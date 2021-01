Des dizaines de personnes attendent leur tour pour charger l’oxygène de leurs patients dans la ville de Guadalajara, dans l’État de Jalisco (Mexique). . / Francisco Guasco

Mexique, 20 janvier . .- Le Mexique a signalé 1539 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, le deuxième chiffre le plus élevé de la pandémie, portant le nombre de décès à 144371, les autorités de la Secrétaire de Santé.

Le chiffre maximum est de 1 584 décès signalés ce mardi.

En outre, 20 548 nouvelles infections à covid-19 ont été enregistrées, la deuxième plus élevée, après 21 366 vendredi dernier, pour un total de 1 688 944 cas confirmés.

Avec ces données, le Mexique se classe au treizième rang mondial pour le nombre d’infections et reste le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus à la pandémie, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde, selon l’Université américaine Johns Hopkins.

Depuis le début de la pandémie au Mexique, 4 244 955 patients ont été étudiés avec un taux de positivité de 45%, a informé le directeur de l’information épidémiologique, Christian Zaragoza, lors d’une conférence de presse au Palais national.

Parmi les patients étudiés, il y a 1 688 944 qui avaient un positif pour l’infection virale, 2 130 111 avec un résultat négatif et 425 900 qui restent des cas suspects.

En outre, le responsable a souligné que 1 264 780 patients sont classés comme des personnes rétablies.

Les projections des autorités mexicaines indiquent que dans le pays il y a 1 884 272 cas estimés et que 6% d’entre eux, 108 991 sont ceux qui représentent l’épidémie active au Mexique, car ce sont des patients qui ont développé leurs symptômes au cours des 14 derniers jours.

Le taux d’occupation national des lits d’hôpitaux généraux est de 61% et les États avec les taux les plus élevés sont Mexico (89%) et Guanajuato (87%) et l’État du Mexique (85%).

PLAN DE VACCINATION

Lors de la conférence, le Sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé du Mexique, Hugo López-Gatell, a indiqué qu’au total 501 030 doses de vaccin contre la covid-19 avaient été appliquées dans le pays à ce jour, toutes au personnel médical. .

Parmi les vaccinés, 11 402 ont déjà reçu le traitement complet, soit deux doses.

Dans la matinée, López-Gatell a souligné que pendant les premières heures de cette journée, une cargaison du gros, en provenance d’Argentine, du vaccin AstraZeneca est arrivée au Mexique.

“Ce volume est un volume liquide de 5 230 litres du produit, de la substance active du vaccin” et il a précisé que “ce n’est pas pour application immédiate”.

Il a rappelé que le but de ce volume est d’atteindre l’usine de la société pharmaceutique mexicaine Liomont, dans l’État du Mexique, “où le processus de démarrage de la ligne de conditionnement se poursuivra et il est prévu que fin mars le produit est prêt à être utilisé en public. “

Le responsable a déclaré que l’usine mexicaine produirait 200 millions de doses pour le marché latino-américain.

Le Mexique cherche à vacciner ses près de 130 millions d’habitants avec un plan déjà en cours et dont l’achèvement est prévu pour mars 2022, avec un investissement de 32 milliards de pesos (environ 1 600 millions de dollars).

Dans un premier temps, il vise à vacciner le personnel de santé et dans le second, quelque 15 millions de seniors.

Le Mexique a conclu des accords pour 34,4 millions de doses de Pfizer, 77,4 millions de la société britannique AstraZeneca, 35 millions de CanSino et 34,4 millions de la plateforme Covax de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En outre, l’achat éventuel de 24 millions de doses du Spoutnik V.