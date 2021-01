Le président américain Donald Trump écoute le gouverneur du Nebraska Pete Ricketts parler alors que le gouverneur de l’Idaho, Brad Little, est assis entre eux lors d’une table ronde sur la déréglementation dans la salle du cabinet à la Maison Blanche à Washington, aux États-Unis, le 16 décembre 2019. REUTERS / Kevin Lamarque

Roberto Velasco Álvarez, chargé de diriger la politique avec l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada), a publié aujourd’hui via son compte Twitter, une lettre adressée à Pete Ricketts, gouverneur de l’état du Nebraska aux États-Unis (ETATS-UNIS). La lettre, signée par le La consul titulaire à Omaha, Nebraska, María Guadalupe Sánchez Salazar, exhorte le gouverneur à prendre des mesures plus équitables pour la vaccination des travailleurs migrants sans papiers.

Cela fait suite aux remarques controversées de Pete Ricketts lorsqu’il a annoncé un programme visant à donner la priorité à la vaccination des travailleurs des emballeurs de viande situés dans son État. Ces plantes Ils n’ont pas cessé de travailler pendant la pandémie de COVID-19 car ils font partie de la chaîne alimentaire qui approvisionne l’ensemble des États-Unis.

Lorsqu’un journaliste a interrogé le gouverneur sur les vaccinations pour les travailleurs migrants sans papiers, le fonctionnaire a répondu «Pour travailler dans ces usines, vous êtes censé être un résident légal du pays. […] Je ne m’attends donc pas à ce que les immigrants reçoivent le vaccin dans le cadre de ce programme. “

Ces affirmations ont provoqué des répliques à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des États-Unis. Étant donné qu’une bonne partie des travailleurs sans papiers de ces usines sont mexicains, le ministère des relations extérieures (SRE) a pris position sur la question.

“Je suis sûr que la sagesse et l’éthique pour lesquelles vous êtes largement connu vous feront reconsidérer l’importance de permettre l’accès au vaccin COVID-19 à toute la population du Nebraska.”étaient quelques-uns des mots adressés à Ricketts par le consul Guadalupe Sánchez.

Un peu plus de 17 millions de doses de vaccins contre le coronavirus SRAS-CoV-2 ont été distribuées aux États-Unis, et seulement 4,8 millions de personnes ont reçu la première dose. . / Stephen Brashear / Archives

Suite aux critiques de Pete Ricketts sur la base de ses déclarations, son directeur de la communication, Taylor Gage, est sorti pour préciser que la vaccination ne sera pas refusée aux personnes sans papiers, en revanche. “Le Nebraska donnera la priorité aux citoyens et aux résidents légaux par rapport aux immigrants illégaux”.

Loin de calmer les revendications, ils ont conduit plusieurs responsables du SRE, dont le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard, à prendre position contre les mesures. Même le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a déclaré hier dans sa conférence du matin que «Par humanisme et aussi par éthique, tout le monde devrait être vacciné. L’initiative que nous présentons à l’ONU va dans ce sens ».

La lettre envoyée à Pete Rciketts mentionnait également que lors de la 75e session de l’Assemblée générale des Nations Unies (ONU), “Le Mexique s’est prononcé en faveur de l’accès universel aux médicaments, vaccins et équipements médicaux”. En outre, il a souligné que sur le territoire mexicain, les vaccins seront appliqués à toutes les personnes résidant dans le pays. “Indépendamment de la nationalité ou du statut d’immigration.”

Par ailleurs, le texte du consul Guadalupe Sánchez récupère les chiffres qui démentent les hypothèses du gouverneur Pete Ricketts. Le document cite l’Institute for Migration Policy (Migration Policy Institute), où il est précisé que Sur les 26 600 travailleurs sans papiers qui travaillent dans les usines de conditionnement de viande, 66% sont d’origine mexicaine. N’oubliez pas non plus qu’il y a déjà eu 16 décès de concitoyens dus au COVID-19 parmi les personnes qui travaillent dans cette industrie.

14/12/2020 Vaccination contre le COVID-19 à New York POLITIQUE INTERNATIONALE D’AMÉRIQUE DU NORD ÉTATS-UNIS LEV RADIN / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Enfin, le texte rappelle à Pete Ricketts que refuser les vaccins aux personnes sans résidence légale aux États-Unis aura des effets négatifs sur la santé des personnes dans ce statut d’immigration, mais aussi sur les résidents légaux et les citoyens du Nebraska. . “Ce virus n’est pas discriminatoire en fonction du statut d’immigration […] Vous ne demandez pas aux gens s’ils sont citoyens, s’ils sont résidents, s’ils ont un visa. Alors pourquoi devrions-nous poser ces questions pour les vaccins? “Dulce Castañeda, organisatrice du groupe activiste Children of Smithfield, a déclaré au Washington Post.

PLUS SUR CE SUJET:

Journée internationale des migrants: les enfants sont plus vulnérables à l’exploitation, aux abus et à la violence

«C’est un droit universel»: AMLO a assuré que le Mexique couvrirait les vaccins des compatriotes aux États-Unis

“Cela va à l’encontre des droits de l’homme”: le ministère des Affaires étrangères contre l’annonce selon laquelle le Nebraska ne vaccinerait pas les travailleurs sans papiers