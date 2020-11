Le joueur Erick Aguirre (2-i) de Pachuca célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué contre l’UNAM lors d’un match correspondant au jour 15 du tournoi de football 2020 Guardians of Mexican, au stade Hidalgo de Pachuca (Mexique). . / David Martínez Pelcastre / Archives (David Martínez Pelcastre /)

Pachuca (Mexique), 5 novembre . .- Le Mexicain Pachuca, dirigé par l’Uruguayen Paulo Pezzolano, a révélé ce jeudi qu’au sein de l’équipe il y avait 14 cas positifs dus au covid-19, ce deux jours après avoir reçu Necaxa en le dernier jour de l’Apertura 2020.

“Nous rapportons qu’après avoir appliqué le douzième test de détection du covid-19 au” staff “, au staff et aux joueurs, nous avons eu comme résultat 14 cas positifs”, a expliqué l’équipe dans un communiqué dans lequel elle n’a pas révélé les noms des personnes touchées.

Malgré l’éclosion de points positifs, Pachuca a décidé de ne pas reporter son match ce samedi contre Necaxa, qui correspond à la dix-septième journée de l’Apertura.

Il est apparu que l’équipe de Pezzolano pour affronter Necaxa sera complétée par des joueurs de divisions inférieures.

“Nous faisons confiance aux joueurs éligibles pour affronter Necaxa, nous sommes sûrs qu’ils défendront le maillot avec la passion et l’engagement qui les caractérisent et dont ils ont fait preuve à tout moment”, a ajouté le club dans la note.

Pachuca, septième du classement, conteste contre Necaxa la possibilité de jouer à domicile lors du match de repêchage, dans lequel ils chercheront leur place en quarts de finale de la ligue pour le titre.

L’équipe six fois championne de la Ligue n’est pas la première équipe de l’Apertura à avoir présenté des épidémies de covid-19. En septembre, les Xolos ont annoncé 30 points positifs qui les ont obligés à reporter les matchs.

Avant de commencer le tournoi, Santos Laguna a présenté 15 cas positifs.

Parmi les personnalités étrangères de la Ligue Mx qui sont tombées malades du covid-19, on trouve le Colombien Francisco Meza, l’Argentin Nahuel Guzmán, les Uruguayens Federico Viñas et Jonathan Rodríguez, entre autres.

Le Mexique est dans une accélération dans les dernières semaines de cas de covid-19 et au total, le pays a accumulé 943 630 cas positifs confirmés et 93 228 décès jusqu’à mercredi.