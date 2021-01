Dans l’image, le neurochirurgien Leopoldo Luque, médecin de feu Diego Armando Maradona. . / Enrique García Medina / Archives

Buenos Aires, 22 janvier . .- Le neurochirurgien Leopoldo Luque, médecin de feu Diego Armando Maradona, a utilisé une fausse signature de la star du football pour, le 1er septembre, près de trois mois avant sa mort, demander ses antécédents médicaux à la clinique dans laquelle il était soigné, ont informé Efe ce vendredi des sources de l’enquête.

“La conclusion des experts en écriture est concluante et dit que les signatures n’ont pas été faites par Maradona, mais ont été contrefaites”, ont-ils déclaré.

Après la mort de l’idole, le 25 novembre à la suite d’un arrêt cardiorespiratoire, la justice a ouvert une enquête pour déterminer s’il y avait une quelconque négligence dans son traitement médical qui pourrait conduire à un crime de mort injustifiée.

Bien que jusqu’à présent l’affaire n’ait pas été formellement accusée ou détenue, diverses perquisitions et saisies ont été effectuées, principalement dans les propriétés de Luque, qui soignait Maradona et avait participé à son intervention pour un hématome cérébral début novembre, et son psychiatre. , Agustina Cosachov.

TROIS FEUILLES AVEC DE FAUX SIGNATURES

Lors des perquisitions au domicile du neurochirurgien, le 29 novembre, trois documents ont été saisis qui ont ensuite fait l’objet d’un avis d’expert.

Deux de ces feuilles contiennent le même texte dactylographié, dans lequel Maradona demande formellement à la clinique Olivos, située dans la ville de Buenos Aires du même nom, de remettre à Luque, son «médecin personnel», une copie de ses antécédents médicaux.

“Dans l’une, il y a une seule signature, ce que je suppose que cette personne comprend et qui lui aurait semblé bien, et l’autre est la même lettre avec le même contenu avec 10 ou 12 tests de signature”, ont expliqué les sources.

Et la troisième page saisie est une signature de Maradona vraisemblablement numérisée à partir d’un document original, également accompagnée de preuves de signatures autour de celui-ci.

UNE IMPUTATION POSSIBLE

Une fois que la fausseté de la signature de ce document qui, envoyé numérisé à la clinique, a permis à Luque d’obtenir les antécédents cliniques a été déterminée, le neurochirurgien pourrait être inculpé pour avoir utilisé un document privé frelaté, considéré comme un crime en Argentine, indépendamment du fait que il a été utilisé, que ce soit la personne qui a effectivement falsifié la signature.

“Il doit être analysé, mais cela pourrait impliquer une accusation pour Luque parce que (le cadre juridique) dit que quiconque utilise le document ne doit pas nécessairement être l’auteur de la falsification, ce qui le rend indépendant qui l’a falsifié”, ont indiqué les sources.

“Bien qu’il y ait des soupçons selon lesquels, comme Luque (la lettre) l’avait fait, Luque pourrait l’avoir falsifiée, ce que nous avons prouvé, c’est que Luque l’a utilisé pour retirer les antécédents médicaux”, ont-ils précisé.

SANS IMPUTÉ PAR LA MAUVAISE PRAXIS ALLÉGUÉE

Maradona est décédé à l’âge de 60 ans, dans la solitude de sa chambre dans la maison de la province de Buenos Aires où il se remettait de l’opération à laquelle il avait été soumis en novembre, entre autres maux.

Déjà en décembre, un rapport toxicologique révélait qu’il n’y avait ni alcool ni drogues illicites dans son corps, mais qu’il y avait la présence de divers médicaments pour soigner sa santé physique et mentale.

Pour le moment, comme l’ont précisé les sources, il n’y a pas d’accusé dans le cadre de l’enquête sur la mort, car ce qui est fait est de collecter toutes les informations afin que le conseil médical qui sera formé pour déterminer comment les actions du les médecins travaillent avec autant de documentation que possible et sont «aussi sérieux et concluants».

“C’est pourquoi nous finissons de voir des antécédents médicaux qui manquent, une expertise complémentaire et toutes les déductions d’intérêt des conversations téléphoniques”, ont-ils ajouté.

Ce conseil sera composé d’experts fournis à la fois par le parquet et les défenses de Luque et Cosachov et des quatre personnes qui se sont présentées comme plaignants dans l’affaire: d’une part, leurs filles aînées, Dalma et Gianina; de l’autre les sœurs de la star; ainsi que Jana, une autre des filles, et Diego Fernando, encore mineur, représenté par son avocat.