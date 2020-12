Máximo Ravenna est décédé le 25 décembre à l’âge de 73 ans (Photo: Nicolás Stulberg)

Le matin du 25 décembre, ils se sont rencontrés la triste nouvelle de la mort de Máximo Ravenna. Le médecin nutritionniste renommé décédé à 73 ans à la clinique Fleni, après un long combat contre le cancer. L’information a provoqué de profonds regrets parmi sa famille, ses amis et ses patients, dont beaucoup étaient liés au monde du divertissement, qui s’en souvenaient avec affection. Et cet après-midi, celui qui lui a consacré quelques mots sincères était Luciano, l’un de ses quatre enfants, se souvenant de lui avec une photo sur son compte Instagram.

Comme l’écrivait Luciano, l’image a été prise lors de la dernière à laquelle ils ont assisté ensemble. “Au-delà du travail, il m’a transmis l’amour et la passion de la musique et du football, des choses qui m’ont marqué pour la vie”, publié par le jeune homme qui travaille dans le domaine de la communication à l’institut du nom de son père. «Ici, nous regardions et vibrions avec Phil Collins, Je me souviens que c’était avec des béquilles car j’étais déjà foutu avec la crevette », a-t-il ajouté.

Dans la partie suivante du message, Luciano s’adresse directement à son père. “J’y vais et tu vas beaucoup nous manquer, mon vieux. Vous avez fait de nous tous ceux qui vous connaissaient mieux et nous ferons tout notre possible pour perpétuer votre héritage infini », étaient les mots émotionnels qu’il a choisis pour son père. Pour dire au revoir, il s’est référé au surnom avec lequel il était connu dans le monde de la nutrition. “Merci total, “Guru” de la vie. Vous avez été et serez très important dans l’histoire de beaucoup “, Termina Luciano.

La nouvelle de la mort de Ravenne a été confirmée via le compte Instagram officiel de sa clinique: «Aujourd’hui, il a cessé de nous accompagner de sa présence, mais il nous a fait son héritage. C’était un pionnier, un entraîneur, un combattant infatigable. Il nous a appris à couper avec ce qui nous fait mal, à être mesuré et à nous distancer. Et surtout, être ensemble permet de trouver le meilleur chemin ».

Message émotionnel de Luciano Ravenna pour son père (Photo: Instagram)

Ravenna est diplômée de la Faculté des sciences médicales de l’Université de Buenos Aires et de la première école argentine de psychothérapies pour les diplômés. Depuis le début de sa longue carrière se consacre à l’étude de l’obésité et des troubles alimentaires.

Fabriqué plusieurs diplômes de troisième cycle dans différentes universités internationalement reconnues, en particulier aux États-Unis, parmi lesquels la Harvard Medical School, le Jackson Memorial Hospital et l’American Psychological Institute of Science se distinguent.

En raison de sa réputation dans le domaine de l’obésité, de nombreuses célébrités sont venues à son bureau. Susana Giménez, Diego Maradona, Daisy May Queen, Georgina Barbarossa, La Tota Santillán et Karina Mazzocco étaient certains de ceux qui ont été traités avec Ravenna pour perdre du poids.

Ravenne a fréquenté des personnalités telles que Diego Maradona et Susana Giménez (Nicolás Stulberg)

La «méthode Ravenna» est basée sur la Coupe immédiat des excès, la mesure des portions et la distance entre les repas. Son traitement a toujours été interdisciplinaire: un travail conjoint de nutrition, de psychologie et de médecine. Il a abordé l’obésité comme un problème de comportement, une dépendance ou la tendance à manger plus que nécessaire.

Dans une interview qu’il a donnée à Infobae En 2016, le nutritionniste expliquait: «Les circuits addictifs sont incontestables, où le cerveau a deux options: décider au centre de la logique ou à travers les émotions. Puis il y a le moment où le goût compensatoire du mécontentement prend une vie propre et l’on commence à manger pour le plaisir en soi, sans que quelque chose de mauvais ne soit arrivé à une personne de sa vie ».

