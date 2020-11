Le médecin de Maradona a parlé

Même la chirurgie et l’hospitalisation n’arrivent pas à Diego Maradona de sa passion pour le football. Ce week-end, l’entraîneur de Gymnastique La Plata il a été particulièrement attentif au match de son équipe, qui n’a pas pu conserver l’avantage et a raté la victoire en finale lors de son match contre Velez pour le deuxième tour de la Coupe de la Ligue professionnelle.

“C’est très bien”, dit-il Leopoldo Luque, Médecin personnel de Diez, quittant la clinique Olivos cet après-midi. Le professionnel a déclaré qu’il avait parlé avec le DT et qu’il avait exprimé son mécontentement face au résultat de la rencontre avec Wolf. “Il était un peu en colère parce qu’ils l’ont attaché à un jeu idiot”, a-t-il déclaré à la presse et ajouté que Maradona avait regardé tout le match.

Gymnastique, qui avait commencé à perdre le match par le but de Thiago Almada, a réussi à inverser le score avec les buts de Matias Garcia, criminel, et Johan Carbonero. À la 45e minute de la seconde mi-temps, Lucas Orellano il marquait l’égalité de Vélez pour la finale 2-2.

De cette manière, Luque – qui dans l’après-midi donnera plus de détails sur l’état général de Pelusa et comment il continue d’évoluer – a précisé que, malgré les inconvénients initiaux, le directeur technique a suivi en détail les variantes de la rencontre. Dans le précédent, il est apparu qu’avant le match, ses collaborateurs avaient remarqué un inconvénient technique: la clinique n’avait pas le pack de football.

Même ainsi, au-delà du fait qu’il a suivi les recommandations médicales et essayé de se reposer, il a découvert ce qui se passait à La Plata via téléphone portable et grâce aux références proposées par ses compagnons à plein temps (Maxi Pomargo et son neveu Johny, fils du Walrus Esposito et de sa sœur Betty).

Mardi dernier, Diego Maradona il a subi une opération d’urgence pour une ecchymose à la tête Il avait été découvert à partir d’une IRM. Ces jours-ci, le Ten est toujours hospitalisé car il est soigné pour un image de retrait.

Un drapeau soutenant Maradona était affiché dans l’aperçu du match entre Gimnasia et Vélez (@gimnasiaoficial)

“Nous avons vu que dans la période postopératoire, elle avait des épisodes de confusion que nous associons à des symptômes de sevrage. L’idée, en accord avec les médecins de thérapie, est de traiter cette condition de sevrage. Nous pensons que cela va durer quelques jours. Nous sommes tous d’accord pour le faire, et nous allons le faire, c’est le meilleur pour Diego. C’est une très belle opportunité de faire de son mieux pour Diego; ce que nous voulons et pensons tous. Il est d’accord », a déclaré il y a quelques jours le médecin personnel de l’entraîneur de Lobo.

