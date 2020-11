Les autorités mexicaines ont confirmé l’extradition du prétendu trafiquant de drogue vers les États-Unis (photo illustrative: Ulises Ruiz Basurto / .)

Les autorités mexicaines extradées Ramon Ortega Uriarte, alias le frelon, un opérateur du puissant cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), aux États-Unis, où il est recherché pour différents crimes, a fait savoir ce dimanche le parquet mexicain.

<< Conformément au Traité d'extradition signé entre le Mexique et les États-Unis d'Amérique, le Bureau du procureur général (FGR), extradé au gouvernement de ce pays un homme de nationalité mexicaine», Les autorités locales spécifiées dans la déclaration.

L’homme en question, ont-ils détaillé, est “tenu par le tribunal fédéral du district nord de la Géorgie”, dans le sud des États-Unis, “de le poursuivre pour votre responsabilité probable dans les crimes d’association criminelle, contre la santé et le blanchiment d’argent».

“Le frelon” est également connu sous le nom de Ramón Ortega Uriarte (Photo: Spécial)

Selon la FGR, à la suite des enquêtes menées par les autorités américaines, José «P» a été identifié comme un “Membre ayant une participation pertinente à une organisation criminelle située au Mexique” et qu’elle opérait aux États-Unis.

Le défendeur était un exploitant du cartel de Jalisco, l’organisation la plus dangereuse et la plus puissante du pays en matière de trafic de drogue, et Il était chargé de planter des coquelicots dans la Sierra de Guerrero, dans le sud du Mexique.

«Le Gouvernement mexicain a accordé l’extradition du défendeur au Gouvernement des États-Unis. La livraison de cet homme a été effectuée à l’aéroport international de la ville de Toluca (dans l’État du Mexique) aux agents américains désignés pour leur transfert définitif vers l’État de Géorgie », a conclu le FGR dans son communiqué.

«El Hornet» est accusé aux États-Unis de crimes de blanchiment d’argent, d’association criminelle et de trafic de drogue (photo illustrative: Cuartoscuro)

La dernière ligne de défense d’El Hornet avait été abattue. Mardi dernier, une cour collégiale a confirmé la condamnation refusant la protection demandée par l’exploitant présumé pour empêcher son extradition vers les États-Unis, car il a fait valoir que le délai de 60 jours que le gouvernement mexicain devait respecter était expiré.

Un juge de district chargé des affaires pénales d’Amparo a refusé au Hornet la protection de la justice, qui n’a pas pu faire appel. Et est-ce que il avait déjà définitivement perdu son procès d’extradition en mars de l’année dernière, mais a déposé un nouvel amparo en faisant valoir que le délai de livraison était déjà expiré.

Il a même demandé sa libération à l’époque. En outre, a demandé que la Cour suprême de justice de la Nation (SCJN) attirez votre cas, mais en septembre de cette année, la pétition a été rejetée car elle n’a été attirée par aucun ministre.

La DEA considère la CJNG comme l’une des organisations les plus dangereuses au monde et offre jusqu’à 10 millions de dollars à son dirigeant (Photo: Capture d’écran)

Selon le parquet mexicain, l’exploitant du cartel de Jalisco coordonné la commercialisation et la distribution d’héroïne, de cocaïne et de méthamphétamine au Mexique et dans différentes régions des États-Unis.

Les informations citées par les médias locaux indiquent que le trafiquant de drogue, qui Il a également l’identité de Ramón Ortega Uriarte, fondé en 2012 le groupe criminel Las Moscas, une organisation présente dans l’État de Guerrero, et a ensuite rejoint l’organisation criminelle Guerreros Unidos, indiquée dans le Affaire Ayotzinapa.

Actuellement, le CJNG est l’une des organisations les plus dangereuses au monde selon la DEA (Agence anti-drogue aux États-Unis), pour laquelle l’agence de ce pays propose depuis juin de cette année jusqu’à 10 millions de dollars pour des informations qui conduisent à la capture de son leader, Nemesio Oseguera Cervantes, alias la Mencho.

PLUS SUR CE SUJET:

Un tribunal a refusé la protection du «Hornet», un opérateur de CJNG qui faisait le trafic de drogue aux États-Unis

La nouvelle carte de la drogue au Mexique: CJNG se propage comme une peste dans tout le pays

Ils nient la libération de Ramón Ortega Uriarte, “le Hornet”, chargé de planter des coquelicots pour le CJNG

Coup porté au cœur financier de la CJNG, l’UIF a bloqué des comptes pour 1.000 millions de pesos