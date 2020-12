L’Inde, le Brésil et le Mexique sont les plus vulnérables car ils sont en même temps les marchés émergents les plus touchés par le COVID-19. (Photo: Cuartoscuro)

Les professionnels de Inde, Brésil et Mexique Ils sont les plus pressés par les changements de main-d’œuvre générés à la suite de la pandémie COVID-19, ce qui représente un risque plus important pour la reprise des entreprises dans ces pays, selon une étude publiée mercredi.

Le rapport «L’état des compétences en 2021: en danger», commandé par la plateforme de formation numérique Degreed from Censuswide, révèle que six répondants sur dix estiment que le coronavirus «a accéléré le besoin» d’apprentissage.

Selon l’étude, qui a interrogé 5208 professionnels de huit pays entre le 4 et le 12 août, ceux qui ressentent le plus de pression pour acquérir de nouvelles compétences et qui en même temps Les Indiens (72%), suivis des Brésiliens (62%) et des Mexicains (56%) ont perdu plus d’occasions d’accéder à la formation avec la pandémie.

Ils suivent Les Australiens (42%), les Allemands (41%), le français (39%), l’anglais (37%) et les Américains (36%).

De plus, 46% des professionnels estiment que leurs compétences deviendront obsolètes dans les cinq prochaines années, alors que ce pourcentage atteint 73% dans le cas de Inde et 65% en Brésil.

En ce sens, la vice-présidente des ventes de Degreed pour l’Amérique latine et les Caraïbes, Débora Brewer, en charge du projet d’expansion de la startup dans la région depuis 2018, a expliqué à . que L’Inde, le Brésil et le Mexique sont les plus vulnérables parce qu’ils sont en même temps les marchés émergents les plus touchés par le COVID-19.

D’autre part, le manque d’opportunités, le faible niveau d’éducation et de qualification de la main-d’œuvre, ainsi que des facteurs culturels, selon Brewer, expliquent également les chiffres exprimés dans le rapport.

Selon la directive de Degreed, “ces pays font face à une urgence de notation post-covid qui pourrait avoir un impact sur la reprise économique et commerciale dans les mois à venir”. (Photo: . / Jose Luis Gonzalez)

“Les travailleurs de ces marchés sont confrontés pression extrême pour acquérir de nouvelles compétences car les entreprises n’étaient pas préparées (aux changements engendrés par la pandémie) », a expliqué l’expert brésilien.

“Le niveau d’éducation de ces pays est bien inférieur à celui des autres et, par conséquent, les travailleurs ont plus de chances de penser que leurs compétences essentielles deviendront obsolètes”, a-t-il ajouté. Brasseur.

Selon la directive du Degreed, «Ces pays sont confrontés à une urgence de qualification post-covid qui peut impact sur la reprise économique et commerciale dans les prochains mois ».

Le sondage publié ce mercredi a souligné que la crise provoquée par le coronavirus également a laissé les professionnels plus stressés et vulnérables, qui se reflète directement dans leur performance au travail.

42% des personnes interrogées estiment que leur entreprise choisirait licencier des fonctionnaires au lieu de requalifier ou de changer leur rôle, ce qui suscite des inquiétudes.

“Nous le voyons au Brésil, qui a atteint le taux de chômage le plus élevé avec un record de 14,6% et voir ce type de nouvelles augmente la peur et l’insécurité parmi les travailleurs”, a déclaré Brewer.

Brewer propose comme solution que les entreprises commencent à investir dans la qualification de leurs collaborateurs de manière intégrée à leur flux de travail, une stratégie qui permet d’augmenter la productivité de l’entreprise ou les ventes. (Photo: . / José Luis González)

Ainsi, 36% des travailleurs ont déclaré que l’anxiété concernant le besoin d’apprendre est devenue affecter votre santé mentale, notamment au Brésil et en Australie, où ce pourcentage atteint 46%.

Parallèlement, 55% d’entre eux ont vu leurs tâches devenir plus stressantes, un chiffre qui a atteint 68% aux États-Unis et 63% au Mexique.

De même, 41% des personnes interrogées déclarent que ce contexte rend augmenter le temps qu’ils prennent pour terminer leurs activités de travail tandis que 22% garantissent que la qualité de leur travail a diminué, pourcentages qui au Brésil atteignaient respectivement 49% et 41%.

Par conséquent, Brewer propose comme solution que les entreprises commencent à investir dans la qualification de leurs salariés intégrée à votre workflow, une stratégie qui permet d’augmenter la productivité ou les ventes de l’entreprise.

“Il est nécessaire de donner au travailleur la liberté d’apprendre au quotidien et que ce processus soit intégré dans son flux de travail et non obligatoire”, a conclu le représentant de la plateforme, qui compte plus de 4 millions d’utilisateurs connectés via de 250 clients.

