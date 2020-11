Le personnel de santé pénètre ce dimanche dans le corps d’une personne décédée des suites du covid-19, à l’hôpital général de la frontière de Ciudad Jurez, dans l’état de Chihuahua (Mexique). . / Luis Torres

Mexique, 22 novembre . .- Le Mexique a signalé ce dimanche 303 nouveaux décès dus à la pandémie de covid-19, portant le nombre de morts à 101 676, ont rapporté les autorités du ministère de la Santé.

De plus, au cours des dernières 24 heures, 9 187 nouvelles infections ont été enregistrées, pour un total de 1 041 875 cas confirmés.

Les infections signalées ce jour-là ont été placées comme le chiffre le plus élevé à ce jour ce mois de novembre, la précédente s’est produite le 11 novembre lorsque 7 646 cas ont été enregistrés.

Le 5 octobre, les autorités sanitaires mexicaines ont mis en œuvre une nouvelle méthodologie et ce jour-là, elles ont compté 28 115 nouvelles infections.

Avec les chiffres annoncés jusqu’à ce dimanche, le Mexique reste le onzième pays avec le plus d’infections et le quatrième avec le plus de décès en chiffres absolus, selon l’Université Johns Hopkins.

De plus, avec près de 785 décès par million d’habitants, c’est le dixième pays qui compte le plus de décès par rapport à sa population.

Dans le rapport technique quotidien de la pandémie, des augmentations de 0,29% des décès et de 0,88% des infections ont été confirmées, contrairement aux chiffres de la veille, où 101 373 décès et 1 032 688 infections ont été signalés.

Depuis le début de la pandémie, le 28 février, 2701734 patients ont été étudiés au Mexique avec un taux de positivité de 43%, a rapporté le directeur de l’épidémiologie du ministère de la Santé, José Luis Alomía, lors d’une conférence de presse. dans le palais national.

Parmi le groupe de patients étudiés, il y a 1 041 875 qui avaient un positif pour l’infection virale, 1 267 962 avec un résultat négatif et 391 897 qui restent des cas suspects.

Les cas suspects sont classés par les autorités sanitaires parmi ceux qui ne disposent pas d’un échantillon (191 893), ceux qui n’ont pas la possibilité d’avoir un résultat (141 101) et ceux qui attendent de connaître le diagnostic de leur test (58 903).

Il a souligné que 779 104 patients sont classés comme des personnes rétablies.

Les projections des autorités mexicaines indiquent qu’il y a 1 208 237 cas estimés dans le pays et elles ont indiqué que 4% d’entre eux, correspondant à 45 445, sont ceux qui représentent l’épidémie active dans le pays, car ce sont des patients qui ont développé leurs symptômes en les 14 derniers jours.

Le rapport indique que les autorités sanitaires ont actuellement 15 534 décès suspects qui sont classés comme ceux sans échantillon (10 641), ceux qui n’auront pas de diagnostic (4 432) et ceux qui le peuvent (461).

Au cours des huit mois de la pandémie au Mexique, le covid-19 s’est imposé comme la quatrième cause de décès dans le pays, derrière les maladies cardiaques, le diabète et les tumeurs malignes, selon les données de l’Institut national de statistique et de géographie. (Inegi).

LA STRATÉGIE, SAUVEZ DES VIES

Le président mexicain, Andrés Manuel López Obrador, a assuré aujourd’hui qu’en dépit de l’augmentation des infections enregistrées ces derniers jours, qui selon lui “n’était pas si grave”, le pays dispose de 50% des lits disponibles dans environ 1000 hôpitaux qui sont dédié aux soins des patients atteints de covid-19.

Lors de l’inauguration d’un hôpital maternel dans la municipalité de Texcoco, dans l’État du Mexique, le président a expliqué que désormais le problème n’est plus de soigner les malades.

“Maintenant, c’est une nouvelle étape, avec plus d’expérience du personnel médical, les meilleurs hôpitaux sont sélectionnés pour que les patients puissent se rétablir et réduire le nombre de décès. C’est l’objectif principal”, at-il dit.