Les forces armées ont annoncé qu’elles étaient du côté du peuple

Les Forces armées du Pérou ont annoncé ce dimanche que ils mettent «tous leurs moyens et capacités à la défense du peuple» après la dure répression policière samedi des manifestations massives, qui ont fait deux morts, des dizaines de blessés et de disparus et qui ont conduit aujourd’hui à la démission du président par intérim Manuel Merino.

“Les forces armées utiliseront tous leurs moyens et capacités pour défendre leur peuple et l’état de droit, sur la base des principes fondamentaux de liberté et de démocratie”, a souligné le commandement conjoint dans un communiqué.

Cette déclaration était connue alors que le membre du Congrès Manuel Merino a annoncé dans un message à la Nation sa démission de la présidence péruvienne, qu’il a assumée mardi dernier après la destitution de Martín Vizcarra du chef de l’Etat.

Les chefs militaires se sont prononcés après que les médias locaux ont rapporté que les commandants généraux des forces armées n’ont pas assisté à une convocation que Merino leur a faite tôt ce dimanche matin au palais du gouvernement.

La répression policière a fait au moins deux morts et des dizaines de blessés (REUTERS / Sebastian Castaneda)

Bien que la Constitution péruvienne établisse que le président est le “chef suprême” des forces armées, consulté sur cette question, le Premier ministre Ántero Flores-Aráoz, qui a également présenté sa démission avec l’ensemble de son cabinet, a assuré qu’il n’était pas au courant de la sujet.

«Ils n’avaient pas été convoqués si je comprends bien. Ce matin? Je ne sais pas, je suis franc, je ne sais pas, je suis venu ici », a déclaré Flores-Aráoz aux journalistes depuis son domicile avant que Merino n’annonce sa démission.

Les commandants généraux avaient rencontré mardi dernier Merino au siège du Congrès, pour exprimer leur soutien constitutionnel peu de temps avant son assermentation en tant que chef de l’État, un jour après le limogeage de Vizcarra pour des accusations, toujours sous enquête préliminaire, de corruption présumée.

Manuel Merino a démissionné de son poste de président du Pérou

Dans ce sens, Les forces armées ont exprimé leurs “regrets pour la mort de deux jeunes Péruviens” lors des manifestations qui ont eu lieu à Lima samedi soir. et il a réitéré «son plein soutien et sa défense de notre peuple et de la Constitution».

“Les forces armées respectent strictement leur principe de non-délibération basé avant tout sur leur mission essentielle de défendre la vie des Péruviens ainsi que l’intégrité du pays”, ont-ils fait remarquer.

Enfin, le Commandement conjoint a exhorté les Péruviens «dans ces circonstances difficiles» à contribuer «à la solution pacifique des différends, à faire face le plus rapidement possible aux grands et immédiats défis auxquels nous sommes confrontés».

L’ancien président Martín Vizcarra s’est exprimé après la démission de Merino, le président qui lui a succédé après avoir promu une motion de vacance contre lui: “Un petit dictateur est sorti du palais.” «Aujourd’hui, un pas sur la longue route a été franchi pour restaurer la démocratie dans notre pays. La démission de M. Merino est un pas, elle ne résout pas le problème, car l’affirmation que tout le Pérou a faite n’est pas à M. Merino de se retirer, c’est pour retrouver la démocratie », a-t-il dit.

Martín Vizcarra, ancien président du Pérou (. / Présidence du Pérou)

L’ancien président a notamment souligné le rôle des jeunes dans les manifestations qui, selon lui, cherchaient un retour à l’institutionnalité. “La génération que les politiciens traditionnels ont toujours méprisée, ce sont eux qui ont résisté à la contestation et, avec leur force, ce sont eux qui nous ont conduits tous les Péruviens à défendre la démocratie”, a-t-il déclaré.

La démission de Merino a été célébrée dans les rues des principales villes du Pérou, comme Lima ou Cuzco, où les manifestants ont même exigé la démission de tous les membres du Congrès, les considérant comme impliqués dans la corruption.

Le Congrès doit maintenant nommer un nouveau président pour pacifier le pays. Ce sera le troisième en moins d’une semaine, dans un pays durement touché par la pandémie de coronavirus et la récession économique, qui a plongé dans une crise politique après le retrait de Vizcarra.

Après Vizcarra, qui a assumé la présidence le 23 mars 2018, à la suite de la démission de Pedro Pablo Kuczynski, un ancien banquier acculé par le Congrès en raison d’allégations de corruption, Merino est arrivé au pouvoir presque un étranger.

