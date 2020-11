Dans l’image du chef du Médiateur guatémaltèque des droits de l’homme (PDH), Jord n Roda. . / Esteban Biba / Archives

Guatemala, 29 novembre . .- Le chef du Médiateur des droits de l’homme (PDH) du Guatemala, Jordán Rodas, a insisté ce dimanche avec la demande de destitution du ministre de l’Intérieur (Intérieur), Gendri Reyes, qu’il a également rappelé de «vouloir blâmer» le PDH pour «l’inefficacité» de la force publique.

Rodas a regretté que le ministère de l’Intérieur «utilise le vandalisme pour justifier la persécution des journalistes et des défenseurs des droits humains», en plus de «criminaliser la manifestation citoyenne légitime» samedi, qui a ajouté plus de 7 000 personnes qui ont manifesté pacifiquement jusqu’à ce qu’une Un groupe d’infiltrés et d’hommes masqués a incendié un bus et attaqué la police et le personnel du PDH.

Le médiateur a recommandé au président, Alejandro Giammattei, de révoquer également le directeur général de la Police nationale civile (PNC), José Tzubán, car “une fois de plus, ils ont manqué à leur devoir de garantir les droits de l’homme et l’intégrité des personnes qui ont manifesté pacifiquement”. prononça-t-il.

Il a également exhorté le ministère public (parquet) à mener “une enquête exhaustive et diligente sur les événements” survenus hier soir, en raison de l’incendie du bus, de l’inaction de la police et de l’agression contre au moins cinq journalistes, trois employés du PDH et des policiers. la police.

LA PRESSION SUR L’OMBUDSMAN

En outre, il a demandé au président du Congrès, Allan Rodríguez, d’adresser << ses demandes de garantie de la sécurité des citoyens et de la protection des biens privés et publics au ministre de l'Intérieur et au directeur général de la PNC, car ces fonctions ne relèvent pas de le PDH ".

Rodas a ainsi évoqué la publication sur les réseaux sociaux faite par le président du Congrès à 18h48 heure locale samedi (00h48 GMT, dimanche) dans laquelle il sollicitait «l’intervention du procureur des droits de l’homme pour garantir les droits de tous. Guatémaltèques, y compris les agents de la PNC. ”

Le PDH, cependant, était dans le parc central dans le cadre de son travail pour enregistrer les événements et documenter d’éventuelles violations des droits de l’homme.

Le ministre de l’Intérieur lui-même, Gendri Reyes, a adressé une lettre officielle au médiateur, dont le document a été reçu par le PDH une minute avant la publication du président législatif, dans lequel il a exhorté le PDH à son “intervention urgente” pour effectuer “une vérification et médiation “des affrontements d’infiltrés présumés avec des agents de police et de l’incendie du bus.

En outre, une heure avant le document signé par Reyes adressé au médiateur, le Gouvernement guatémaltèque a également publié une déclaration demandant “l’intervention en temps opportun du procureur des droits de l’homme”, car il avait interjeté appel devant la Cour de Constitutionnalité de la force publique pour garantir la libre manifestation, la locomotion et la sécurité des citoyens.

“Il est pervers de vouloir tenir le PDH responsable de l’inefficacité des forces de sécurité”, a souligné Rodas dans son communiqué.

ENCORE INFILTRÉ

La manifestation pacifique contre le gouvernement et le Congrès, d’une ampleur similaire à celle enregistrée il y a sept jours, s’est terminée par l’incendie d’un bus par des infiltrés présumés et des affrontements avec des policiers non armés et des agents antiémeutes.

Les forces publiques, pour leur part, ont souligné ce matin les arrestations des personnes présumées responsables de l’incendie du bus et du vandalisme dans les rues du centre historique de Guatemala City.

L’opposition au gouvernement et au Congrès a commencé le 18 novembre, lorsque le parti au pouvoir a approuvé ce matin-là un paquet budgétaire qualifié par les experts et les analystes comme “opaque” et après les heures de travail, qui privilégiait la construction d’infrastructures par rapport aux investissements dans les programmes sanitaires et sociaux. .

Le vice-président, Guillermo Castillo, s’est associé à la répudiation du budget et a même demandé la démission en conjonction avec celle du président car “les choses ne vont pas bien” dans le pays.

Une semaine après cette approbation et la manifestation massive du samedi 21, au cours de laquelle des hommes cagoulés ont brûlé une partie des bureaux du Congrès, la pression contre Giammattei, le conseil d’administration législatif et l’action policière mise en cause se poursuivent, d’abord en raison de l’excès de force et puis pour leur inaction.

Dans le pays d’Amérique centrale, il y a aussi une mission de l’Organisation des États américains entre jeudi et mardi prochain, envoyée par son secrétaire général, l’Uruguayen Luis Almagro, à la demande de Giammattei pour vérifier la crise politique et sociale et les allégations tentative de coup d’État contre lui.