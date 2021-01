L’accident a coûté la vie à quatre footballeurs, au président du club et au pilote (Instagram)

Le football brésilien est en deuil après la tragique nouvelle de la mort des footballeurs de la Palmas de football et régates Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule et Marcus Molinari, ainsi que celle de son président Lucas Meira et du pilote Wagner, victimes d’un accident d’avion mortel.

Ce dimanche, l’avion qui les a transportés jusqu’à la ville de Goiania, où ils joueraient contre Vila Nova pour la Coupe Verte, s’est écrasé pour des raisons encore inconnues peu de temps après avoir décollé de Porto Nacional.

Une tragédie qu’il ressentait comme sienne Chapecoense, un club qui a également subi un accident d’avion mais dans lequel 71 des 77 personnes à bord sont décédées. C’est pourquoi, après avoir appris du compte officiel du club, ils ont émis un message émotionnel.

«C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle de l’accident d’avion qui a pris les athlètes et le président de Palmas Futebol. Malheureusement ouion sait comment se passe ce moment de douleur insurmontable pour des pertes irréparables et nous aimerions qu’aucun autre groupe n’ait à ressentir la même chose », ont-ils écrit dans une publication qui parcourt le monde.

«Compte tenu de cela, cependant, nous exprimons notre sentiment de force et notre totale solidarité avec les membres de la famille, amis, collègues et fans. Ils ne passeront pas par cela seuls », a ajouté l’entité Santa Catarina. Un message de soutien qui rejoint celui de la plupart des clubs de première division sous le hashtag «Forza Palmas».

L’avion s’est écrasé pour des raisons encore inconnues (Twitter)

«Le San Pablo FC regrette profondément la nouvelle du tragique accident d’avion de Palmas Futebol e Regataspar Tocantins. Notre solidarité avec les familles des victimes: le président Lucas Meira, les athlètes Lucas, Guilherme, Ranule et Marcus, et le commandant de l’avion, Wagner. », A écrit le compte rendu officiel du club de São Paulo.

«Flamengo regrette profondément la mort des quatre athlètes de Palmas Futebol e Regatas, le président de l’équipe et le commandant de l’avion. Nous souhaitons une grande force à la famille, aux amis et aux fans dans ce triste moment », a publié le dernier champion de la Copa Libertadores.

L’avion a été totalement détruit après avoir heurté le sol et exploité dans une région boisée appelée Luzimangues, à quelques mètres de la tête de piste de l’Aéroclub Asociación Tocantinense de Aviación (ATA) de Porto Nacional.

