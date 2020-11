MEXICO CITY (AP) – La célébration colorée et effusive du Jour des morts au Mexique a été plus calme et plus solitaire que d’habitude cette année, car de nombreux cimetières fermés au public par crainte de la propagation du coronavirus.

Les familles mexicaines visitent souvent les panthéons pour décorer les tombes de leurs proches avec des fleurs et des chansons, des discussions et de la nourriture pendant le festival célébré les 1er et 2 novembre. Mais cette année, la plupart ont dû se contenter d’offrandes traditionnelles dans leurs maisons contenant une photographie du défunt et de leur nourriture préférée, ainsi que des bougies et des pétales de fleurs de souci.

Certains autels pour les victimes du COVID-19 comprenaient également des urnes avec leurs cendres.

Ce fut le cas à l’autel du Dr Guillermo Flores, l’un des plus de 1700 membres du personnel médical mexicain qui sont décédés jusqu’à présent du COVID-19. Il était directeur de l’unité de soins intensifs d’un hôpital local et est décédé le 13 octobre après avoir lutté contre la maladie pendant un mois.

«Je n’ai jamais pensé que l’autel cette année serait pour lui», a déclaré sa femme Alexandra Valverde. Le couple, immigrés d’Equateur, où les cérémonies pour les morts sont plus solennelles, n’avait pas fait grand-chose les années précédentes pour célébrer le jour des morts.

Les cendres du Dr Flores sont dans une urne dans l’offrande, qui se souvient également de ses proches. Toujours en deuil, la famille ne sait toujours pas où les mettre.

Alors que la plupart des Mexicains choisissent d’enterrer les membres de leur famille, la pandémie, qui a tué plus de 90 000 personnes au Mexique, a fait de la crémation une option plus courante.

Il n’y a jamais eu de maladie qui ait causé autant de morts parmi le personnel médical.

Pour son autel, Kenya Navidad, résidente de Mexico, a réalisé une figurine en papier représentant la profession du défunt: une petite figurine dans une blouse chirurgicale bleue et un masque. C’était pour son mari, David Silva Montenegro, un médecin décédé des symptômes liés au COVID-19.