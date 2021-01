Image d’archive. Champ de maïs capturé à Jalmolonga, Mexique. 9 septembre 2020. REUTERS / Claudia Daut

MEXICO CITY, 15 janvier (.) – Le Mexique tentera de réduire sa dépendance à l’égard des importations de maïs jaune des États-Unis qu’il utilise pour la consommation animale, cette fois dans le cadre d’une politique de réduction progressive de l’utilisation de céréales génétiquement modifiées et glyphosate herbicide controversé.

Le Mexique est autosuffisant en maïs blanc, qu’il utilise pour produire des tortillas, l’un des aliments de base du régime mexicain, mais il est très déficient en maïs jaune, qu’il importe principalement de son voisin du nord et partenaire commercial.

Pour réduire l’écart, il cherchera à augmenter les plantations dans les zones liées aux centres de consommation, ainsi qu’à stimuler la reconversion vers les céréales fourragères et oléagineuses et les cultures à cycle court et une baisse de la demande en eau, ont indiqué les secrétariats de l’Agriculture et de l’Économie dans un communiqué conjoint. .

La nouvelle campagne mexicaine intervient au milieu d’une politique de réduction des transgéniques et d’élimination progressive du glyphosate, un herbicide qui, selon les groupes environnementaux, est très dangereux pour la santé, mais largement utilisé dans l’agriculture.

Le Mexique n’a jamais autorisé la plantation commerciale de maïs transgénique, mais c’est le plus grand marché pour les exportations de céréales américaines. En novembre, le pays avait importé 13 millions de tonnes du produit en 2020, selon les chiffres officiels.

Les fabricants de maïs assurent que l’interdiction des céréales transgéniques sera contre-productive pour le pays, car il ne pourra pas approvisionner rapidement et mettrait en péril la continuité des intrants pour le secteur de l’élevage et pour d’autres usages.

Un rapport du département américain de l’Agriculture au début de janvier a décrit la politique du Mexique envers la soi-disant biotechnologie comme “de plus en plus incertaine” sous le gouvernement du président Andrés Manuel López Obrador.

(Reportage d’Adriana Barrera, avec des reportages supplémentaires de David Alire; édité par Abraham González)