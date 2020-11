21/03/2020 Message déchirant d’Esther Doña à son défunt mari, Carlos Falcó. MADRID, 1 (CHANCE) S’il y a un décès qui nous a impressionnés pendant la détention, en plus des chiffres de tous ceux qui sont touchés, c’est bien celui de Carlos Falcó. Tout à coup, les enfants et leur dernière épouse ont été complètement surpris par la dureté du coronavirus et ont pleuré la perte du marquis de Griñón. Depuis, rien n’a été pareil et il y a peu de fois que nous avons pu voir sa veuve, Esther Doña, depuis, mais attention! parce que le jour de toutes les âmes, elle voulait envoyer un message très émouvant à l’homme de sa vie. EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD RAPPORTS DE PRESSE EUROPA

MADRID, 1 (CHANCE)

S’il y a un décès qui nous a impressionné pendant la détention, en plus des chiffres de tous ceux qui sont touchés, c’est bien celui de Carlos Falcó. Soudain, les enfants et leur dernière épouse ont été complètement étonnés de la dureté du coronavirus et ont pleuré la perte du Marqués de Griñón. Depuis, rien n’a été pareil et il y a peu de fois que nous avons pu voir sa veuve, Esther Doña, depuis, mais attention! parce que le jour de la Toussaint, elle voulait envoyer un message très émouvant à l’homme de sa vie.

“Mon amour, à chaque minute je te sens encore ici avec moi, mais aujourd’hui est un jour où ta présence manque encore plus, ce soir je te chercherai dans chaque étoile” étaient les mots émouvants qu’Esther Doña a dédiés à son défunt mari en cette journée spéciale pour tout le monde … Le texte est accompagné d’une belle photo des deux tourtereaux profitant, à ce moment-là, de leur vie.

De cette façon, Esther Doña a montré sa douleur et sa tristesse à travers les réseaux sociaux et a proclamé aux quatre vents l’immense amour qu’elle ressent pour celui qui continue d’être l’amour de sa vie. C’est l’une des rares fois où la veuve de Carlos Falcó parle publiquement de ses sentiments et envoie un message à l’au-delà sur le grand amour qu’elle continue de ressentir.