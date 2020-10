Le secrétaire aux relations extérieures Marcelo Ebrard Casaubón. . / Mario Guzmán / Archives

Mexique, 31 octobre . .- Le Mexique a annoncé ce samedi qu’il dénoncerait les allégations d’abus médicaux contre des femmes mexicaines dans le centre de détention pour migrants du comté d’Irwin (Géorgie, États-Unis), où il fait l’objet d’une enquête sur des stérilisations présumées sans que les migrants ne le demandent. ou sans comprendre de quoi il s’agissait.

Par une note informative, le ministère mexicain des Affaires étrangères a indiqué que neuf femmes mexicaines avaient reçu des soins gynécologiques de Mahendra Amin, le médecin accusé de violence médicale et de négligence.

“Sur ces neuf femmes, il a été déterminé que trois ont subi une intervention chirurgicale, bien que dans le cadre de procédures autres qu’une hystérectomie (ablation de l’utérus). Sur les neuf, cinq sont toujours détenues et quatre sont déjà au Mexique”, a-t-il déclaré.

Le ministère mexicain des Affaires étrangères a souligné que, sur la base des enquêtes menées à ce jour, le groupe d’avocats et le consulat d’Atlanta (Géorgie) ont tracé une voie pour déposer des plaintes pour «deux principaux actes d’abus et de faute professionnelle: des interventions chirurgicales sans consentement total. informés et exécutant des procédures chirurgicales inutiles. “

Dans le premier cas, la plainte soulignera la nécessité d’enquêter rapidement sur le travail effectué par Amin et son équipe pour expliquer les diagnostics médicaux, justifier la pertinence des interventions qu’il entendait réaliser, et explorer ou proposer des alternatives aux patients avant de procéder ces interventions.

Dans le second cas, il a précisé qu’après un examen exhaustif des dossiers, les médecins spécialistes indépendants consultés estiment que «les interventions gynécologiques faisant l’objet de l’enquête, en raison de leur caractère invasif, étaient précipitées et inutiles».

Le Ministère mexicain des relations extérieures a assuré que le consulat était en “communication étroite et permanente” avec les femmes mexicaines touchées par les abus médicaux allégués, ainsi qu’avec les organisations civiles et les avocats qui ont soutenu le suivi des affaires.

PLAINTES DE STÉRILISATIONS SANS CONSENTEMENT

Fin septembre, plus de 170 membres de la Chambre basse des États-Unis ont exigé des explications du gouvernement sur les présumées stérilisations forcées dans les centres de détention pour migrants et lui ont demandé d’enquêter sur l’affaire en Géorgie.

Immigration and Customs Enforcement (ICE) a indiqué que Mahendra Amin ne s’occupe plus des immigrants détenus après qu’une infirmière a rapporté que certaines détenues du centre de détention du comté d’Irwin avaient subi un prélèvement utérin sans demande ou sans comprendre de quoi il s’agissait.

La semaine dernière, des membres du consulat se sont rendus au centre de détention pour s’entretenir avec des femmes qui avaient déjà reçu des soins gynécologiques d’Amin.

De même, selon la note officielle, le même consulat a recherché les 262 femmes qui se trouvaient dans ce centre de détention d’octobre 2019 à ce jour.

Le scandale a été découvert en septembre, après que plusieurs organisations de défense des droits humains ont déposé une plainte auprès du Département de la sécurité intérieure (DHS) dénonçant une série de “pratiques dangereuses”, y compris l’ablation de l’utérus de plusieurs femmes dans le centre de Irwin, d’après le témoignage d’une infirmière qui travaillait sur le site.

Selon le membre du Congrès de New York, Adriano Espaillat, des dizaines de femmes qui ont été détenues au centre de détention d’Irwin ont déclaré avoir subi «des chirurgies médicales inutiles et invasives», y compris des hystérectomies.

“Nous avons documenté 57 cas et ce n’est que la pointe de l’iceberg. Maintenant, nous voulons savoir si c’est une pratique courante dans tout le pays”, a déclaré le représentant fédéral lors d’une conférence de presse la semaine dernière.