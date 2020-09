Un officier a «étouffé, giflé et critiqué» une jeune fille noire de 12 ans, qu’il a également insultée avec une insulte raciale laide, selon des allégations contenues dans un dossier juridique. Après avoir été impliqué dans un autre incident sans rapport où il a été accusé de racisme, il a perdu son emploi, pour le récupérer après un appel. Il reste membre du service de police d’Aurora, une banlieue de Denver.

L’officier qui a tué en 2003 Jamaal Bonner, un homme noir non armé, fait également partie de la police d’Aurora. Et les agents qui en 2010 ont violemment confronté Rickey Burrell, un homme noir qui faisait une crise. Le département a finalement réglé un procès intenté par Burrell, qui a accusé des agents de se fracturer le poignet et de se blesser au dos.

Le département de police d’Aurora a récemment fait les manchettes pour ce qui s’est passé le 24 août 2019, lorsque trois de ses agents ont tenté d’arrêter Elijah McClain, un Noir de 23 ans qui rentrait chez lui d’une épicerie. Les agents ont étouffé puis ont retenu McClain, ignorant ses cris de détresse. Les secouristes lui ont injecté de la kétamine au lieu de lui offrir une aide médicale, dont McClain avait désespérément besoin et n’obtiendrait pas à temps. Il a subi un arrêt cardiaque et est décédé deux jours plus tard.

Elijah McClain dans un lit d’hôpital. (Change.org)

«La brutalité raciste persistante d’Aurora est si répandue qu’il a été très difficile de répertorier tous les exemples», déclare Mari Newman, une avocate des droits civils qui représente la famille McClain. Bien qu’elle les ait représentés depuis le début, ce n’est que maintenant que l’affaire a attiré le genre d’attention nationale qui pourrait conduire à la justice.

Il y a huit ans, Aurora était au centre de la sympathie nationale après qu’un homme armé ait tué 12 personnes lors d’une projection de film à minuit. Le site du massacre était à 3 miles au sud de l’endroit où McClain a été tué. À cette époque, Aurora est devenue le symbole d’une culture imprégnée de violence armée. Maintenant, c’est à nouveau le symbole, cette fois d’une autre culture incontrôlable: la police de banlieue.

Certains progressistes ont considéré les banlieues comme des zones sans police, se demandant pourquoi les centres-villes ne peuvent pas profiter de circonstances similaires. «Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre à quoi ressemble une Amérique abolitionniste», a récemment déclaré la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, D-N.Y., À propos de la campagne visant à défonder les services de police et à rediriger l’argent vers les services sociaux. « Dites-leur que cela ressemble à une banlieue. »

Mais non. L’idée selon laquelle les services de police sont inexistants dans les banlieues est inexacte. La grande majorité des meurtres commis par la police se produisent dans les banlieues, pas dans les grandes villes, selon le média FiveThirtyEight. En 2016, une étude a classé les 100 plus grandes villes américaines sur la fréquence à laquelle les policiers utilisent la force; Aurora s’est classée huitième. Tout près derrière se trouvaient Anaheim, une banlieue de Los Angeles, et Mesa, une banlieue de Phoenix. Le service de police de New York, scruté et critiqué sans relâche, était presque en bas de liste.

«Quand vous regardez les chiffres, il y a à peu près autant de personnes tuées dans les seules banlieues que partout ailleurs. C’est un problème énorme », déclare Samuel Sinyangwe, co-fondateur du projet Mapping Police Violence et auteur de l’analyse FiveThirtyEight. «Les grandes villes ont tendance à être plus progressistes, politiquement», a ajouté Sinyangwe. «Alors que les tarifs baissent dans les grandes villes, ils augmentent partout ailleurs.»

Carte des services de police racialisés à Aurora (ACLU Colorado)

En 2018, la Better Government Association et l’affilié de la radio publique WBEZ ont examiné 113 fusillades impliquant des officiers dans la banlieue de Chicago au cours des 15 dernières années. Ils ont constaté que les agents n’avaient fait l’objet d’aucune sanction dans aucun de ces cas. En fait, certains des «agents de banlieue ont vu leur carrière s’épanouir après avoir été impliqués dans une fusillade controversée», a révélé l’enquête en plusieurs parties.

La majorité des 113 personnes abattues par ces agents étaient des Noirs.

C’est une histoire qui se joue régulièrement dans les rues de banlieue et dans les comtés de banlieue du pays. Mais comme la plupart des contrôles de police, même violents, n’entraînent pas de meurtres – sans parler de meurtres comme ceux de McClain qui deviennent une cause nationale reprise par des célébrités – la crise des services de police de banlieue est restée largement sans examen.

«Personne ne rend compte de son, personne ne le couvre», déclare DeRay Mckesson, l’éminent militant pour la justice raciale affilié à Black Lives Matter. Mckesson a grandi à Catonsville, Maryland, juste au-dessus de la ligne de la ville de Baltimore. Il a vu les journalistes se précipiter dans les troubles civils qui ont suivi le meurtre en 2015 de Freddie Gray, un Noir non armé, aux mains des policiers de la ville. La plupart de ces journalistes sont partis, oubliant Baltimore.

Mckesson souhaite qu’ils soient restés, en particulier pour couvrir l’usage de la force par la police du comté, qui a compétence sur la banlieue de Baltimore. L’année dernière, le département du comté a été poursuivi par l’administration Trump pour pratiques de recrutement racistes. Le mouvement a reçu une certaine couverture, mais rien de tel que le reportage soutenu après le meurtre de Gray.

Trump a utilisé la peur des manifestants pour la justice raciale pour faire de la sécurité des banlieues un problème de campagne, déployant un langage et des images racialisés pour suggérer que les Blancs vivant dans les banlieues ne seraient pas en sécurité si Joe Biden, l’ancien vice-président, gagnait les élections de novembre. Il a même déclaré que Biden voulait «détruire nos banlieues», vraisemblablement une référence à la suppression du financement de la police (ce que Biden ne soutient pas) et à une législation sur le logement équitable (ce que Biden fait).

Aurora est une étude de cas sur la façon dont les banlieues ont changé au fil des ans, contrairement aux services de police de banlieue. À certains égards, ces départements partagent la vision de Trump des banlieues plus facilement que de nombreux résidents de banlieue eux-mêmes.

Les services de police de banlieue ont tendance à adopter «beaucoup plus une approche de l’ordre public» par rapport à leurs homologues urbains, dit Rebecca Neusteter, chercheuse en police à l’Université de Chicago. «Les arrestations dans les villes ont considérablement diminué au fil du temps, du moins dans certaines catégories, alors que cela n’a pas été le cas dans certaines banlieues.»

Et si les banlieues ont connu une diversification rapide ces dernières années, ce changement n’a pas été uniformément bien accueilli. Dans certains endroits, une police agressive est non seulement tolérée mais également activement approuvée, alors même que de grandes villes comme Minneapolis et Seattle appellent à une réimagination radicale de l’application de la loi. Neusteter décrit une audience publique dans une banlieue de Washington, DC, au cours de laquelle un membre du public a demandé à un chef de police « pourquoi ils n’utilisent pas davantage la force ».

La banlieue est un lieu instantanément reconnaissable mais difficile à définir. Cela rend difficile de dire ce qui fait un service de police de banlieue, un problème aggravé par le fait que certaines banlieues sont surveillées par des départements de tout le comté qui répondent à un shérif élu.

Bien qu’il n’existe pas de définition standard, selon le Federal Bureau of Investigation, il existe 7 001 services de police de banlieue dans le pays, sur un total de 13 128 services locaux. Le FBI définit les banlieues comme des villes de moins de 50 000 habitants, bien que son calcul inclut également les départements de comté dans les grandes régions métropolitaines.

Elijah McClain jouant du violon. (Document de famille)

Il peut falloir un meurtre comme celui de McClain pour attirer l’attention sur un département qui a déployé des services de police trop agressifs contre des personnes de couleur, selon des libertaires civils et des militants de la région de Denver. Et ils l’ont fait, soutiennent ces critiques, avec ce qui équivaut à une immunité complète.

La section du Colorado de l’American Civil Liberties Union a déposé un dossier juridique contre le département en juillet – au moment même où le Colorado ouvrait une nouvelle enquête sur le meurtre de McClain – alléguant au nom d’un autre plaignant qu’Aurora «maintenait un maintien de l’ordre explicitement anticonstitutionnel basé sur des préjugés. politique qui permettait aux agents d’utiliser la race comme facteur de motivation dans les décisions policières. »

Une analyse de l’activité policière à Aurora par le criminologue Lance Kaufman, menée plus tôt cette année, a révélé que les Afro-Américains étaient 5,5 fois plus susceptibles que les autres de voir des agents du département de police d’Aurora utiliser la force contre eux. Ils étaient 1,4 fois plus susceptibles d’être abattus avec un Taser, mais étaient 16 fois moins susceptibles que les autres races de blesser un policier lors d’une arrestation.

Cette dernière conclusion, écrivait Kaufman dans son analyse, était «statistiquement significative à un niveau extrêmement élevé», prouvant que non seulement les flics d’Aurora utilisaient la force plus fréquemment contre les Noirs, mais que l’usage de la force semble être moins fréquemment justifié dans ces cas. cas que lors de confrontations avec un autre groupe.

En 2015, par exemple, OyZhana Williams a été jetée au sol et plaquée parce qu’elle avait laissé tomber les clés de la voiture au sol au lieu de les remettre à des policiers, qui s’étaient livrés à une rencontre tendue avec elle dans un parking d’un hôpital. Lors d’un «contrôle de l’aide sociale» en 2017, les policiers d’Aurora ont ligoté Vanessa Peoples, une femme noire dans la vingtaine, «si étroitement qu’ils lui ont disloqué l’épaule», selon le dossier de l’ACLU du Colorado.

OyZhana Williams attaquée par la police en 2015 (Frank & Salahuddin LLC)

Ces plaintes font état de préoccupations antérieures au meurtre de McClain. En 2005, un officier d’Aurora a abattu Naeschylus Carter-Vinzant pour avoir prétendument violé les conditions de sa libération conditionnelle. En 2009, un officier d’Aurora a donné un coup de pied à Carla Meza à la tête, cassant un os du visage. Cet officier a été licencié mais a réussi à récupérer son emploi.

L’ACLU du Colorado affirme que tous ces incidents – dans lesquels les victimes étaient toutes des personnes de couleur – et le meurtre de McClain constituent un «schéma inquiétant» du département de police d’Aurora «utilisant la force contre des personnes de couleur qui ne seraient pas utilisées contre des blancs dans une situation similaire. personnes arrêtées. »

L’arrêté le plus célèbre d’Aurora est James Holmes, un homme blanc responsable du tournage du cinéma de 2012. Il a été appréhendé par le département de police d’Aurora sans recourir à la force et se trouve actuellement dans une prison fédérale.

«L’assassinat injustifié d’Elijah McClain par la police d’Aurora fait partie d’un schéma répugnant et de longue date de maintien de l’ordre à caractère raciste dans cette ville. Cas après cas après cas, la police d’Aurora intensifie inutilement la tension, la peur et la violence lorsqu’elle interagit avec des personnes de couleur », déclare Mark Silverstein, directeur de l’ACLU du Colorado.

«Le résultat tragique est que dans l’une des villes les plus diversifiées du Colorado sur le plan racial, les personnes de couleur, en particulier les Noirs, se sentent menacées lorsqu’elles interagissent avec les responsables de la ville dont le travail consiste à les protéger et à assurer leur sécurité», déclare Silverstein.

Mais à qui la police de banlieue est-elle censée assurer la sécurité? Cette question, bien sûr, en amène une autre, plus fondamentale: à qui sont destinées les banlieues?

Depuis les années 1950, quand ils ont été créés pour s’adapter à la croissance démographique d’après-guerre, les banlieues ont été «idéalisées par les populations blanches», déclare Andrea Boyles, sociologue et auteur de «Race, Place, and Suburban Policing: Too Close for Comfort». L’arrivée continue dans les grandes villes du Nord de Noirs du Sud n’a fait qu’accélérer ce changement, connu sous le nom de vol blanc. Puis les troubles civils qui ont secoué de nombreuses villes à la fin des années 1960 ont pratiquement achevé la banlieue de l’Amérique blanche.

C’est exactement ce qui est arrivé à Denver et Aurora, tout comme à Los Angeles et à la vallée de San Fernando, à Chicago et au comté de Cook et à de nombreuses autres zones métropolitaines où les centres-villes de plus en plus négligés sont devenus entourés de banlieues riches et blanches avec des quartiers sûrs, bonnes écoles et beaucoup d’espaces verts. Les pratiques racistes sanctionnées par les lois fédérales sur le logement ont fait en sorte que les premiers acheteurs de maison étaient blancs.

(Bien que les alliances raciales appartiennent au passé, certaines des pratiques racistes existent toujours sous une forme vestigiale: Westchester, New York, a continué à se débattre avec des allégations de pratiques immobilières discriminatoires au 21e siècle.)

Les Afro-Américains se sont installés dans une partie de Denver appelée Five Points, une communauté florissante surnommée le «Harlem de l’Ouest» dans les années 1920. Martin Luther King est venu s’exprimer à Denver en 1967, un an avant son assassinat. Bien que la ville n’ait pas explosé dans le genre de troubles dont la nation a été témoin à Newark et à Detroit, les images télévisées d’immeubles en feu et de troupes fédérales dans les rues américaines ont accéléré le déplacement des populations blanches vers les banlieues.

La zone Five Points de Denver. (John Leyba / The Denver Post via .)

Aucun endroit n’était mieux placé pour profiter de ce changement que Aurora, qui a annexé des terres et construit des logements tout au long des années 1970 pour accueillir les familles fuyant la grande ville voisine. Comme dans une grande partie de l’Occident, de vastes étendues de terres ouvertes ont pratiquement réclamé le développement. Un centre commercial a vu le jour en 1971, quatre ans plus tard. En 1980, Aurora était «reconnue comme la ville à la croissance la plus rapide des États-Unis», selon une histoire de la ville. Dix ans plus tard, la population de la ville avoisinait un quart de million de personnes.

Cette population était, à l’époque, très majoritairement blanche. Mais cela a commencé à changer au fil des ans, alors que les familles noires de la classe moyenne et les jeunes professionnels noirs cherchaient à fuir les villes. «Chaque fois qu’un de mes amis appelle pour dire qu’ils déménagent à Denver, je leur parle d’Aurora», a déclaré Ryan Ross au Denver Post en 2012. Le journal a noté qu’entre 2000 et 2010, il y avait 14 000 nouveaux Les résidents noirs d’Aurora, ce qui représente la plus grande augmentation de ce type dans l’État.

Ce phénomène, connu sous le nom de fuite des Noirs, a accompagné le retour des Blancs dans les villes que leurs parents ou grands-parents avaient fui. Ainsi, alors que Washington, DC, a perdu sa majorité noire en 2011, la banlieue du comté adjacent de Prince George est devenue connue sous le nom de «quartier 9» de la ville (le district compte huit quartiers, les quartiers 7 et 8 abritant la prépondérance des Noirs résidents). Les Latinos ont également déménagé dans les banlieues près d’endroits comme Chicago.

La mère d’Elijah McClain, Sheneen, faisait partie de ceux qui ont déménagé sa famille dans la banlieue, «dans l’espoir que ce serait plus sûr», déclare l’avocat de la famille Newman. «Elle était préoccupée par la violence des gangs à Denver.»

Sheneen McClain lors d’un rassemblement et mars 27 juin à l’extérieur de l’Aurora, Colorado, département de police à la suite de la mort de son fils Elijah. (David Zalubowski / AP Photo)

Des communautés qui étaient blanches depuis deux ou trois générations ont soudainement vu un afflux de personnes de couleur. «Le confort des blancs semble prévaloir», dit Boyles, «lorsque les Noirs sont situés dans le centre-ville.»

Cela était d’autant plus vrai que la criminalité a augmenté à la fin des années 80 et au début des années 90.

Les raisons de cette augmentation sont complexes, mais les médias expliquent souvent qu’elle résulte du commerce de cocaïne cristallisée, ou crack. Les fournisseurs de drogue du centre-ville ont été vus dans les médias populaires comme voulant exploiter les banlieues blanches à des fins lucratives. Cette perception a probablement accru les craintes des familles afro-américaines – comme les McClain – fuyant ces quartiers très centre-ville pour les banlieues.

Un rapport de 1994 du ministère de la Justice décrivait une situation apparemment désastreuse: «De nombreuses communautés urbaines connaissent de graves problèmes de drogues illicites, de violence des gangs, de meurtres, d’agressions et de cambriolages. Les communautés suburbaines et rurales ne se sont pas échappées indemnes. Ils notent également une augmentation de la criminalité et du désordre. »

À ce moment-là, la criminalité était en fait en baisse dans la plupart des grandes villes américaines, ayant atteint un sommet en 1990 ou en 1991 à travers le pays. Mais comme ses prédécesseurs républicains, le président Bill Clinton voulait projeter une attitude de dur à cuire, dont il avait besoin pour gagner le soutien centriste pour sa candidature à la réélection de 1996. Cet impératif est devenu particulièrement urgent après la déroute républicaine pendant la mi-mandat de 1994.

Au Sénat, un projet de loi complet contre la criminalité a été rédigé par un négociateur qualifié qui avait depuis longtemps fait des ouvertures fructueuses auprès des conservateurs de la chambre: Joe Biden. La loi de 1994 sur la lutte contre les crimes violents et l’application de la loi visait à punir plus sévèrement les infractions violentes et liées aux drogues. Les critiques disent également que cela a conduit à l’incarcération massive d’hommes noirs.

Stephen Sposato, au centre, dont la femme a été tuée lorsqu’un homme armé a envahi le cabinet d’avocats de San Francisco où elle travaillait, et Marc Klass, à droite, dont la fille a été kidnappée et tuée, surveillent après que le président Bill Clinton ait signé le projet de loi sur la criminalité de 30 milliards de dollars en 1994. (Dennis Cook / AP Photo)

Un quart de siècle plus tard, cette vision du maintien de l’ordre reste largement intacte, c’est pourquoi les deux derniers candidats démocrates à la présidence ont été traqués par l’héritage du projet de loi sur la criminalité de 1994. Ce n’est que très récemment que des militants, des réformateurs et des politiciens ont proposé une nouvelle vision de la justice pénale qui a un soutien en dehors de l’enceinte habituelle de la gauche. Mais à quoi ressemblera réellement la réforme – en supprimant le financement de la police, en supprimant complètement les services de police, en consacrant plus d’argent aux organisations communautaires – quand elle arrivera à Washington, comme elle le fera inévitablement un jour bientôt, personne ne le sait encore.

À tout le moins, le meurtre de McClain et les invectives de Trump sur les criminels venant pour les femmes au foyer ont conduit le pays à réfléchir plus profondément qu’il ne l’a fait pendant longtemps à ce que sont les villes, à ce que sont les banlieues et à ce que cela signifie pour quelqu’un d’appartenir vraiment. quelque part. McClain semblait appartenir à la banlieue. Mais un soir d’août de l’année dernière, cela ne comptait pour rien.

Même lorsque les Noirs sont entrés dans les banlieues, ils n’ont pas nécessairement obtenu le pouvoir de dicter des décisions au niveau local. En particulier, le gouvernement local est resté un «bastion» pour les Blancs, déclare Rayshawn Ray, membre de la Brookings Institution. Les dirigeants élus, à leur tour, nomment généralement les chefs des pompiers et de la police, ainsi que d’autres fonctionnaires municipaux. Cela signifie que même si certaines banlieues se diversifient, les structures de pouvoir de ces banlieues sont pour la plupart restées blanches.

Cela est devenu évident après que l’adolescent Michael Brown a été tué par un policier à Ferguson, dans le Missouri, en 2014. À Ferguson, comme dans de nombreuses autres banlieues de Saint-Louis, la croissance des populations noires n’a pas conduit à une représentation croissante des Noirs au gouvernement.

«Les résidents blancs de longue date ont consolidé le pouvoir, continuant de dominer les conseils municipaux et les commissions scolaires malgré un changement démographique radical. Ils ont conservé le contrôle des emplois de favoritisme et des contrats municipaux attribués aux alliés », a écrit l’ancien sénateur Jeff Smith de l’État du Missouri dans le New York Times, décrivant ce qui se passait à Ferguson mais aussi, comme il l’a noté, dans les banlieues de tout le pays.

Cela a filtré jusqu’aux interactions entre les résidents noirs de Ferguson et les membres des forces de police qui étaient censés les protéger. Le service de police de Ferguson a utilisé des contrôles routiers pour transformer essentiellement des infractions mineures en une source de revenus majeure. «Les policiers de Ferguson de tous les rangs nous ont dit que la génération de revenus était fortement sollicitée au sein du service de police et que le message venait des dirigeants de la ville», a révélé un rapport du ministère de la Justice de 2015 sur les pratiques policières à Ferguson, alors même qu’il refusait de porter plainte. contre l’officier qui a tué Brown.

Ce n’était pas seulement des arrêts de circulation. Dans son livre sur les banlieues largement noires au nord et à l’ouest de Saint-Louis, la sociologue Jodi Rios a répertorié les infractions pour lesquelles les habitants noirs de ces banlieues pourraient subir la visite de la police: «le nombre de personnes autour de leurs barbecues, les types de la musique qu’ils écoutent, la coordination de leurs rideaux, la façon dont ils portent leur pantalon, où ils jouent au basket, comment ils peignent leurs portes arrière, où leurs enfants laissent leurs jouets, qui passe la nuit chez eux, qui garent une voiture leurs allées, et comment ils utilisent leurs porches.

Rios poursuit en affirmant que «cumulativement, cela a conduit à ce que de nombreux résidents expriment comme une vie d’endettement et de peur, et un sentiment d’être piégés dans un endroit qu’ils n’ont pas les moyens de quitter. En d’autres termes, la promesse de vivre en banlieue n’a jamais été pleinement étendue à de nombreuses familles noires qui avaient été captivées par cette même promesse.

La police Aurora en tenue anti-émeute complète prête derrière une clôture de police lors d’une manifestation d’Elijah McClain devant le siège du département de police d’Aurora au centre municipal d’Aurora le 27 juin 2020 (Andy Cross / The Denver Post via .)

Ce qui était vrai à Saint-Louis l’était ailleurs en Amérique, et même si les pratiques spécifiques étaient différentes, un schéma était manifestement à l’œuvre dans les banlieues, aggravé par l’écart entre la démographie des forces de police et les populations policé. Mckesson, l’activiste de Black Lives Matter, dit qu’un «récit public» inutile a jeté les banlieues de havres de sécurité que seul quelqu’un d’ailleurs pourrait déranger.

«Le seul danger vient de l’extérieur», dit Mckesson à propos de ce récit. Les policiers, dans cette version trumpienne des événements, ne travaillent que pour tenir à distance les influences malveillantes. « Le récit public est qu’ils ne sont pas le problème. » Le meurtre de McClain a remis en question cette croyance, remettant en question la question de savoir si des services de police aussi blancs que ceux d’Aurora sont efficaces pour travailler avec des populations qui ne sont plus uniformément blanches.

Une analyse réalisée en 2016 par les universitaires de Brookings Alan Berube et Natalie Holmes a examiné la composition raciale de 122 communautés de banlieue à travers le pays. «Il s’avère que la plupart des services de police des villes secondaires et des banlieues présentent des écarts de diversité encore plus grands que leurs grandes villes voisines», ont constaté Berube et Holmes.

Ce manque de diversité a des effets concrets. Dans le comté de Prince George, dans le Maryland, des policiers noirs ont allégué dans un procès en 2018 que le département du comté «avait un problème persistant d’agents qui se livrent à des comportements racistes (y compris des pratiques policières abusives), à la fois envers des agents et des civils de couleur».

La même année, le shérif du comté de Bergen, qui englobe la banlieue riche du New Jersey, juste en face de la rivière Hudson depuis Manhattan, a démissionné après avoir fait des déclarations racistes.

«La police peut facilement arriver à un point où elle a très peu de conscience d’elle-même», déclare Brandon del Pozo, qui était commandant de la circonscription à New York, puis a été chef de la police à Burlington, dans le Vermont, et a fréquemment écrit sur la police. réforme. « Ils sont vraiment à l’abri d’une grande responsabilité. »

Il cite le manque d’attention des médias comme un problème. «Tout le monde harcèle le NYPD pour ses données», dit-il, mais peu de journalistes montrent un intérêt similaire pour les chiffres des services de police de banlieue. «Qui regarde ce qu’ils font?»

Elijah McClain aurait pu être oublié – mais ne l’a pas été. Son sort a refait surface sur Internet lors des manifestations qui ont suivi le meurtre de George Floyd fin mai. Plus de 5 millions de personnes ont signé une pétition appelant à la justice. Cet appel a également été repris en ligne, ainsi que par des politiciens.

Dans un essai publié après sa mort, l’icône des droits civiques et membre du Congrès géorgien de longue date John Lewis a qualifié McClain de «violoniste doué». À l’US Open plus tôt cette semaine, le phénomène du tennis Naomi Osaka portait un masque facial portant le nom de McClain.

La police d’Aurora a répondu aux récentes manifestations contre le meurtre de McClain en perturbant violemment une manifestation pacifique au cours de laquelle plusieurs personnes ont joué du violon. Trois policiers ont été renvoyés de la force en raison de photographies moqueuses prises sur le site où McClain est mort. L’un de ces agents, Jason Rosenblatt, avait été impliqué dans la tentative d’appréhender McClain. L’infraction qui lui a fait perdre son emploi a été de répondre à la photo offensive par e-mail avec un «ha ha».

Aurora, Colorado, des policiers affrontent des manifestants lors d’une manifestation contre la mort d’Elijah McClain, le 27 juin (Andy Cross / The Denver Post via .)

La chef de la police par intérim, Vanessa Wilson, s’est excusée pour la photo, la qualifiant de «crime contre l’humanité». Plusieurs semaines plus tard, ses agents ont arrêté une voiture avec cinq femmes noires. Armes à feu tirées, les agents les ont menottées et leur ont ordonné de monter sur le trottoir. Les agents ont cru que la voiture avait été volée. Cela n’avait pas été le cas. Wilson a promis une enquête. Son bureau n’a pas répondu à une demande de commentaire pour cet article. Ni le maire de la ville, Mike Coffman.

Il y a maintenant cinq enquêtes fédérales et étatiques sur le meurtre de McClain et le département de police d’Aurora. À la fin du mois dernier, la famille de McClain a poursuivi 13 agents impliqués dans l’arrestation, ainsi qu’un ambulancier, un médecin et la ville d’Aurora elle-même. Le procès allègue que McClain a été «terrorisé» par un service de police qui «permet et encourage une culture de violence raciale».

«C’est un département qui doit être entièrement reconstruit», déclare Newman, l’avocat de la famille McClain. «La culture est pourrie jusqu’au cœur.»

Le texte de la plainte qu’elle a intentée contre le département de police d’Aurora s’ouvre sur les derniers mots de McClain, qui ont été capturés sur les caméras corporelles des agents qui ont répondu: «Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer, s’il vous plaît. Je ne peux pas. Je ne peux pas respirer. Je ne peux pas respirer, arrêtez. «

Vignette de la couverture: Rich Fury / .

