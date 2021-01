Un couple de personnes âgées entre dans une cabine à l’intérieur d’un centre de vaccination de masse contre le COVID-19 sur la place Rabin à Tel Aviv, Israël (Bloomberg)

Le monde entier regarde Israël, le pays dans lequel la campagne vaccination contre le coronavirus il a commencé plus tôt que partout ailleurs et où le taux de vaccination atteint déjà 20% de sa population.

Et tandis que les questions tournent autour de savoir si le vaccin fonctionne et quels sont les effets secondaires, Les Les données qu’Israël recueille et a commencé à partager sur sa campagne de vaccination de masse, qui a commencé le 20 décembre, aidera les sociétés pharmaceutiques et d’autres pays à mieux comprendre son efficacité et l’impact.

Jusqu’à présent, les données publiées cette semaine par le ministère de la Santé montrant que le vaccin réduit considérablement les infectionsavant même que la protection complète fournie par la deuxième dose ne prenne effet.

Environ 600000 personnes ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech ont été sous observation, ce qui représente un groupe de surveillance 30 fois plus grand que celles utilisées par les sociétés pharmaceutiques dans leurs essais cliniques, également dans la troisième phase, qui est la plus étendue, et précède l’approbation de la US Food and Drug Administration (FDA).

Les autorités sanitaires israéliennes ont annoncé que le vaccin Pfizer arrête les infections de 50% 14 jours après l’injection des deux doses. Ils ont également souligné que les résultats sont préliminaires, basés sur des preuves de coronavirus effectué chez des personnes qui avaient reçu le vaccin et chez des personnes qui ne l’avaient pas fait.

Organisations de santé

Le système de santé israélien compte quatre organisations ou fonds de santé partiellement subventionnés qui fournissent des services médicaux à leurs partenaires, dont le nombre ne dépasse jamais la capacité des prestataires de santé, ils offrent donc une soins médicaux optimaux. L’un d’eux, Maccabi, a rendu publiques ses propres données, dans lesquelles il a signalé une réduction de 60% des infections.

“L’avantage qu’Israël offre aux entreprises pharmaceutiques est qu’il dispose d’un registre centralisé et numérique de tous les citoyens appartenant à l’une de ses quatre organisations de santé“, A indiqué l’épidémiologiste Silvio Pitlik. “Ces organisations sont également responsables de la distribution des vaccins“, Il ajouta.

Parce que tous les Israéliens appartiennent à l’une des organisations de santé et que leurs données sont enregistrées, c’est le contexte optimal pour recevoir un des informations complètes sur l’impact du vaccin, selon l’âge, le sexe et les maladies préexistantes.

Un travailleur médical reçoit sa deuxième injection de vaccin contre le coronavirus au centre médical Sourasky de Tel Aviv (.)

Pfizer vous recevrez de Israël données générales des personnes vaccinées et de leurs réactions, et selon les ministère de la Santé, ne seront que des informations publiques et non individuelles en aucun cas, ce qui permettra à la société pharmaceutique d’avoir une vue détaillée de la diversité de la population israélienne grâce à son système avancé de collecte de données médicales.

Car, selon les professionnels de la santé, les tests cliniques ne donnent pas toujours une image exacte de l’efficacité du vaccin, mais le test réel qui a lieu actuellement le sera.

