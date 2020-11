Deux femmes marchent le 24 novembre 2020 sur l’avenue centrale de Panama City (Panama). . / Bienvenue Velasco

Panama, 25 novembre . .- Betzaida a été assassinée par son ex-partenaire avec six coups de couteau, la plupart à la poitrine, devant ses deux enfants. Son «crime»: fuir une relation d’abus qui a duré des années. Il était allé chez sa mère, où il s’était réfugié jusqu’à la fin de ses jours.

Aussi, il l’avait dénoncé auparavant, mais, selon ses proches, l’agresseur est retourné dans la rue, et ainsi Betzaida est devenue la 30e victime de violences sexistes, selon le calcul des organisations féministes, en cette année atypique au Panama, où le nombre de fémicides a grimpé en flèche et les plaintes pour violence domestique ont chuté de façon drastique.

Le meurtre de Betzaida aurait pu être évité, mais au Panama, malgré une forte campagne gouvernementale pour encourager les femmes à dénoncer, les victimes après avoir “franchi le pas” sont laissées “seules et isolées”, selon des spécialistes consultés par Eph.

«Le problème avec les institutions est que lorsque les femmes prennent la décision de dénoncer, ce n’est pas facile parce qu’elles pensent toujours à leurs enfants, quand elles prennent courage, elles les laissent tranquilles et les tuent», Eusebia Chevy Solís, de la organisation Espacio de Encuentro de Mujeres, coïncidant avec la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, célébrée ce mercredi.

Un scénario avec lequel la procureure Leticia Del Cid, de la section Homicide et fémicide de décharge du ministère public (Bureau du procureur) du Panama, a accepté, étant donné que les fémicides “augmentent en raison de l’absence de mesures de prévention et de protection efficaces pour la victime”.

Selon les spécialistes, le Panama n’a pas de plan d’action efficace après le dépôt de la plainte, et même ainsi «au risque de leur propre vie, les femmes osent», a expliqué Solís.

“(Nous devons) leur apporter plus de soutien dans une politique étatique qui investit dans les abris et la formation des victimes afin qu’elles puissent exercer des emplois rémunérés et devenir financièrement indépendantes de leurs auteurs”, a déclaré le procureur Del Cid.

LES KILLINGS AUGMENTENT, LES PLAINTES DIMINUENT PENDANT LA PANDÉMIE

Cette année, marquée par la pandémie de covid-19, le nombre de fémicides a augmenté au Panama: 53% de plus que l’an dernier, puisqu’en octobre 2020 il y a eu 26 décès dus à ce crime, alors que dans ce Au cours de la même période de l’année dernière, il y en a eu 17 et 2019 s’est clôturée avec 21 meurtres, selon les chiffres officiels.

Les plaintes pour violence domestique ont chuté, depuis jusqu’à présent cette année les statistiques du registre des poursuites 12.540, alors que la même période l’année dernière il y avait un total de 14.294. L’année 2019 a culminé avec 16851 plaintes.

Comme l’a expliqué le procureur Del Cid, l’augmentation des fémicides peut être due à un manque de “protection efficace des victimes”, auquel il est ajouté que durant cette année la durée de vie avec l’agresseur a augmenté en raison du covid-19.

<< Le temps de coexistence plus long que la pandémie causée par les années quarante ou l'isolement physique a entraîné a également limité la mobilité et, par conséquent, la possibilité pour les femmes de se déplacer à la recherche d'aide et de protection, dans certains cas, ce qui que sur d'autres questions, le manque de préparation et d'improvisation a encore limité la barrière de protection pour les femmes », a ajouté le procureur.

Del Cid a affirmé qu ‘”il est important de développer et de mettre en œuvre de nouvelles mesures qui s’adaptent à cette situation, ce qui en soi ne garantit pas que la victime ne subira pas de violence”.

La baisse des signalements de violence domestique en mars et août 2020 s’est également accompagnée d’une réduction de la mobilité due à la pandémie, qui au Panama pendant ces mois est basée sur le sexe et le dernier numéro d’identification.

“Les conditions dans lesquelles la pandémie se produit ont fait qu’aucune plainte n’a été déposée, les horaires restrictifs et les limitations ont fait que les gens ne venaient pas comme d’habitude (…) mais en septembre et octobre, avec la levée des mesures, ils ont augmenté », a expliqué la procureure de la famille supérieure, Katya Meléndez.

Les organisations féministes ont déjà dénoncé le manque de mesures avec une perspective de genre pour faire face à la pandémie de covid-19.

STATISTIQUES SUR LA VIOLENCE ET LE HARCÈLEMENT AU TRAVAIL, LE GRAND ABSENT

«Au Panama, il y a très peu de plaintes au travail», a déclaré à Efe Luisa Fuentes, présidente du Comité de convergence des syndicats des femmes.

Selon Fuentes, il n’y a aucun organisme public dans le pays qui enregistre les plaintes de harcèlement ou de violence au travail contre les femmes.

“Les chiffres ne sont conservés par personne, il n’y a pas d’ajustement en tant que tel, aucune entité qui enregistre les plaintes, pas même le ministère du Travail”, a ajouté le dirigeant syndical.

Pour cette raison, ils demandent au gouvernement de ratifier la Convention 190 sur la violence et le harcèlement de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Ana de Léon