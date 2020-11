MEXICO CITY (AP) – Le Mexique a dépassé samedi le million d’infections confirmées au COVID-19, devenant ainsi le quatrième pays avec le plus de cas en Amérique latine, derrière le Brésil, l’Argentine et la Colombie, ont confirmé les autorités sanitaires fédérales.

Selon les données fournies par Ricardo Cortés Alcalá, directeur général de la promotion de la santé, le nombre de personnes infectées a atteint 1.003.253, avec au moins 98.259 décès par coronavirus, bien que les autorités elles-mêmes aient reconnu que le nombre réel est plus élevé depuis ces Les chiffres ne concernent que les cas confirmés par des tests de laboratoire et le niveau de preuve au Mexique est faible.

Le chiffre du million est symbolique mais s’accompagne d’une augmentation des infections et des hospitalisations dans plusieurs États qui ont augmenté leurs restrictions, dont Mexico.

Alcalá a rappelé que sur ce million, seuls 4% sont des patients actifs et quelque 800 000 personnes se sont rétablies. Il a ajouté que le Mexique a suivi les directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour mettre l’accent sur la surveillance sentinelle, celle des agents de santé et celle des groupes vulnérables comme les personnes âgées.

Deux États restent en état d’alerte: Chihuahua, à la frontière nord avec le Texas – qui a déjà mis en place des restrictions commerciales et d’autres mesures – et Durango, dans le nord-ouest du pays.

La capitale mexicaine, avec plus de 175 000 personnes infectées et au moins 12 279 décès confirmés, n’atteint pas l’alerte maximale – le soi-disant feu rouge – mais elle est proche. Elle enregistre une augmentation des cas quotidiens depuis la mi-octobre et les autorités sont particulièrement préoccupées par l’augmentation des hospitalisations.

Les mesures les plus récentes mises en œuvre par les autorités de la capitale comprennent la fermeture des bars et des cantines, ainsi que la restriction des heures d’ouverture dans les espaces fermés tels que les restaurants et les gymnases. Cependant, la chef du gouvernement Claudia Sheinbaum n’a pas exclu que, si la tendance à la hausse de l’épidémie n’est pas corrigée, les restrictions seront renforcées et élargies.