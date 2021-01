Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a remercié ce mardi dans sa conférence de presse le président argentin, Alberto Fernández, pour le soutien apporté sur les stratégies d’acquisition d’autres vaccins contre Covid-19, en plus de celui de Pfizer.

“Il sera annoncé comment le vaccin Pfizer et d’autres vaccins sont disponibles, tout cela d’une commission qui a représenté le Mexique pour communiquer avec le gouvernement argentin, nous remercions le président de l’Argentine, Alberto Fernández, notre ami, pour votre soutien, lla manière dont le Dr Hugo López-Gatell a été reçu; et surtout à cause des résultats qui vont maintenant être expliqués, alors nous avons déjà la possibilité d’avoir suffisamment de vaccins pour le Plan National de Vaccination “, a déclaré le président mexicain.

Le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell, a expliqué que le gouvernement argentin avait donné accès à l’information, analyse scientifique et technique du vaccin russe Spoutnik V, le Mexique ayant eu des difficultés à connaître les résultats des essais cliniques de phase III.

“Dans cette partie du monde, nous avionss ont eu des difficultés à accéder aux informations sur les informations russes, et il y a eu des spéculations sur les préoccupations concernant la sécurité et l’efficacité de ce vaccin dérivé d’essais cliniques de phase 3, car il a été publié jusqu’à présent dans un essai clinique de phase 2.

Cependant, nous avons eu cet accès, facilité grâce à l’intermédiation du gouvernement argentin, à l’ensemble du dossier scientifique et technique du vaccin, c’est un dossier complet, c’est un dossier très détaillé qui comprend les résultats de l’essai clinique de phase 3, déjà mené et conclu, et l’actualité qui sera déjà publiée dans une revue de renommée mondiale “, il a souligné.

López-Gatell a indiqué que le fichier Spoutnik V est déjà en cours d’analyse par Cofepris pour son approbation et son utilisation d’urgence au Mexique.

«C’est un vaccin qui a une capacité ou une efficacité, similaire aux autres vaccins qui ont été autorisés et nous revenons avec cette nouvelle pour prendre des décisions. Le président nous a demandé de procéder rapidement à la spécification du processus de réglementation sanitaire, le dossier est en cours d’examen depuis le week-end par les cofepris, et la décision concernant l’autorisation d’utilisation d’urgence sera prise très prochainement, comme cela s’est produit pour les deux autres vaccins.

Le sous-secrétaire à la Santé a également annoncé que le premier lot de vaccins du laboratoire AstraZeneca arrivera aujourd’hui au Mexique.

Information en développement …