Le Mexique est le quatrième pays avec le plus grand nombre de décès dus au covid-19 (94 808) et le dixième avec le plus grand nombre d’infections (961 938), selon l’Université Johns Hopkins. . / Luis Torres / Archives

Mexique, 7 novembre . .- Le gouvernement mexicain a signalé ce samedi un total de 94 808 décès et 961 938 cas de covid-19 en ajoutant 485 décès et 6 807 infections le dernier jour.

Lors de la présentation du rapport technique quotidien, le ministère de la Santé (SSa) a reconnu un rebond hebdomadaire de 14%, enregistrant un total de 2.806 dans cette semaine épidémiologique, et une augmentation hebdomadaire de 6% du nombre de cas estimés.

«Nous rappelons à la population que l’épidémie de covid-19 au Mexique continue d’activer, nous commençons la saison d’hiver, cela se poursuivra jusqu’en mars, début avril de l’année prochaine», a prévenu José Luis Alomía, directeur général de l’épidémiologie. .

Avec ces données, le Mexique est le quatrième pays avec le plus grand nombre de décès et le dixième avec le plus grand nombre d’infections, selon l’Université Johns Hopkins.

Les statistiques montrent également que le taux de mortalité au Mexique est de 9,86%, ce qui signifie qu’une personne sur 10 diagnostiquée avec la nouvelle maladie meurt, l’un des taux les plus élevés au monde.

Le nombre de cas estimés pourrait être supérieur à 1 118 000 par des personnes toujours en attente de leur test de confirmation, a reconnu le directeur de l’épidémiologie, tout en faisant valoir que seuls 50 468 cas sont actifs, soit 5%.

De plus, le Mexique a enregistré un taux de positivité de ses tests de 40%, alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de maintenir le taux proche de 5%.

Le taux d’occupation des hôpitaux est de 33% à l’échelle nationale pour les lits généraux, les états de Chihuahua et de Durango avec un taux d’occupation «à risque» supérieur à 70%.

EAlomía a mis en garde contre une éventuelle aggravation de la pandémie en raison de sa combinaison avec la saison de la grippe saisonnière et d’autres maladies respiratoires.

“C’est dans les mois de décembre, janvier et février que nous avons la plus grande circulation de virus respiratoires, maintenant le SRAS-CoV-2, qui produit le covid-19, sera intégré dans cette circulation”, a-t-il dit.

Le sémaphore du risque épidémiologique du gouvernement fédéral montre que plus de la moitié du territoire mexicain est à risque élevé ou maximal de contagion.

Les états du nord de Chihuahua et Durango sont en rouge, ce qui signifie qu’ils sont en danger maximum.

18 autres entités sur 32 sont orange ou à haut risque, la majorité dans les régions du centre, du nord et de l’ouest.