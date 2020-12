MEXICO CITY (AP) – La commission gouvernementale mexicaine de sécurité médicale a approuvé vendredi l’utilisation d’urgence du vaccin contre le coronavirus de Pfizer-BioNTech, faisant du pays le quatrième au monde à le faire.

Le sous-secrétaire à la Santé Hugo López-Gatell a déclaré que l’autorisation suivait celles de la Grande-Bretagne, du Canada et de Bahreïn. Les États-Unis ont annoncé leur approbation du vaccin peu après le Mexique.

Le Mexique se prépare à recevoir 250 000 doses de vaccin, suffisamment pour 125 000 personnes, car chacune nécessite deux injections. López-Gatell a souligné que les agents de santé seront les premiers à être vaccinés.

Les vaccins devraient commencer à arriver la semaine prochaine. López-Gatell a déclaré que l’approbation “est certainement une source d’espoir”, bien que les premières séries d’injections soient insuffisantes pour les 1,6 million d’agents de santé au Mexique.

López-Gatell a minimisé les rapports de réactions allergiques chez certains receveurs de vaccins en Grande-Bretagne. Il a souligné que la grande majorité des personnes au Mexique et dans le monde pourront recevoir le vaccin.

Le pays a un total de 1 229 379 infections confirmées pendant la pandémie.

Les autorités ont également signalé 693 décès supplémentaires dus au COVID-19, portant le total du pays à 113.019. Cependant, même les estimations officielles rapprochent le nombre réel de morts de 150 000 en raison des très rares tests effectués au Mexique.

Les hôpitaux de Mexico étaient à 78% de leur capacité vendredi, un niveau qui inquiète les responsables.

Auparavant, la maire de la capitale Claudia Sheinbaum a lancé un appel urgent et presque désespéré à toute la population pour qu’elle reste chez elle, toujours porter des masques et ne pas organiser de réunions ou de fêtes car la capitale du pays est à une semaine de ses hôpitaux saturés et contagieux. par COVID-19 continuent d’augmenter. La capitale compte neuf millions d’habitants.

“Il est fondamental, fondamental, important, indispensable, que nous suivions ces cinq règles”, a-t-il déclaré, qu’en plus des trois mentionnées, un seul représentant de chaque famille devrait aller faire les courses et que si quelqu’un est positif, le notifier et s’isoler.

López-Gatell a déclaré que la situation était extrêmement urgente.