Poursuivre avec la date du deuxième cycle de vaccination au paragraphe 3. /// Mexique, 26 décembre 2020 (.) – Le Mexique a reçu ce samedi un deuxième lot de 42900 doses de vaccins contre le covid-19 développé par le duo pharmaceutique Pfizer / BioNTech, Selon des images télévisées transmises depuis l’aéroport de la capitale mexicaine, l’envoi est arrivé à 14 h 45 GMT dans un avion en provenance de Belgique qui était attendu sur la piste par des cadres de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), du ministère mexicain des Affaires étrangères et du Marina: sur le total des produits biologiques, 34125 doses atteindront la capitale mexicaine et 8775 doses iront à la ville de Monterrey (Nuevo León, nord) pour être appliquées lundi prochain lors d’un deuxième cycle d’inoculation au personnel médical, a rapporté le Secrétariat. «Aujourd’hui, nous continuons une étape importante dans la santé publique», a déclaré aux journalistes Miriam Veras, directrice générale du Centre national pour la santé de l’enfant et de l’adolescence. Un premier lot de 3 000 doses de Le vaccin mis au point par les firmes américaines et allemandes est arrivé au Mexique mercredi dernier et a lancé un jour plus tard sa campagne de vaccination. Le Mexique a ainsi pris les devants en vaccinant son personnel de santé aux côtés du Chili et du Costa Rica, qui ont également commencé jeudi leur Plan d’inoculation avec le même vaccin. Avec les produits biologiques de cette deuxième expédition, ils totalisent 45 900 doses sur les 34,4 millions que les sociétés pharmaceutiques ont promis de livrer jusqu’au second semestre 2021 dans le cadre d’accords avec le gouvernement mexicain. Première phase de vaccination Il se concentrera sur le personnel médical en charge de la lutte contre le COVID-19, qui a fait 2330 morts parmi les agents de santé, dont des médecins, des infirmières, des aides-soignants et des employés de ménage. Dans trois semaines, la deuxième dose sera appliquée, comme l’exige le traitement Pfizer / BioNTech. “Il est stratégique de protéger ceux qui nous ont protégés et de continuer à nous protéger tout au long de cette année”, a déclaré Zoé Robledo, directrice de l’Instituto Mexica de sécurité sociale (IMSS), lors de la réception des vaccins. De février 2021 à 2022, la population générale sera prise en charge en fonction de son âge et de son niveau de risque. La pandémie fait 121 837 décès et 1 372 243 infections en Le Mexique, sur 129 millions d’habitants, selon les chiffres officiels publiés vendredi. Le pays d’Amérique latine a signé des accords de 1659 millions de dollars avec différents laboratoires pour acheter jusqu’à 200 millions de doses qui permettront de vacciner, gratuitement, jusqu’à 116 millions de Mexicains entre 2020 et 2021, selon le ministère des Finances.nc/ll