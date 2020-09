MADRID, 23 sept. (EUROPA PRESS) –

Le ministère de la Santé du Mexique a rapporté ce mardi que, jusqu’à présent, 74 348 décès ont été enregistrés en raison du nouveau coronavirus et 705 263 cas, dont 506 732 correspondent à des patients qui ont été libérés, 71,18 pour pour cent de toutes les personnes qui ont contracté la maladie.

Le directeur de l’épidémiologie du gouvernement du Mexique, José Luis Alomía, a souligné que le pourcentage de cas positifs après les tests effectués depuis le début de la pandémie est de 38%.

Les autorités ont expliqué que 31 970 cas pourraient encore être actifs, tandis que 1700 décès sont en cours d’enquête, car ils auraient pu être causés par le COVID-19.

En ce qui concerne le taux d’occupation des hôpitaux dans les soins généraux à l’échelle nationale, seul Nayarit dépasse 50 points, avec une disponibilité de 46%. Sur 31 073 lits répartis dans tout le pays, il y en a 9 218 occupés, détaille le ministère de la Santé.

En ce qui concerne les États où le taux d’occupation des établissements de soins intensifs est le plus élevé, Colima et Mexico ont une disponibilité d’environ 55%. Au niveau national, il y a près de 8 000 lits avec respirateurs prêts à être utilisés sur plus de 10 600 dont disposent les services médicaux.

D’autre part, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé du gouvernement du Mexique, Hugo López-Gatell, a annoncé que les États du sud du Chiapas et de Campeche, et « selon les prévisions », seront les premiers à atteindre la couleur vert du feu épidémiologique.

L’APPARITION DE LÓPEZ-GATELL DEVANT LE SÉNAT

López-Gatell comparaîtra devant le Sénat le 30 septembre avec d’autres fonctionnaires, qui dans les prochains jours défileront dans les tribunes de la chambre haute pour répondre aux questions des membres de l’Assemblée législative.

« Je suppose que la comparution sera ouverte au public et bien sûr c’est quelque chose que nous soulignons comme productif », a déclaré López-Gatell lors de son discours ce mardi avec Alomía pour rendre compte de la situation de la pandémie.

L’apparition de López-Gatell, ainsi que d’autres fonctionnaires, tels que les ministres de la sécurité publique et citoyenne, Alfonso Durazo; du tourisme, Miguel Torruco; ou celui de l’Agriculture et du Développement rural, Víctor Villalobo; Ils viennent après une demande conjointe du Parti d’action nationale (PAN) et du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI).