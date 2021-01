Des travailleurs avec des combinaisons spéciales pour leur protection, enterrent une personne décédée de la pandémie de COVID-19 dans le Panthéon municipal n ° 13 de Tijuana, État de Baja California (Mexique). . / Joebeth Terriquez / Archives

Mexique, 12 janvier . .- Le Mexique a signalé 1314 nouveaux décès dus au covid-19 au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus élevé de la pandémie, pour un total de 135682 décès, ont rapporté mardi les autorités du ministère de la Santé. .

En outre, 14 395 nouvelles infections à coronavirus ont été enregistrées, le deuxième chiffre le plus élevé, pour un total de 1 556 028 cas confirmés.

Avec ces données, le Mexique reste le quatrième pays au monde avec le plus de décès dus à la pandémie, derrière les États-Unis, le Brésil et l’Inde, et est le treizième pays au monde en termes de nombre d’infections, selon l’Université Johns Hopkins.

Depuis le début de la pandémie au Mexique, 3 918 394 patients ont été étudiés avec un taux de positivité de 44%, a rapporté Alethse de la Torre, directrice générale du Centre national de prévention et de contrôle du VIH lors d’une conférence de presse.

Parmi les patients étudiés, il y a 1 556 028 qui ont eu un positif pour l’infection virale, 1 949 790 avec un résultat négatif et 412 576 qui restent des cas suspects.

En outre, le responsable a souligné que 1 168 354 patients sont classés comme des personnes rétablies.

Les projections des autorités mexicaines indiquent que dans le pays il y a 1 746 062 cas estimés et elles ont indiqué que 5% d’entre eux, correspondant à 91566, sont ceux qui représentent l’épidémie active dans le pays, car ce sont des patients qui ont développé leurs symptômes en les 14 derniers jours.

Alors que les États où le taux d’occupation des lits d’hôpitaux généraux est le plus élevé sont Mexico (92%), Guanajuato (83%) et l’État du Mexique (82%).

En ce qui concerne le nombre total de décès, il a été souligné que Mexico, foyer de la pandémie dans le pays, accumule à elle seule 17,5% de tous les décès dans le pays.

PLAN DE VACCINATION

Lors de la conférence, il a été signalé qu’au Mexique, 92 879 personnes faisant partie du personnel médical ont été vaccinées à ce jour.

Ce mardi, le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a célébré le début du plan de vaccination contre le “massif” covid-19 au Mexique auquel 1000 brigades participeront et avec lequel il est prévu que dans les quatre prochains jours d’autres seront appliqués. 400 000 doses d’antidote Pfizer-BioNTech au personnel de santé.

López Obrador a également déclaré que le vaccin contre le covid-19 devrait être appliqué à 15 millions de personnes âgées de janvier à avril parce que “c’est l’autre groupe prioritaire”.

Pour sa part, le sous-secrétaire à la prévention et à la promotion de la santé, Hugo López-Gatell, a souligné qu’avec l’arrivée de ce lot de vaccins, il y aura un changement significatif de la vitesse de vaccination.

Le Mexique, qui connaît un rebond des cas de coronavirus ces dernières semaines avec un nombre record d’infections et de décès, est l’un des pays qui a opté pour un accès précoce au vaccin pour vacciner ses près de 130 millions d’habitants.

Ceci dans un plan déjà en cours et qui aboutirait jusqu’en mars 2022, avec un investissement de 32 milliards de pesos (environ 1 600 millions de dollars).