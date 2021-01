(Photo: . / José Pazos / Fichier)

Le 19 novembre, Le Sénat du Mexique a approuvé la décriminalisation et la réglementation de l’usage personnel récréatif de la marijuana dans tout le pays en général, une législation avancée non seulement sur le continent mais dans le monde.

L’avis approuvé étend l’autorisation d’avoir jusqu’à huit plantes de cannabis psychoactives par personne, qui doit rester au domicile ou au domicile de la personne qui le consomme pour son usage personnel. De plus, chaque personne peut transporter jusqu’à 27 grammes. La mesure comprend également la création de Institut mexicain pour la réglementation et le contrôle du cannabis, qui sera un organe décentralisé du ministère de la Santé. Également, sa commercialisation et même son exportation et son importation sont réglementées.

La nouvelle a fait écho à l’échelle nationale et internationale. Dans les principaux médias étrangers, une sorte de spéculation a commencé sur le sujet et l’avenir du cannabis au Mexique. Par exemple, le journal américain The Wall Street Journal (WSJ), qui a publié il y a quelques jours un article intitulé «Le Mexique deviendra le plus grand marché légal du cannabis au monde».

Dans le texte, La publication renommée assure que la légalisation de la marijuana fait partie d’une stratégie alternative que le gouvernement mexicain promeut pour lutter contre les groupes du crime organisé.

“Le Mexique deviendra le plus grand marché légal du cannabis au monde, alors que son Congrès conclura une législation dans les semaines à venir pour légaliser la marijuana tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de l’agriculture à la distribution et à la consommation” texte.

Et puis l’article commence à expliquer les nouvelles concessions et ce qui est désormais autorisé sur l’utilisation du cannabis à des fins personnelles. Ils se souviennent également que, en théorie, l’utilisation de la marijuana à des fins médicales est légale au Mexique depuis 2017.

«Nous nous engageons à réglementer le cannabis. C’est un droit des Mexicains », citent-ils le chef des députés Morena, Ignacio Mier, qui a déclaré aux médias que les chambres haute et basse du pays travailleront ensemble maintenant qu’elles reprennent le travail en janvier pour s’entendre sur un projet de loi. qui sera mis aux voix dans les deux circonscriptions.

Le texte souligne ensuite que ces changements juridiques feront du Mexique le troisième pays au monde à légaliser le cannabis à l’échelle nationale, à des fins récréatives, seulement après l’Uruguay et le Canada. Ils affirment également que ce sera le plus grand avec un marché de consommation potentiel de 88 millions d’adultes.

«La légalisation du Mexique fera plus que doubler le nombre de personnes dans le monde qui ont accès à la marijuana légale, qui générera une dynamique pour les efforts de légalisation à travers le monde, a déclaré Maritza Pérez, directrice du Bureau des affaires nationales de la Drug Policy Alliance, un groupe de défense des droits de la légalisation basé aux États-Unis » Article.

Même la dirigeante de l’organisation continue, avec ses réformes Le Canada et le Mexique bordent pratiquement les États-Unis pour faire de même.

«Les autorités espèrent que la légalisation du Mexique à des fins récréatives augmentera la concurrence, abaissera les prix et réduira le marché noir des gangs de drogue. Quelque 200 groupes criminels organisés opèrent au Mexique, où environ 270 000 personnes ont été assassinées depuis 2006, principalement dans des actes de violence liés aux cartels, selon les estimations du gouvernement », souligne l’analyse.

Cependant, ils soulignent qu’au contraire, plusieurs analystes préviennent que la légalisation de la substance n’aura qu’un impact marginal sur les gangs de drogue, car actuellement le cannabis ne représente qu’un faible pourcentage des bénéfices des groupes criminels, dont les principales sources de revenus sont la cocaïne, les drogues synthétiques comme le fentanyl et le vol d’essence. Ou encore la collecte de la parole les laisse plus, une activité dans laquelle les criminels extorquent de manière généralisée des petites entreprises à travers le pays.

L’article cite également Alejandro Hope, analyste de la sécurité et ancien responsable du renseignement mexicain: “Quiconque pense que cette loi sera une formule magique qui réduira la criminalité et les homicides est trop optimiste”. Ils soulignent ensuite qu’avec Hope, d’autres experts affirment que la seule possibilité réaliste pour le Mexique de faire face aux cartels passe par des institutions policières compétentes, que le pays n’a pas réussi à construire.

