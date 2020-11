Omar Farid Astudillo Marbán de Guerrero (or); David García Maldonado d’Oaxaca (or); Víctor Manuel Bernal Ramírez de Sinaloa (argent); et Eric Ransom Treviño de Nuevo León (argent) ont été ceux qui se sont démarqués dans la compétition basée au Panama Photo: (UNAM)

Avec deux médailles d’or et deux d’argent, l’équipe composée d’Omar Farid Astudillo Marbán de Guerrero (or); David García Maldonado d’Oaxaca (or); Víctor Manuel Bernal Ramírez de Sinaloa (argent); et Eric Ransom Treviño de Nuevo León (argent); atteint la première place de l’Olympiade mathématique d’Amérique centrale et des Caraïbes (OMCC) réalisée de manière virtuelle organisée depuis le Panama, du 24 au 30 octobre 2020.

Omar Farid Astudillo Marbán de Guerrero et David García Maldonado d’Oaxaca, les lauréats d’or de cette compétition, avaient également été sélectionnés pour représenter le Mexique à l’IMC 2020 en Indonésie, qui a été annulée. pour la pandémie mondiale

Pendant douze années consécutives, le Mexique s’est positionné comme le leader incontesté de cette compétition. Dans cette édition à laquelle 13 pays ont participé et un total de 51 étudiants qui ont dû résoudre un examen composé de six problèmes non publiés proposés par des mathématiciens professionnels de tous les pays participants, le Mexique avec 136 points devançait El Salvador (108 points) , Le Venezuela (92 points) et la Colombie (91 points), qui occupaient les quatre premières places par pays.

Le chef d’équipe était le Dr Héctor Flores, de Nuevo León et le tuteur de l’équipe était le Dr Rogelio Valdez, de Chihuahua.

L’OMCC devait avoir lieu en juin 2020, mais a été reportée par la pandémie COVID-19, dans l’espoir que l’urgence sanitaire permettrait aux participants de voyager à l’étranger en octobre.. Malheureusement, cela ne s’est pas produit et le comité d’organisation a décidé de tenir le concours à distance, afin de ne pas décevoir les jeunes mathématiciens qui se préparent à ce moment depuis de nombreuses années.

Le format était complètement nouveau, avec des protocoles de sécurité en place afin que tous les concurrents puissent avoir pleinement confiance en l’intégrité des résultats.

Les mesures comprenaient: un centre de test dans chaque pays ou territoire participant. L’équipe s’est concentrée à Cuernavaca, Morelos. LLes examens à distance sociale ont été observés via des webcams et les vidéos ont été envoyées à l’équipe de surveillance au Panama. En outre, des activités en ligne ont été menées pour permettre aux concurrents d’interagir.

En ces temps incertains, les mathématiques nous rassemblent dans une communauté bienveillante et créative.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu ce vendredi 30 octobre 2020 virtuellement.

L’Olimpiada Mexicana de Matemáticas est un programme de la Société mathématique mexicaine, créé et promu depuis 1987. L’un des principaux objectifs du programme de l’OMM est de promouvoir l’étude des mathématiques de manière créative parmi les étudiants préuniversitaires, en cherchant à développer le raisonnement et l’imagination des jeunes participants, en s’éloignant de l’approche traditionnelle qui favorise la mémorisation et la mécanisation dans L’enseignement des mathématiques.

Or aussi à l’Olympiade mathématique internationale

Toujours en septembre, le Mexique a remporté la médaille d’or à l’Olympiade internationale de mathématiques (IMO, pour son acronyme en anglais), grâce à la participation des jeunes Tomás Cantú Rodríguez, de la ville de Mexico.

Également, quatre Mexicains ont reçu des médailles de bronze: Omar Astudillo de Guerrero, Ana Paula Jiménez de la capitale mexicaine, Emilio Ramos de Sinaloa et Daniel Ochoa, ce dernier a également reçu une mention honorable pour leur prestation.

“Résultats du Mexique dans IMO2020: Tomas Cantú du CDMX avec une médaille d’or; Pablo Valeriano de NL médaille de bronze; Médaille de bronze Omar Astudillo de Guerrero; Ana Paula Jiménez de la médaille de bronze CDMX; Emilio Ramos de la médaille de bronze de Sinaloa; Daniel Ochoa de Tam. mention», A-t-il annoncé via son compte Twitter.

De son côté, le secrétaire de Relations extérieures (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, il a transmis ses félicitations aux jeunes médaillés. En outre, il a reconnu le travail de l’Institut de mathématiques de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

