La société Muro Cortina Modular Renting (MCM) a déposé une action en justice devant le Tribunal de Commerce n ° 12 de Barcelone dans laquelle elle demande que le FC Barcelone soit déclaré en faillite pour percevoir les 3,5 millions d’euros qu’elle réclame auprès de l’organisation du Barça pour la construction de la façade double peau du bâtiment La Masia. . / Alejandro García / Archives

Barcelone, 4 novembre . .- La société Muro Cortina Modular Renting (MCM) a intenté une action en justice devant le tribunal de commerce numéro 12 de Barcelone dans lequel elle demande que le FC Barcelone soit déclaré en faillite pour recouvrer les 3 , 5 millions d’euros qu’il réclame à l’entité du Barça pour la construction de la façade double peau de l’immeuble La Masia.

Dans le procès, auquel . a eu accès, MCM sollicite l’assistance nécessaire du club compte tenu de la possibilité qu’il entre dans une situation d ‘«insolvabilité imminente».

Le plaignant fonde sa demande sur le fait qu’il est public et notoire que le Barça a mis en place une table de négociation avec ses travailleurs, y compris des athlètes professionnels, pour renégocier leurs salaires afin d’assurer la survie économique de l’entité après la pandémie de coronavirus .

MCM allègue que la dette que le club entretient avec lui (les 1,9 million plus TVA que la double façade coûte plus les intérêts de retard) et qu’elle trouve son origine dans le contrat que les deux parties ont signé le 22 décembre 2010 au titre de la Présidence de Sandro Rosell, expirée le 30 juin 2017.

En fait, l’entreprise a inclus le FC Barcelone dans le dossier de délinquance de l’ASNEF en mars 2018. Et les deux parties maintiennent des poursuites croisées à ce sujet, l’entité du Barça alléguant des dommages structurels à la double peau de la façade de La Masia sur ceux qui devaient être projetés de la publicité qui a coûté plus de 250 000 euros de réparations à ce jour.

En son temps, les tribunaux avaient déjà totalement rejeté une action en justice du MCM dans laquelle il réclamait au Barça une indemnité de 99,3 millions d’euros pour rupture de contrat, sachant que le club ne lui avait pas permis d’exploiter la publicité du bâtiment Sant Joan. Despí dans les termes convenus.

Par ailleurs, le juge a condamné Muro Cortina Modular Renting à payer les frais de procédure auxquels le défendeur a dû faire face, soit plus de 900 000 euros que le FC Barcelone assure à . qu’il n’a pas encore encaissé.

Désormais, MCM insiste sur le recouvrement de la façade de La Masia, présentant un nouveau procès dans lequel il demande au tribunal de déclarer le club en faillite nécessaire, pour “ne pas porter atteinte aux droits des créanciers” compte tenu de sa situation apparente “d’étranglement financier”. “.

Le procès intervient dans une situation particulièrement délicate pour le FC Barcelone, entre les mains d’un comité de direction qui remplace temporairement le conseil d’administration récemment démissionné et a la capacité de convoquer des élections et de ne réaliser que les actes essentiels pour maintenir l’activité normale de l’entité.

Pour cette raison, le MCM demande au tribunal, parmi ses mesures conservatoires, “la nomination d’un administrateur de faillite en remplacement de l’actuel directoire, présidé par Carles Tusquets, pour mieux sauvegarder le patrimoine social du club”.