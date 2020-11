Yanina et Diego Latorre avec leurs enfants Lola et Dieguito et l’animal de compagnie de la famille Toto

Cela pourrait être une autre photo d’un couple marié 26 ans de mariage (Ils les ont rencontrés en août dernier). Cependant, l’image qui a été prise ce mardi matin Yanina et Diego Latorre C’est particulier: c’est le premier depuis que l’ancien footballeur a reçu une décharge médicale après avoir été hospitalisé pour une légère pneumonie, après avoir contracté le COVID-19.

Elle était la panéliste de Les anges du matin qui a partagé le portrait sur son compte Instagram, un réseau social où elle compte un million et demi d’abonnés et à travers lequel elle a rendu compte de l’état de santé de son mari, ainsi que de sa fille, Lola Latorre, qui a été infecté en premier. “Chez moi”, est lu à l’emplacement du message dans lequel Yanina fait référence au fait que toute sa famille est là où elle doit être.

La famille Latorre est restée isolée pendant plus de trois semaines en raison des aspects positifs du père et de la fille. Bien que Lola et Diego soient tous deux libérés du point de vue épidémiologique et puissent reprendre leurs activités professionnelles, Yanina ne le fera que demain, mercredi, comme détaillé dans ses histoires Instagram. “Est sucer“, s’est disputée au sujet de l’apparence de son mari lors de sa libération et l’a communiquée via son réseau social.

“Tout passe. Latower post COVID-19 “a écrit le panéliste qui se démarque également Radio Mitre près de Marcelo polino, Les samedis à midi. Et il a accompagné le post – qui en quelques minutes a dépassé les 50 mille likes – d’une photo qui a été prise dans le jardin de sa maison ce mardi. Elle porte des sandales marron, un pantalon blanc et une chemise bleue imprimée de motifs blancs.

La photo que Yanina a partagée avec Diego Latorre (IG: @yanilatorre)

L’ancien footballeur a, pour sa part, opté pour un look plus décontracté et intime: un tee-shirt à manches courtes, un short de jogging et des baskets blanches. Il a une de ses mains dans une poche et de l’autre il serre sa femme autour de la taille. Elle, de son côté, le touche de ses deux bras: l’un autour du cou et l’autre sur la poitrine de son mari.

Ils sont tous les deux d’accord sur le bonheur qu’ils ressentent ces jours-ci d’avoir été réunis à la maison et de pouvoir s’embrasser à nouveau. Avant l’admission du commentateur, il a été isolé, de telle manière qu’ils sont restés dans des pièces séparées chez lui à Pilier, où ils sont mis en quarantaine depuis mars, date à laquelle l’isolement social préventif et obligatoire a commencé à régner.

La semaine dernière, après que Latorre a été admise pour une légère pneumonie à coronavirus, Yanina avait été en détresse pendant un téléphone portable à Los Angeles le matin, où elle a exprimé son inquiétude pour la santé de son mari et raconté comment son adieu, sans même pouvoir s’approcher suffisamment. “Je lui ai donné un baiser sur la main parce que tu ne sais pas quand tu le reverras. Je suis affligé parce que je suis seul avec les garçons. Je ne sais pas si j’aurai un COVID », a-t-elle dit cette fois-là, en larmes.

«J’ai préparé un sac avec des vêtements pour lui, le cahier, car c’est une maladie solitaire: il ne voit même pas le visage du médecin. Il va passer un mauvais moment, mal à l’aise, c’est ce qui arrive à tout le monde. Il a une pneumonie légère, elle est bilatérale car elle est dans les deux poumons. Vous n’avez pas besoin d’un respirateur. Très probablement, dans 3 ou 4 jours, vous serez bien»A ajouté la panéliste, qui célèbre aujourd’hui que son mari est de retour à la maison.

