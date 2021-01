PHOTO DE FICHIER. Un membre de la Garde nationale mexicaine monte la garde près de la frontière américano-mexicaine à Ciudad Juárez, au Mexique, le 9 juillet 2019. REUTERS / Daniel Becerri

MEXICO CITY, 14 janvier (.) – Le gouvernement mexicain a assoupli une récente réforme de la loi qui réglemente les actions des agents étrangers sur son territoire, selon des lignes directrices publiées jeudi, qui visent, entre autres, à garantir la confidentialité de son travail, après que les États-Unis aient diffusé leurs divergences.

À la mi-décembre, le Congrès mexicain a approuvé les modifications controversées de la loi sur la sécurité nationale proposées par le président, Andrés Manuel López Obrador, avec lesquelles il était prévu de renforcer le contrôle sur les hommes en uniforme étrangers opérant sur son territoire.

La réforme a été largement perçue comme une représailles contre les États-Unis pour l’arrestation, en novembre, de l’ancien secrétaire mexicain à la Défense Salvador Cienfuegos dans le cadre d’une opération non consultée qui a tendu les relations entre les deux pays. Le procureur général américain a déclaré que la réglementation entraverait la coopération bilatérale.

Selon les directives, les fonctionnaires mexicains doivent signaler tout échange d’informations avec des agents étrangers dans les trois jours suivant la prise de contact. Cependant, le rapport ne contiendra pas d’informations sensibles, mais uniquement la date et le type de contact, la nationalité et l’agence de l’agent étranger, l’objet et le but de la réunion.

En outre, les ambassades accréditées sur le territoire mexicain doivent envoyer un rapport mensuel aux autorités locales correspondantes sur les accords de coopération bilatérale en matière de sécurité. Le rapport “préserve la confidentialité des informations”.

De plus, la présence d’un membre du ministère mexicain des Affaires étrangères aux réunions entre fonctionnaires et agents étrangers, mise en œuvre dans le cadre de la réforme de la loi, était conditionnée à «la confidentialité et la réservation d’informations».

L’altercation diplomatique entre Washington et Mexico a amené l’Europe et d’autres pays à exprimer leurs préoccupations concernant les changements et à faire pression sur le Mexique, ce qui a conduit à une interprétation finale plus douce de la loi, a déclaré Eduardo Guerrero, analyste de la sécurité chez Lantia Consultores. .

“Je pense qu’ils voulaient baisser le volume et le ton avec ces directives afin de ne pas exacerber une éventuelle confrontation maintenant que (le président élu des États-Unis, Joe) Biden et ces responsables (américains) entrent en fonction”, a expliqué Guerrero, membre de la Intelligence mexicaine.

En vertu de la nouvelle réglementation, les fonctionnaires mexicains n’auront pas besoin d’une autorisation préalable pour contacter des agents étrangers par voie électronique, par téléphone ou par tout autre moyen de communication, afin de procéder à un “échange d’informations”.

Le Mexique et les États-Unis entretiennent une coopération large et étroite consacrée à la lutte contre les groupes du crime organisé qui mènent une guerre totale pour le contrôle des itinéraires de trafic de drogue, d’armes et de personnes. Le voisin du nord a des dizaines d’agents au Mexique.

Guerrero a déclaré que les nouvelles règles seront probablement interprétées et appliquées de manière flexible, tandis que la coordination entre les deux pays se poursuivra.

“Cela doit continuer parce que nous dépendons beaucoup des renseignements américains”, a-t-il déclaré.

