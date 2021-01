Au cours des dernières 24 heures, 4032 Mexicains ont été vaccinés contre le COVID-19, (Photo: . / Daniel Becerril)

La pandémie de coronavirus au Mexique est restée après 10 mois dans le pays. Cependant, le 24 décembre, la vaccination du personnel de santé a commencé et récemment de nouveaux lots ont commencé à arriver pour commencer la vaccination de masse.

Au cours des dernières 24 heures, 4032 Mexicains ont été vaccinés contre le COVID-19, a informé le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, qui a également donné le nombre global de doses appliquées depuis l’année dernière.

En tout 92.879 agents de santé sont déjà vaccinés contre le SRAS-CoV-2, le virus qui a maintenu le Mexique et le monde dans une quarantaine prolongée.

Le sous-secrétaire a indiqué que moins de vaccins ont été appliqués le dernier jour car le pays déménage un programme de vaccination de masse. Ceci vise à garantir que le plus grand nombre de personnels de santé soit vacciné contre la maladie.

Lors d’une conférence de presse, il a rappelé que l’application du vaccin Pfizer avait commencé le 24 décembre. Depuis lors, a-t-il assuré, le pays a fait des progrès linéaires en matière de vaccination.

Le pays a déjà reçu le premier des envois pour vaccination de masse à l’aéroport international de Mexico avec 439 729 doses. (Photo: Cuartoscuro)

Pour la vaccination de masse, le gouvernement mexicain déploiera 1000 brigades composées de 12 personnes, chacun représentant des institutions différentes. L’idée est que ceux-ci sont déployés dans 800 hôpitaux traitant actuellement des cas de COVID-19.

“Matin ils seront vaccinés sur certaines routes de déplacement que ce matin notre secrétaire à la Défense nationale etx a expliqué l’ordre de déplacement sur le territoire nationalCes itinéraires de déplacement seront réalisés le même jour, au cours duquel le personnel sera déployé pour vacciner dans les 32 États », a-t-il dit.

Les expéditions de Pfizer BioNTech avec plus de 430 000 doses devraient arriver les mardis de chaque semaine et couvriront le personnel de santé.

En outre, le pays a déjà reçu le premier des envois pour la vaccination de masse à l’aéroport international de Mexico avec 439 729 doses.

C’est le cinquième envoi qui arrive au Mexique pour assister à la pandémie dans le pays. La nouvelle a été confirmée par le président Andrés Manuel López Obrador lors de la conférence quotidienne du matin.

Les autorités fédérales ont reçu le paquet de plus de 400 000 vaccins contre le COVID-19 de Pfizer-BioNTech à l’aéroport international de Mexico. (Photo: Cuartoscuro)

«Le but est de vacciner, dans les quatre prochains jours, plus de 400 000 pour atteindre environ 500 000. Je vous rappelle également que mardi prochain plus de 400000 arrivent, ceci uniquement de Pfizer et déjà ils commenceront à arriver d’autres sociétés pharmaceutiques», A commenté l’exécutif.

De cette manière, le Mexique est placé à la tête des pays d’Amérique latine où davantage de vaccins seront appliqués contre le COVID-19. Les autorités ont également déclaré qu’elles travaillaient à accélérer l’approbation du vaccin AstraZeneca.

Malgré les efforts déployés pour freiner la pandémie, le pays a signalé ces dernières semaines des niveaux élevés de contagion et d’hospitalisations qui ont déclenché l’alerte maximale dans plusieurs régions du pays.

En fait, le 12 janvier, le Mexique a signalé un nouveau pic de pandémie avec 14395 infections et 1314 décès en seulement 24 heures. Au total, ils se sont inscrits 1 556 028 cas positifs cumulés et 135 682 décès dus au COVID-19 au niveau national.

Le rapport a également révélé que la mortalité due au COVID-19 atteignait 8%, soit deux points de pourcentage de plus. En revanche, les hospitalisations sont dans le rouge à Mexico, dans l’État du Mexique, à Nuevo León, à Tlaxcala, en Baja California et à Hidalgo.

