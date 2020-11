Le numéro un du golf américain Dustin Johnson et le Mexicain Abraham Ancer ont pris la tête partagée des Augusta Masters lors du deuxième tour vendredi, à égalité à huit sous la normale.

Johnson, dont l’Espagnol Jon Rahm tente d’arracher la première place du classement PGA, a conclu vendredi matin son premier tour, qu’il a laissé incomplet jeudi faute de lumière, avec un score de 65 coups, sept sous la normale.

Le deuxième tour a commencé sur le neuvième trou et au milieu de la ronde, il avait amélioré son record à huit sous la normale.

Ancer, 29 ans et sans aucune victoire sur le circuit de la PGA, a également terminé le premier tour vendredi avec 68 tirs et est monté dans le second à la co-direction grâce à cinq birdies réalisés dans les 15 premiers trous.

Derrière eux se tenait, à sept sous la normale, un groupe composé du jeune sud-coréen Im Sung-jae, du sud-africain Dylan Frittelli, du britannique Paul Casey et de l’américain Justin Thomas.

L’ancien numéro un mondial Rory McIlroy, qui a hâte de réclamer la veste verte pour remporter de nombreux trophées du Grand Chelem au cours de sa carrière, a réussi quatre de ses huit premiers trous au deuxième tour et a ravivé ses espoirs de victoire.

Le co-leader Dustin Johnson, vainqueur de l’US Open 2016, a apprécié de pouvoir continuer à concourir après avoir clôturé son premier tour avec le meilleur résultat de sa carrière au Augusta National Golf Club.

“Continuer à jouer est définitivement un bon avantage”, a-t-il déclaré. “Nous savons comment est le peloton et nous allons terminer notre tour aujourd’hui. Tout va bien. Je suis sur une bonne séquence.”

Johnson, qui vise à être le premier n ° 1 du circuit de la PGA américaine à remporter le Masters depuis Tiger Woods en 2002, avait frappé un aigle au deuxième trou et un birdie au huitième jeudi après-midi avant que la journée ne soit annulée. pour le manque de lumière.

Vendredi matin, l’Américain a ajouté trois autres birdies aux trous 12, 15 et 16.

À 36 ans, Johnson a joué dans une saison 2020 extraordinaire qu’il a dû interrompre le mois dernier lorsqu’il a été testé positif au coronavirus, ce qui l’a conduit à manquer deux tournois avant le Masters.

L’Américain n’a cependant pas perdu sa forme en raison de l’inactivité de la quarantaine depuis la semaine dernière, il a terminé deuxième à l’Open de Houston.

– Tiger, un début passionnant –

La star américaine Tiger Woods affronte la séance de vendredi depuis une bonne position.

Le vainqueur à 15 reprises du Grand Chelem a égalé son meilleur départ à Augusta National jeudi avec 68 coups, cinq sous la normale, son premier tour d’ouverture du Masters sans échec majeur depuis 2008 et dans n’importe quel majeur depuis 2009.

Woods, qui aura 45 ans le mois prochain, vise à égaler le record de six vestes vertes de Jack Nicklaus et à dépasser le cap des 82 ans de la PGA of America qu’il partage avec Sam Snead.

De son côté, Jon Rahm a terminé jeudi avec 69 coups, trois sous la normale, et tentera de se rapprocher du sommet du tournoi vendredi.

L’Espagnol de 26 ans est déterminé à remporter son premier titre du Grand Chelem à Augusta, la même scène dans laquelle son idole Severiano Ballesteros a remporté il y a 40 ans.

Contrairement à jeudi, lorsque la pluie a contraint la journée à être suspendue pendant près de trois heures, le ciel est resté dégagé vendredi matin au Augusta National Golf Club.

Le Masters a été reporté de sa date habituelle d’avril en raison de la pandémie de covid-19, qui a également forcé l’interdiction de la présence de spectateurs pour éviter les infections.

