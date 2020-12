Le RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) est un traité régional signé lors du 37e Sommet annuel de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) qui établit une zone de libre-échange pan-asiatique (REUTERS)

Dans un contexte d’incertitude mondiale et de crise économique mondiale, la région Asie-Pacifique a signé le plus grand traité régional au monde. Ce pari commercial et géopolitique défie la présence de Biden dans le Pacifique, dans le cadre du différend mondial américano-chinois, mais cela a aussi des implications sur le conseil d’administration mondial. Dans ce nouveau scénario, quelles sont les opportunités et les défis pour l’Argentine et l’Amérique latine? Cela dépendra d’une planification stratégique à long terme pour une politique étrangère intelligente.

Il RCEP (Partenariat économique régional global) Il s’agit d’un traité régional signé lors du 37e Sommet annuel de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) qui établit une zone de libre-échange panasiatique. Il s’agit du plus grand accord d’intégration régionale au monde, couvrant un tiers du PIB mondial (près de 25 billions de dollars) et englobant 2,250 millions de personnes, 30% de la population mondiale.

Parier sur la résilience (commerciale) du multilatéralisme

Aujourd’hui, la mondialisation du commerce, en tant qu’espace multilatéral fondé sur des règles, se poursuit grâce à l’élan asiatique, en particulier à l’engagement de Pékin. “La signature du RCEP est non seulement une réalisation historique de la coopération régionale en Asie de l’Est, mais aussi une victoire pour le multilatéralisme et le libre-échange”, ont déclaré Li Keqiang, Premier ministre de la Chine. Il faut noter que nous sommes confrontés au premier traité composé de trois des géants d’Asie: la Chine, le Japon et la Corée du Sud. La présence des deux derniers signifie un poids qui tente d’équilibrer le pouvoir incontestable de la République populaire de Chine dans la région, mais ils ont choisi de le faire dans le cadre de l’accord, contrairement à l’Inde, qui a décliné l’invitation à participer.

À leur tour, les avantages de cet accord sont susceptibles d’attirer des investissements privés sur le marché régional et mondial. Ces dernières années, de nombreuses multinationales se dirigent vers l’ASEAN, ce qui en fait une zone de croissance qui participe aux chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales qui la rendent de plus en plus importante sur la scène internationale.

L’accord est un engagement à la fois commercial et géopolitique qui marque une étape importante dans le leadership de la Chine et consolide le transfert de l’axe mondial de l’Atlantique vers le Pacifique et, plus précisément, de l’Ouest vers l’Est. Le RCEP est un défi pour promouvoir la sécurité et la stabilité politiques, consolidant un rôle central pour l’ASEAN, dirigée par la Chine mais qui inclut les autres grands pays de la région, généralement réticents à son essor pacifique.

À son tour, le RCEP nous montre le reflet de la dynamique de la concurrence mondiale et du dilemme des États-Unis pour gérer leur retrait en tant que puissance mondiale incontestée. La présidence de Donald Trump aux États-Unis, c’était l’une des principales causes de l’avancée indo-pacifique. Son protectionnisme a encouragé le leadership évident de la Chine à consolider son influence économique et politique dans la région. En outre, les États-Unis se sont retirés de l’Accord de coopération économique transpacifique (PTP) et absents du précédent sommet de l’ASEAN tenu à Bangkok (2019), le laissant entre les mains de Xi Jinping le gouvernail du Pacifique, ouvrant la voie à la prospérité avec les négociations vues dans le RCEP.

Que signifie le RCEP pour l’Amérique latine?

Pékin se concentrera principalement sur la région Asie-Pacifique, tandis que les marchés latino-américains perdront leur compétitivité. Depuis l’Argentine, nous devons faire une analyse régionale des implications de cet accord qui nous permet d’évaluer nos stratégies pour l’avenir.

L’Amérique latine était historiquement, en raison de son appartenance hémisphérique, une scène d’influence nord-américaine; mais cela est contesté par la Chine depuis les dernières décennies. Actuellement, la puissance asiatique est l’un des principaux partenaires commerciaux de plusieurs pays d’Amérique latine, le principal étant l’Argentine et le Brésil. Pour cette raison, il est important que la région aborde les stratégies politiques de nos partenaires sur la scène internationale et les conséquences commerciales et géopolitiques qu’elles impliquent.

En d’autres termes, notre insertion dans les chaînes de valeur mondiales dépendra des conséquences de cet accord dans la reconfiguration de l’ordre mondial, mais aussi de l’intelligence que nous avons pour interagir avec ce nouveau scénario.

L’Argentine a la responsabilité de développer une position régionale, mais stratégiquement pensée dans le contexte mondial. Les temps de crise apportent aussi des opportunités, l’enjeu est de savoir en profiter pour projeter l’Argentine, c’est-à-dire passer de la réaction à l’action basée sur une projection de scénarios de long terme.

Le nouveau conseil mondial se joue en Asie mais, en tant que pays et région, nous aurons l’opportunité de participer si nous parions sur une planification stratégique qui implique une politique étrangère intelligente, souveraine, démocratique et inclusive comprise comme une dimension fondamentale d’un modèle de développement.

