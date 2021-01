Les travailleurs manifestent devant une usine de Ford Motor Co après que l’entreprise a annoncé la fermeture de ses trois usines dans le pays, à Taubate, au Brésil, le 18 janvier 2021. Le logo sur la bannière indique «Hunger». REUTERS / Roosevelt Cassio / fichier photo

MEXICO CITY, 19 janvier (.) – Le Mexique a exprimé son intérêt à ce que l’américain Ford transfère au pays d’Amérique latine une partie de la production qui a cessé ce mois-ci au Brésil après avoir annoncé la fermeture de trois usines, il cherchera donc à un rapprochement avec le constructeur automobile La secrétaire mexicaine à l’Économie, Tatiana Clouthier, a déclaré mardi.

La semaine dernière, Ford Motor Co a annoncé qu’elle fermerait cette année ses trois usines dans la nation sud-américaine, de sorte que la fabrication cesserait «immédiatement» dans deux des installations, dans le cadre d’une restructuration mondiale de 11 milliards de dollars dont l’entreprise dispose déjà. avait annoncé.

Le constructeur automobile a expliqué que la pandémie COVID-19 a aggravé la sous-utilisation de sa capacité de fabrication au Brésil et a déclaré que les fermetures affectaient environ 5000 employés.

“Je pense que ça vaut la peine d’être clarifié. Ce n’est pas que Ford a dit: je viens (au Mexique). On cherche déjà Ford pour lui offrir (…): voyons, de quoi as-tu besoin, comment as-tu besoin … Comment flirter avec lui pour que venez au Mexique », a déclaré Clouthier lors d’une conférence de presse vidéo.

Ford n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de . sur l’intérêt exprimé par le responsable.

L’industrie automobile mexicaine a enregistré des baisses de plus de 20% de sa production et de ses exportations en 2020 en raison des effets de l’épidémie de coronavirus, et c’est l’un des secteurs où le gouvernement concentre ses efforts pour essayer de tirer parti du nouvel accord commercial régional TMEC et générer une plus grande valeur ajoutée.

Audi Mexico a annoncé jeudi qu’à partir de cette semaine, elle réduirait temporairement les horaires de travail dans son usine locale, en raison de pénuries mondiales de fourniture de semi-conducteurs en raison des effets de la pandémie sur les modes de consommation.

Ford du Mexique a déclaré qu’il n’avait aucun effet causé par un manque de micropuces dans les usines où ils fabriquent des véhicules, mais le National Autoparts Industry (INA) s’est dit préoccupé par la “pénurie inhabituelle” de ces composants, en raison d’une plus grande demande mondiale de téléphones portables. et les ordinateurs.

(Reportage de Sharay Angulo; édité par Abraham González)