MEXICO CITY (AP) – Le Mexique est devenu mercredi le premier pays d’Amérique latine à recevoir des vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation et une application générales.

L’avion avec les premières doses du médicament Pfizer-BioNTech, un petit lot dont le nombre n’a pas été précisé, a atterri le matin à l’aéroport de Mexico avec un protocole similaire à celui d’un chef d’État, avec une importante délégation officielle, dirigé par le chancelier Marcelo Ebrard, qui a reçu le conteneur avec joie et applaudissements.

“Le vaccin est arrivé, j’entends notre population le dire avec enthousiasme et espoir”, a déclaré le secrétaire à la Santé, Jorge Alcocer.

Le conteneur métallique, équipé de puces et de contrôles thermiques, contient une première expédition qui servira à confirmer que toute la logistique de sa distribution et de son application fonctionne puisque le vaccin, qui est placé en deux doses, doit être conservé à des températures extrêmement basses et donc sa manipulation n’est pas facile.

Les autorités n’ont pas indiqué le nombre de doses arrivées, mais Ebrard a déclaré mardi qu’il y aurait une autre livraison la semaine prochaine et que 1,4 million seraient reçus d’ici la fin du mois de janvier.

Le lot sera protégé par les forces armées jusqu’au début de la vaccination jeudi, opération qui sera également coordonnée par les militaires.

“Nous espérons qu’avec le vaccin, nous pourrons contrôler cette pandémie”, avait déclaré peu avant le président Andrés Manuel López Obrador.

Le médicament commencera à être appliqué jeudi à Mexico et dans la ville de Saltillo, au nord du pays, puis se répandra dans tout le pays en donnant la priorité aux agents de santé qui sont en première ligne de soins de la pandémie, a déclaré le président. Ensuite, la population suivrait du plus vieux au plus jeune.

L’accord signé entre le gouvernement et Pfizer, le seul autorisé à l’heure actuelle au Mexique, porte sur l’acquisition de 34 millions de doses. En outre, des contrats ont été signés avec d’autres entreprises dans le cadre du processus de certification et avec des organisations multilatérales.

Au total, il existe des accords pour 1 659 millions de dollars, a précisé le secrétaire au Trésor, Arturo Herrera, qui a soutenu que ces ressources sont pleinement garanties et même réservées en devises.

Les expéditions du même vaccin Pfizer arriveront cette semaine dans d’autres pays d’Amérique latine. Des variantes d’autres sociétés, encore en phase d’essais cliniques et en attente d’approbation, sont déjà présentes dans des pays comme le Brésil, l’État le plus touché d’Amérique latine avec plus de 7,3 millions d’infectés et plus de 188 000 décès.

Au Mexique, le processus de vaccination sera universel et gratuit.

Le Mexique compte plus de 1,3 million d’infectés confirmés et près de 120 000 décès, bien que les experts et les autorités reconnaissent que les chiffres réels sont beaucoup plus élevés.

Le gouvernement est confiant que toute la population sera vaccinée tout au long de 2021 mais, jusque-là, la situation reste critique, en particulier dans la capitale et sa banlieue où l’augmentation des infections et des hospitalisations a conduit à une nouvelle période de confinement.

Mercredi, cependant, l’optimisme a régné. “Nous pouvons clairement voir que nous allons vaincre ces virus qui sont venus perturber nos vies”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Ebrard. “Aujourd’hui marque le début de la fin de cette pandémie.”