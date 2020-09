Plusieurs des données volées contenaient des informations réservées aux forces de sécurité (. / Edgar Su / File Photo)

Alors que le gouvernement national a déjà présenté une mesure de précaution devant le parquet de Guillermo Marijuan pour arrêter la diffusion des fichiers volés à la Direction nationale des migrations le 27 août et qui ont été publiés sur la plateforme ukrainienne DropMiFiles par un groupe de cybercriminels , une visite des différents dossiers qui ont pris le statut public révèle que plusieurs des données volées contenaient des informations réservées aux forces de sécurité. Un exemple est le mémorandum que l’agence régionale Interpol pour l’Amérique du Sud a envoyé à Migrations fin 2015 pour prévenir le trafic de cocaïne dans la région et qui apparaît dans le dossier « SCANES ». Pour le moment, le gouvernement argentin soutient que les données volées contiennent « des informations sensibles, mais non critiques pour la sécurité nationale ».

Le 26 novembre 2015, le Bureau régional d’Interpol pour l’Amérique du Sud a envoyé un rapport au directeur de l’information sur les migrations de l’époque de la Direction nationale argentine des migrations, María José Spata, où il était enregistré. le flux migratoire de citoyens africains impliqués dans le trafic de cocaïne dans la région.

Selon le mémorandum 281/15, le document de 22 pages doit servir «à des fins de coopération et d’échange d’informations susceptibles de contribuer à la lutte contre ce crime» et porte la signature et le sceau de l’inspecteur commissaire Mario Daniel Ferreiro, en charge de la Direction générale de la coordination internationale d’Interpol. Il est à noter qu’il a été rédigé à l’usage exclusif des forces de l’ordre. Ce rapport a commencé à être préparé en février de la même année 2015 et Carlos de Deus Rodrigues, responsable régional spécialisé d’Interpol, est également copié.

Le rapport a été envoyé en novembre 2015

Avec le titre « Objectif », développé à la page 5 de ce document, il est précisé que, selon les numéros du Département des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODOC) le continent africain est la voie vitale du trafic de cocaïne de l’Amérique latine vers l’Europe. Il apparaît donc que 80% des stupéfiants sont transportés par voie maritime et qu’une grande partie des 20% restants utilise la voie aérienne comme moyen de transport de substances ingérées ou cachées par des individus qui agissent comme des «courriers ou des mulets».

Une enquête menée par la police brésilienne a dressé le profil des passagers internationaux utilisés pour transporter de la drogue. Et de là apparaissent les « Suggestions » pour que d’autres pays d’Amérique du Sud adoptent des mesures de lutte contre le trafic de drogue. Le Brésil n’est pas un pays producteur de cocaïne, mais il a des liens frontaliers avec d’autres pays producteurs et aussi de nombreuses organisations criminelles liées au trafic de drogue, selon Interpol.

Entre 2012 et 2014, au Brésil, il y a eu 32.412 check-up de citoyens nigérians, entre revenus et dépenses. L’Afrique du Sud et l’Argentine apparaissent comme la principale origine et destination des passagers de ces nationalités. Il y a eu 238 arrestations. La grande majorité des Nigérians ont été arrêtés pour trafic de cocaïne et presque tous étaient des résidents du Brésil. On a conclu qu’ils étaient séduits par la nécessité économique, puisque cette question servirait à les recruter plus facilement.

Vols utilisés par les citoyens sud-africains

Au cours de la même période, 214 625 personnes de nationalité angolaise étaient contrôlées. L’Argentine apparaît à la quatrième place après l’Angola, l’Afrique du Sud et les États-Unis comme l’un des pays d’origine et de destination de ces passagers. Il y avait 145 détenus et le modèle des Angolais, en revanche, indiquait qu’ils étaient emprisonnés pour différents types de crimes, près de la moitié étaient entrés en tant que touristes et avaient plusieurs entrées au Brésil avec un visa temporaire.

Les voyageurs sud-africains ont également participé à cette surveillance. 143 588 citoyens sud-africains ont été soulagés et l’Argentine est arrivée en deuxième position en tant que pays d’origine ou de destination, derrière l’Afrique du Sud. Il y avait 126 détenus et presque tous étaient entrés dans le pays voisin en tant que touristes.

Toutes les informations contenues dans le rapport rendu public jeudi de cette semaine par le Hacking in Migrations sont étayées par le détail du type de documents, de visas ou de moyens de transport utilisés par ces personnes pour se déplacer. Et il est à noter que le médicament est arrivé au Brésil en provenance de Bolivie, du Pérou et de Colombie.

Les méthodes d’action des trafiquants changent tout le temps et ce travail de renseignement préalable peut aider à perturber cette action criminelle.

Au point 6 en guise de conclusion et sous le point « Suggestions », le plus substantiel apparaît. Là, il est à noter que les méthodes d’action des trafiquants changent tout le temps et ce travail de renseignement préalable peut contribuer à perturber cet acte criminel.

La première réunion d’INTERCOPS (International Airport Police Cooperation Program) au Brésil est citée en exemple, à laquelle ont participé 11 pays et deux observateurs d’Interpol. Là, d’innombrables exemples ont été présentés dans la falsification de visas pour l’entrée et la sortie de pays de trafic de stupéfiants. Pour cette raison, une attention et un dévouement particuliers sont demandés dans le contrôle des forces de sécurité dans les aéroports ainsi que des autorités chargées de la délivrance des documents de voyage et des consulats dans l’octroi des visas.

J’ai continué à lire:

Piratage migratoire: les fichiers volés contenaient des informations sur les demandes d’asile des Cubains et des Syriens

L’entrée illégale de citoyens chinois, dans les fichiers que les pirates ont volés à Migrations