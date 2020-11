“Il a cuisiné le meilleur œuf avec du chorizo”, Rosalba Herrera (72, Tamaulipas). “Le meilleur professeur, une légende de la faculté d’ingénierie”, Jésus Renato Colunga (67, Nuevo Leon). “Jeune homme, maire et journaliste”, Victoire déchirée (35, Veracruz). “Meilleur papa”, Remy Fuantos (37, Coahuila). “Le plus doux, dans sa maison il y avait de la place pour tout le monde”, Maria de los Angeles Moreno (68, Nuevo Leon). “Une excellente mère”, Ivonne Chávez Velázquez (54, État du Mexique).

Le Mexique a déjà dépassé le bilan de 100000 morts du COVID-19.

Il y a 100 000 personnes, avec nom et prénom. Il y a 100 000 familles qui ont perdu un être cher. Ce sont des filles, des garçons, des femmes, des hommes; filles, fils, mères, pères, grands-mères et grands-pères. Ce sont des voisins; collègues et collègues. Il y a 100000 vies que le nouveau coronavirus a coûté neuf mois après son arrivée sur le territoire mexicain.

Ce jeudi 19 novembre, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a annoncé qu’au Mexique, ils sont enregistrés jusqu’à présent 100104 décès pour le coronavirus, ainsi que 1019543 infections cumulées.

Ce destin tragique a commencé à s’écrire, au Mexique, 27 février dernier lorsque le premier cas de SRAS-CoV-2 a été enregistré dans le pays. Malheureusement, à cause de la traînée sur son chemin dans d’autres pays du Moyen-Orient et d’Europe, il était bien connu que les conséquences catastrophiques étaient inévitables.

Cependant, Avec le Mexique, il n’y a que quatre pays dans le monde – les États-Unis, le Brésil et l’Inde – qui enregistrent et dépassent le chiffre alarmant et pitoyable de 100 000 vies perdues à cause du virus. Cela suggère que, bien que les décès n’aient pas été évitables, s’il aurait pu être évité d’atteindre ce triste nombre.

Était le Le 18 mars, date à laquelle le premier décès par COVID-19 a été enregistré au Mexique. C’était dans la capitale. Le décès était un homme de 41 ans atteint de diabète. Il a été infecté 15 jours auparavant lors d’un concert au Palacio de los Deportes.

Pour lui Le 4 juin, le bilan des morts dans le pays était déjà de 12545. Ce jour-là, le sous-secrétaire à la Santé, Hugo Lopez-Gatell – le visage public de la stratégie gouvernementale de gestion de la pandémie – a estimé que le nombre total de décès dus au virus serait d’environ 35 000 personnes. Et dans un Un scénario “très catastrophique” pourrait atteindre jusqu’à 60 000. Mais ce nombre a été dépassé le 22 août.

Alors, comment le Mexique a-t-il surmonté son scénario le plus castrophique?

“Nous sommes venus ici à cause des mauvaises décisions qui ont été prises au niveau gouvernemental”, pointe le Dr Laurie Ann Ximénez-Fyvie, chef du laboratoire de génétique moléculaire de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM), «la décision a été prise de non pas établir des stratégies de confinement épidémiologique, mais simplement des mesures d’atténuation. C’est depuis le début une décision qui a condamné ces 100 000 morts et les suivantes qui sont ajoutées ».

Et c’est que, depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral réserver la priorité au dépistage des coronavirus et au suivi des cas, en se concentrant sur la capacité de surveillance dans les hôpitaux et en traitant la pandémie avec le modèle Sentinel pour la surveillance épidémiologique, qui consiste à obtenir un échantillon représentatif des infections afin de déterminer le comportement du virus.

En entretien pour Infobae Mexique, également docteur en sciences médicales avec une spécialisation en microbiologie de l’Université de Harvard, a insisté sur le fait que la clé pour arrêter la propagation du virus est de localiser et d’isoler les contagions, afin de couper les chaînes d’entraînement. Quelque chose qui ne peut être réalisé, a-t-il souligné, qu’en effectuant un plus grand nombre de tests.

«Aucun effort n’est fait pour arrêter la propagation des infections dans la communauté. Il y a donc toujours plus d’infections. Et chaque personne infectée est une personne potentiellement malade. Et chaque patient est un potentiel hospitalisé. Et chaque hospitalisé est un mort potentiel. Plus il y a de contagions dans la communauté, plus il y a de morts », a prévenu le spécialiste.

Le scientifique voit également une autre cause d’alarme dans les informations «incongrues, déficientes, insuffisantes, contradictoires» que le gouvernement fournit à la population. Et pour illustrer cela, il a mentionné le cas du masque; comment les autorités ont dit et mécontentes en faveur de son utilisation, qui s’est même politisée. “Le masque sert à réduire la contagion du covid-19, point final … Il aurait toujours dû être dit de cette façon.”

Une autre raison, regrette-t-il, est lignes directrices pour l’admission dans les hôpitaux publics du pays, indiquant que si une personne n’arrive pas assez malade, elle ne l’hospitalise tout simplement pas. «Et ils le font parce qu’ils s’occupent des lits. Alors ils s’occupent des lits mais pas des malades ».

Le même ministère de la Santé a mentionné à différentes occasions que jusqu’à 80% des personnes admises en soins intensifs et intubées n’ont pas réussi à survivre au virus.

Et si nous continuons sur cette voie, prévient largement le médecin, les projections d’ici six mois sont catastrophiques: “Ce chiffre d’ici mars pourrait doubler … ou être supérieur”. C’est-à-dire, En moins de six mois, ils pourraient déjà ajouter 200 000 décès au Mexique. “Il y a beaucoup de gens qui peuvent encore être sauvés”, a-t-il souligné.

Comment éviter le pire des cas?

La Dra. Laurie Ann Ximénez-Fyvie voit aussi des des actions qui pourraient faire une grande différence dans la tragédie qui est prévue dans le futur.

L’une d’elles consiste à ce que chaque personne sensibilise et réaffirme son souci d’éviter d’attraper (et de propager) le coronavirus. Mais comment?:

–Prenez conscience de l’importance de prévenir la contagion; mettre des masques faciaux, éviter les foules, ventiler les espaces, garder la distance.

–Auto-surveillance votre température, votre fréquence cardiaque, votre oxymétrie et, en cas de symptômes d’alarme, consultez immédiatement un médecin.

–Si une personne est infectée, informez toutes les personnes avec lesquelles vous avez eu des contacts qu’il est infecté, afin de couper – au moins – sa propre chaîne de transmission.

Il a également insisté sur le fait qu’il est d’une importance vitale augmenter le nombre de tests pour tenter de détecter le plus de cas, en particulier pour asymptomatique: «Plus vous détectez asymptomatique, mieux vous pouvez arrêter les infections. Ce sont eux qui propagent le plus le virus car ils ne savent pas qu’ils sont infectés.

Oui soins médicaux précoces, un autre des aspects sur lesquels l’expert met le plus l’accent – qui dirige une initiative visant à fournir gratuitement des soins précoces aux patients atteints de COVID-19 – soulignant que cela peut faire la grande différence entre la vie et la mort.

Pour cela, explique-t-il, il est nécessaire que les personnes se rendent immédiatement chez le médecin si elles ressentent des symptômes de Covid. Et du côté des hôpitaux, a-t-il souligné, les patients doivent être soignés lorsqu’ils présentent encore des symptômes bénins et traitables. Autrement dit, bien avant qu’ils aient besoin d’être intubés.

“100 000 personnes sont mortes et ces décès, tous, ont pu être évités”, déplore le médecin, «il n’a pas été possible d’éviter l’arrivée du virus; les dommages causés par le virus dans une population sont évitables ».

