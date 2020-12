Les ambulanciers transfèrent une personne infectée par le covid-19 à l’hôpital général de Ciudad Juárez dans l’état de Chihuahua (Mexique). . / Luis Torres

Mexique, 5 décembre . .- Le Mexique a enregistré 11625 nouvelles infections du coronavirus au cours des dernières 24 heures, pour un total de 1168395 cas confirmés, ont rapporté ce samedi les autorités du ministère de la Santé.

En outre, 593 nouveaux décès dus au covid-19 ont été enregistrés, portant le nombre de décès à 109 456.

Pour la quatrième journée consécutive au Mexique, plus de 11 000 cas ont été enregistrés.

Avec les chiffres annoncés, le Mexique reste le douzième pays avec le plus d’infections et le quatrième avec le plus de décès en chiffres absolus, selon l’Université Johns Hopkins.

Les projections des autorités mexicaines indiquent que dans le pays il y a 1346.044 cas estimés et elles ont indiqué que 6% d’entre eux, correspondant à 75.761, sont ceux qui représentent l’épidémie active, car ce sont des patients qui ont développé leurs symptômes au cours des 14 dernières années. jours.

Lors d’une conférence de presse à Mexico, le directeur général de l’épidémiologie, José Luis Alomía, a rapporté qu’il y avait 859 463 personnes guéries de la maladie, et a déclaré que depuis le début de la pandémie, le 28 février, 3 005 ont été étudiées au Mexique. .228 patients qui avaient un taux de positivité de 45%.

Parmi le groupe de patients étudiés, il y a 1 168 395 qui ont eu un positif pour l’infection virale, 1 438 423 avec un résultat négatif et 398 410 qui restent des cas suspects, alors qu’il y a actuellement 16 251 décès suspects.

Selon les données, la capitale mexicaine accumule à elle seule 16,6% de tous les décès dans le pays.

En outre, il a été signalé que dans tout le pays, 61% des lits d’hôpitaux généraux sont disponibles et 39% occupés, tandis que dans les lits avec ventilateurs, 67% sont disponibles et 33% occupés.

Le Mexique a entamé son septième mois de la soi-disant «nouvelle normalité» cette semaine, qui a débuté en juin et fonctionne sur la base d’un feu tricolore épidémiologique qui régule l’ouverture des activités économiques et sociales.

Précisément à propos de la mise à jour du feu de signalisation, vendredi, il a été signalé que pour les deux prochaines semaines, 2 États (Baja California et Zacatecas) seront en rouge (risque maximum), 24 en orange (risque élevé), 3 en jaune (risque moyen) et 3 en vert (Campeche, Chiapas et Veracruz) en vert (faible risque).

En outre, il existe 10 entités avec une forte probabilité de virer au rouge, dont Mexico, l’État du Mexique et Nuevo León.

Covid-19 pourrait devenir la deuxième cause de décès dans le pays en dépassant le diabète, qui a causé l’année dernière la mort de 104354 Mexicains, selon l’Institut national de statistique et de géographie (Inegi), qui n’a pas encore mis à jour le Chiffres 2020.