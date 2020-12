En outre, les données officielles montrent jusqu’à 888 victimes présumées de fémicide, au-dessus des crimes de fémicide enregistrés (Photo: Mireya Novo / Cuartoscuro)

Le Mexique accumule, entre le 1er janvier et le 30 novembre, 860 fémicides présumés dans tout le pays. Au onzième mois de l’année, 82 nouveaux cas se sont ajoutés au total, a rapporté ce vendredi le Secrétariat Exécutif du Système National de Sécurité Publique (SESNSP).

Le nombre total de cas enregistrés jusqu’au dernier jour de novembre a converti le pays, en l’absence d’enregistrement de tout le mois de décembre, dans la troisième pire année en termes de fémicides depuis 2015, quand les enregistrements de ce type ont commencé, mais ça va moyen de surpasser les deux 2018 (893) à partir de 2019 (940).

De plus, le mois de Novembre est devenu le troisième pire mois de l’année en termes de fémicides, juste derrière février (92) et juin (94), dans ce qui est devenu un rebond des affaires après un «plateau» de quatre mois en dessous de 80 cas qui a même été présumé par la secrétaire à l’Intérieur, Olga Sánchez Cordero.

L’État du Mexique est en tête de liste avec le pire nombre de fémicides; Veracruz et CDMX suivent de loin (Photo: Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro)

Il L’État du Mexique, avec 132 cas dans l’année, est l’entité avec le plus de fémicides à ce jour en 2020. Ils le suivent de loin Veracruz, avec 79 et Mexico, avec 64 femmes assassinées à cause du sexe. Aguascalientes et Baja California Sur sont celles qui accumulent le moins, avec deux chacune au cours de ces 11 mois.

Au niveau municipal, Juárez, dans le nord de l’État de Chihuahua, est la population la plus dangereuse pour les femmes du pays, selon les données officielles. Là, 19 fémicides ont eu lieu jusqu’en novembre dernier. Tijuana, à la frontière des États-Unis, et Monterrey, également au nord (Nuevo León), total 17 cas.

Le rapport des autorités mexicaines indique également que il y a 888 victimes présumées de fémicide dans tout le pays au cours des onze premiers mois de l’année, au-dessus des 860 dossiers d’enquête ouverts au cours de la même période.

Appels au 911 pour violence de genre

Les appels au 911 concernant la violence sexiste ont diminué en novembre (Photo: Edgard Garrido / .)

Le rapport du SESNSP a également détaillé que Au cours des onze premiers mois de l’année, 240798 appels d’urgence au 911 ont été accumulés pour signaler des cas de violence sexiste, un record qui a dépassé tous les précédents (les données existent depuis 2016) pendant quelques mois.

Cependant, en novembre a ajouté 19475 appels, suivant la tendance à une nette baisse depuis septembre. Mars 2020, avec 26171 appels, a été placé comme le record absolu au moment où le verrouillage de l’épidémie de COVID-19 a commencé dans le pays.

Après une forte baisse en avril (21 722 appels dans le mois) et une autre en mai (19 975), lLes cas ont de nouveau augmenté entre juin et août pour amorcer une nouvelle baisse au dixième mois de l’année, qui a eu lieu jusqu’en novembre.

Les appels au 911 ont continué de baisser depuis septembre dernier (Photo: Gabriela Pérez Montiel / Cuartoscuro)

Enfin, le Mexique ajoute 2 567 homicides intentionnels de femmes entre janvier et novembre 2020. Si l’on ajoute les féminicides, un peu plus de 10 femmes par jour ont été assassinées pour diverses raisons au cours des onze premiers mois de l’année.

Concernant les homicides intentionnels, le gouvernement du Président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, possède l’une des rares statistiques dont il puisse se vanter. La chute au mois de novembre d’homicides intentionnels, avec 173 au total, par rapport à octobre, avec 238, C’était important.

Est le la première fois que moins de 200 homicides intentionnels ont été enregistrés depuis février 2018, alors que 197 se sont accumulés au cours du mois, et c’est le chiffre le plus bas depuis février 2017, quand 163 ont été ajoutés pendant cette période.

Concernant les homicides intentionnels, l’état de Guanajuato en tête des statistiques, avec 382 meurtres entre janvier et novembre 2020, devant Chihuahua (241) et l’État du Mexique (234).

