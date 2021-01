Le personnel de santé effectue des tests de coronavirus dans la ville de Villahermosa, dans l’état de Tabasco (Mexique). . / Jaime Ávalos / Archives

Mexique, 14 janvier . .- Le Mexique a signalé 16 468 nouvelles infections à coronavirus au cours des dernières 24 heures, le nombre le plus élevé de la pandémie, pour un total de 1588369 cas confirmés, ont rapporté ce jeudi les autorités du ministère de la Santé .

Le chiffre maximum précédent était survenu le 9 janvier lorsque 16 105 nouvelles infections ont été enregistrées.

En outre, 999 nouveaux décès ont été enregistrés, portant le nombre de décès à 137 916

Avec ces données, le Mexique reste le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus à la pandémie, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde, et est le treizième pays au monde en termes de nombre d’infections, selon l’Université Johns Hopkins.

Depuis le début de la pandémie au Mexique, 3 999 407 patients ont été étudiés avec un taux de positivité de 45%, a rapporté le directeur de l’épidémiologie, José Luis Alomía, lors d’une conférence de presse.

Parmi les patients étudiés, il y a 1 588 369 qui ont été testés positifs pour l’infection virale, 1 993 222 avec un résultat négatif et 417 816 qui restent des cas suspects.

“La courbe épidémique des trois derniers mois a eu un comportement ondulant qui a fluctué entre 40 et 46% (de positivité)”, a déclaré le responsable.

En outre, il a souligné que 1 185 621 patients sont classés comme des personnes rétablies.

Les projections des autorités mexicaines indiquent que dans le pays il y a 1780649 cas estimés et elles ont indiqué que 6% d’entre eux, correspondant à 103528, sont ceux qui représentent l’épidémie active dans le pays, car ce sont des patients qui ont développé leurs symptômes en les 14 derniers jours.

Les États où le taux d’occupation des lits d’hôpitaux généraux est le plus élevé sont Mexico (91%), l’État du Mexique (84%) et Nuevo León (83%).

En ce qui concerne le total des décès, il a été souligné que la ville de Mexico, foyer de la pandémie dans le pays, accumule à elle seule 17,6% de tous les décès à l’échelle nationale.

PLAN DE VACCINATION

Lors de la conférence, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a indiqué qu’au Mexique, 329 983 personnes faisant partie du personnel médical ont été vaccinées à ce jour.

Ce jeudi, le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a souligné l’augmentation des vaccins aux agents de santé et a confié les 436800 doses du vaccin de Pfizer et BioNTech, qui sont arrivées mardi dernier, seront achevées au cours du week-end, de sorte que la semaine prochaine, un autre montant similaire est reçu.

Le Mexique cherche à vacciner ses près de 130 millions d’habitants avec un plan déjà en cours et qui aboutirait à mars 2022, avec un investissement de 32 milliards de pesos (environ 1 600 millions de dollars).

Dans un premier temps, il vise à vacciner le personnel de santé et dans le second, quelque 15 millions de personnes âgées, jusqu’en mars de cette année.

Le Mexique a des accords pour 34,4 millions de doses de Pfizer, 77,4 millions du britannique AstraZeneca, 35 millions de CanSino et 34,4 millions de la plateforme Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il analyse également l’achat sur 24 millions de Spoutnik V.