfuir sans but et se perdre, se blesser ou blesser des personnes. Malheureusement, Barby Franco a vécu un moment de grande angoisse pendant la fête de Noël parce que son chien, effrayé par les feux d’artifice, s’est enfui de chez lui.

Grâce à son compte Instagram, la mannequin a partagé quelques images de la fête de Noël avec ses amis et sa famille dans la luxueuse maison qu’elle partage avec son partenaire, Fernando moqueur. Là, vous pouvez voir l’intimité du dîner, qui était accompagné de rires et de beaucoup de danse. Dans les vidéos aussi Un chien nommé Cuki, l’un des animaux de compagnie de Barby, apparaît.

Jusque-là, tout se passait normalement. Cependant, après minuit, la jeune femme a vécu une situation très difficile. Ce vendredi après-midi elle-même a raconté ce qui s’est passé.

La peur de Barby Franco parce que son chien s’est échappé (Vidéo: Instagram)

“Hier, quand nous avons ouvert la porte un de mes chiens a manqué de pyrotechnie, de la peur que j’avais. Je ne l’avais pas réalisé … Environ une demi-heure s’est écoulée et en un instant, ils ont commencé à m’appeler sur WhatsApp. J’ai dit: “Comme c’est bizarre, en ce moment… Quelque chose s’est-il passé?” Au cas où, elle a demandé à un ami de répondre au téléphone à sa place et a été choquée d’entendre un voisin de l’autre côté.

“Un de mes amis assiste et ils lui disent ‘nous avons Cuki, votre chiot, un caniche». Cette famille a sauvé mon chien. Ils l’ont ramassé et m’ont appelé. Je tiens à remercier beaucoup cette famille. Ils ne m’ont pas dit son nom ou quoi que ce soit. Par désespoir, j’ai attrapé mon chien et elle a continué à dire “ merci ”. Je continue de dire merci … Heureusement, ils l’ont trouvé parce que, évidemment, il y a le petit badge avec mon nom dessus. Je tiens également à remercier les policiers du coin. Ils sont les meilleurs », a déclaré Barby.

Barby Franco a vécu une période très difficile en raison de la fuite de son animal de compagnie (Photo: Instagram @ barbaritafranco21)

Loin de cette triste situation, Barby Franco fait face à une belle opportunité dans sa carrière: à partir de lundi deviendra un nouveau “petit ange”. Ange de Brito, animateur du programme Les anges du matin, a confirmé que le mannequin rejoindra son équipe de panélistes et il est supposé qu’il aura une relation étroite avec l’un de ses compagnons, Mariana Brey, puisqu’il a eu plusieurs croisements avec elle la dernière fois.

Revenant au sujet de la pyrotechnie, il a été prouvé que son utilisation est très mauvaise pour les personnes malentendantes, les enfants autistes, les anciens combattants et les animaux. “Prendre soin des chiens pendant les bruits n’est pas seulement un acte d’amour, mais c’est aussi une tâche que nous devons avoir en tant que propriétaires responsables», A expliqué Melina Wajner, vétérinaire (MN 9218) spécialiste en clinique vétérinaire générale, à Infobae. Et il a ajouté: «Au moment de la célébration, il vaut mieux être réuni avec la famille et ils peuvent apporter leur soutien et leur confinement, en utilisant une musique agréable ou simplement à la recherche de lieux insonorisés.

Les animaux souffrent de l’utilisation de la pyrotechnie (Photo: Shutterstock)

En revanche, la dynamique des vacances expose les animaux à être stressé par un bruit excessif et des explosions. Ils peuvent souffrir de palpitations, de tachycardie, de respiration sifflante, de salivation, de tremblements, d’une sensation d’insuffisance respiratoire, de vertiges et de perte de contrôle, entre autres. En fonction de chaque cas particulier, le vétérinaire doit être consulté pour envisager l’utilisation de sédatifs prescrits, ce qui évitera momentanément ces situations.

JE CONTINUE DE LIRE

Pyrotechnie: ce que ressentent les animaux et pourquoi il est important de ne plus jamais les utiliser

Barby Franco a révélé une de ses habitudes dans l’intimité et Pampita l’a récriminé: “Cela enlève la magie!”

L’anecdote intime de Barby Franco avec Fernando Burlando dans un avion: “Ils nous ont vus et l’hôtesse de l’air est venue”